Бидзина Иванишвили принял нового посла США Келли Дегнан

Президенты России и Белоруссии проводят в пятницу переговоры в Сочи. Это их первая встреча в новом году, после того как Россия фактически прекратила поставки нефти в Белоруссию, а Александр Лукашенко выступил с рядом резких заявлений в адрес российского руководства.

Перед поездкой в Сочи президент Белоруссии заявлял, что в отношениях с Россией наступил "момент истины".

Владимир Путин и Лукашенко начали переговоры с завтрака, за которым президенты разговаривали с глазу на глаз.

После завершения этой части встречи Лукашенко сказал журналистам, что они Путиным "дошли до глубины седых времён в нашей совместной жизни в одном государстве, обсудили много исторических дат и моментов". Обсудили в том числе и соседние государства и политику по отношению к ним.

Затем переговоры продолжились в расширенном составе. Часть российской делегации, однако, не смогла добраться до Сочи. Как сообщается, из-за погодных условий самолёт с российскими чиновниками сел в Минеральных Водах. Ожидается, что к вечеру они всё же доберутся до резиденции Путина, и пройдёт ещё один раунд переговоров.