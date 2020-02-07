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Путин и Лукашенко на переговорах "дошли до глубины седых времён"
Президенты России и Белоруссии проводят в пятницу переговоры в Сочи. Это их первая встреча в новом году, после того как Россия фактически прекратила поставки нефти в Белоруссию, а Александр Лукашенко выступил с рядом резких заявлений в адрес российского руководства.
Перед поездкой в Сочи президент Белоруссии заявлял, что в отношениях с Россией наступил "момент истины".
Владимир Путин и Лукашенко начали переговоры с завтрака, за которым президенты разговаривали с глазу на глаз.
После завершения этой части встречи Лукашенко сказал журналистам, что они Путиным "дошли до глубины седых времён в нашей совместной жизни в одном государстве, обсудили много исторических дат и моментов". Обсудили в том числе и соседние государства и политику по отношению к ним.
Затем переговоры продолжились в расширенном составе. Часть российской делегации, однако, не смогла добраться до Сочи. Как сообщается, из-за погодных условий самолёт с российскими чиновниками сел в Минеральных Водах. Ожидается, что к вечеру они всё же доберутся до резиденции Путина, и пройдёт ещё один раунд переговоров.
- В прошлом году Россия и Белоруссия работали над так называемыми дорожными картами интеграции в рамках Союзного государства. Называлась даже дата возможного подписания документов – 8 декабря. Несмотря на многочисленные встречи Путина и Лукашенко, часть вопросов не удалось согласовать. В Белоруссии прошли акции протеста против дальнейшей интеграции страны с Россией. Сам Лукашенко неоднократно заявлял, что Россия выкручивает ему руки и фактически стремится ограничить суверенитет Белоруссии.
- Белоруссия и Россия пока не смогли договориться о поставках нефти в нынешнем году. Минск ищет альтернативных поставщиков топлива.
- Число граждан Белоруссии, поддерживающих идею союзного государства с Россией, за год снизилось на 20 процентов, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на результаты социологического исследования Белорусской аналитической мастерской Андрея Вардомацкого.
- Если в начале 2019 года за союз с Россией высказывались более 60 процентов жителей Белоруссии, то к декабрю эта цифра упала почти до 40 процентов.
Другие новости дня
Правительство Грузии поможет троим гражданам вернуться из Китая
Правительство Грузии поможет троим гражданам вернуться из Китая. Об этом сообщили в министерстве экономики Грузии.
Семья находится в городе Ханчжоу. Из-за отмены авиарейсов у них возникли трудности с перелётом. При содействии «Объединения аэропортов Грузии», семья завтра вернется из Пекина в Тбилиси транзитным рейсом.
В связи с опасностью распространения коронавируса Грузия одной из первых приостановила прямое авиасообщение с Китаем.
Бидзина Иванишвили принял нового посла США Келли Дегнан
Руководитель политической партии «Грузинская мечта», бывший премьер-министр страны Бидзина Иванишвили и его супруга Екатерина Хведелидзе приняли нового посла США в Грузии Келли Дегнан и её супруга, Дугласа Морриса.
Встреча прошла в бизнес-резиденции Иванишвили и носила ознакомительный характер, - сообщается на страничке грузинского политика в социальной сети «Фейсбук».
На встрече обсудили отношения Грузии и США, стратегическое партнёрство и будущее сотрудничество между странами.
Келли Дегнан уже вручила президенту Грузии и главе МИД верительные грамоты и провела ознакомительные встречи с представителями грузинских властей.
До назначения в Грузию Келли Дегнан была политическим советником командующего ВМС США в Европе и Африке. До этого она возглавляла дипломатические представительства США в Косово и Италии. Дегнан также работала в дипломатических миссиях США в Афганистане, Турции, Ботсване и Пакистане. Она - доктор философии, имеет степень бакалавра журналистики, владеет несколькими языками, включая итальянский, французский, турецкий и урду.
Житель Чечни извинился за то, что распустил слухи о коронавирусе
Рустам Амаев из Чечни записал видеообращение с извинениями: мужчина раскаивается в том, что запустил слухи о коронавирусе. Об этом сообщает Кавказ.Реалии.
По словам Амаева, он распространил аудиозаписи, в которых рассказывает, что якобы тысячи детей и взрослых в республике подхватили коронавирус. Пока неизвестно, кто именно заставил Амаева извиниться.
Аудиозапись с подобным слухом несколько дней назад распространили и в Грузии. При этом, в стране до сих пор не было зафиксировано ни одного случая коронавируса.
Прокурорский совет направит на утверждение в парламент кандидатуру Ираклия Шотадзе
Прокурорский совет направит на утверждение в парламент кандидатуру Ираклия Шотадзе на пост Генерального прокурора Грузии. Об этом стало известно в ходе сегодняшнего заседания совета.
Из 13 членов Прокурорского совета в голосовании участвовали 12. Шотадзе получил 11 голосов, София Шенгелия – один голос. Еще два кандидата, Валериан Вачарадзе и Дарико Тордия, не заручились поддержкой членов совета.
В парламентском большинстве парламента Грузии еще утром заявили, что поддерживают кандидатуру Шотадзе, который может занять должность Генпрокурора во второй раз. Он ушел в отставку в 2018 году на волне общественного недовольства расследованием нашумевшего дела об убийстве подростков в центре Тбилиси. Его кандидатуру повторно представил Академический совет Грузинского технического университета.
Из-за лавиноопасности на участке дороги Коби-Гудаури запрещено движение автотранспорта
Из-за лавиноопасности на участке дороги Коби-Гудаури запретили движение автотранспорта. Об этом сообщили в департаменте дорог Грузии.
Коби-Гудаури – часть международной магистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс, которая связывает Грузию с Россией и активно используется для транзита товаров.
4 февраля в результате схода снежной лавины один автомобиль свалился в ущелье. В машине находились трое граждан. Одна из них, гражданка России погибла.
В абхазском парламенте заявили о нарушениях при выдаче паспортов жителям Гальского района
В парламенте самопровозглашенной республики Абхазия заявили о нарушениях при выдаче четырёх паспортов жителям Гальского района.
Депутат Дмитрий Дбар отметил, что паспорта получили супруги Чолария, дети которых участвовали в грузино-абхазской войне и были членами группировки «Мхедриони». Дбар также заявил о факте продления паспортов Жанне Колбая и Ираклию Микая на основании поддельной подписи.
После обсуждения вопроса, депутаты большинством голосов рекомендовали главе абхазского МВД отстранить от должности начальника паспортно-визовой службы Эдуарда Манаргия.
Правительство России разрешит не отказываться от иностранного гражданства при получении российского
Правительство России подготовило законопроект, согласно которому иностранцы смогут получать российское гражданство, не отказываясь от уже имеющегося. Об этом пишет "Коммерсантъ", ранее об этом сообщало РБК.
Соответствующие поправки в закон "О гражданстве РФ" уже почти готовы и могут быть внесены в Госдуму в феврале.
По словам депутата Леонида Калашникова, входящего в рабочую группу по реализации концепции государственной миграционной политики, в закон о гражданстве могут внести и другие изменения. В частности, отменить норму о непрерывном проживании соискателя в России в течение пяти лет и пункт о необходимости подтверждать законность источников средств на существование.
В конце января 2020 года МВД выступило за отмену собеседования на знание русского языка для украинцев и белорусов.
Подготовившая поправки Рабочая группа по реализации концепции государственной миграционной политики была создана в марте 2019 года распоряжением президента Владимира Путина. Задача этой группы - привлечь в Россию как можно больше новых граждан, от 5 до 10 миллионов.
Принятая до 2025 года Концепция государственной политики "предписывает открыть Россию для всех, кто хочет здесь жить и работать". В июле прошлого года Владимир Путин подписал указ о расширении упрощённого порядка получения российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины. Ранее российский паспорт по этой процедуре могли получить только жители так называемых "ДНР" и "ЛНР".
Правительство Украины признало незаконными российские паспорта, выданные по этой процедуре. С аналогичными заявлениями выступили власти Канады и представители Евросоюза.
Адам Кинзингер: наша встревоженность не должна быть воспринята как разочарование или гнев
Сопредседатель Группы друзей Грузии в Конгрессе, республиканец Адам Кинзингер встретился в Вашингтоне со спикером парламента Грузии Арчилом Талаквадзе. Кинзингер – один из конгрессменов, который направил премьер-министру Грузии Георгию Гахария критическое письмо.
«Мы общаемся с правительством больше, чем с кем-либо еще. Когда видим причину для встревоженности, выражаем её. Но это не должно быть воспринято с нашей стороны как разочарование или гнев. Это должно быть воспринято, как отношения между друзьями. Мы смотрим на Грузию как на важнейшую страну для нашего будущего. Думаю и надеюсь, что и Грузия смотрит на США как на важную страну», - заявил Кинзингер грузинским журналистам.
В январском письме конгрессменов говорилось о невыполнении обещания по демократическим реформам, закрытии проправительственных аккаунтов в социальной сети «Фейсбук», спаде прямых иностранных инвестиций и задержке строительства порта Анаклия.
Пропускной пункт «Раздахан» вновь закрыли для грузинских пенсионеров
Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия вновь закрыли пропускной пункт «Раздахан». Он был открыт с 24 января для пенсионеров без югоосетинского и российского гражданства. Им впервые с сентября прошлого года дали возможность выехать из района.
Как заявил Эху Кавказа глава ахалгорского муниципалитета в изгнании Нугзар Тиникашвили, часть пенсионеров решила остаться на территории, подконтрольной властям Грузии.
«Небольшая часть решила остаться, большая часть вернулась в Ахалгори», - отметил Тиникашвили.
По информации гражданской активистки Тамары Меаракишвили, часть пенсионеров осталась в Церовани с целью лечения, часть проведет с родственниками зиму.
При этом, пока неизвестно, когда вновь откроют «Раздахан». В югоосетинском КГБ несколько дней назад заявили, что пенсионеры смогут выезжать через пропускной пункт раз в два месяца.
В Грузии не выявили коронавируса у помещенного в клинику гражданина Китая
В Грузии не выявили коронавируса у помещенного в инфекционную клинику гражданина Китая. Об этом заявили в центре инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии.
Молодой человек покинул Пекин 27 января, после этого два дня был в Казахстане и прибыл в Грузию, где побывал в Гудаури и Бакуриани. У него поднялась температура, был кашель, интоксикация и слабость. Оказалось, что у пациента грипп типа «B». Тест провели в лаборатории имени Лугара.
В инфекционную клинику была помещена и гражданка Грузии. У неё обнаружили только острую респираторную вирусную инфекцию.
Эпидемия нового типа коронавируса началась в конце декабря в китайском городе Ухань. Вирус передается от человека к человеку и в некоторых случаях вызывает пневмонию и другие осложнения. В Грузии до сих пор не было зафиксировано ни одного случая коронавируса.
Трамп заявил о ликвидации лидера "Аль-Каиды на Аравийском полуострове"
Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что в ходе американской спецоперации в Йемене был убит лидер террористической группировки "Аль-Кайда на Аравийском полуострове" (АКАП) Касем ар-Райми.
Под руководством ар-Райми, АКАП "невообразимо жестоко действовала в отношении мирных йеменцев, совершала и вдохновляла многочисленные атаки против Соединенных Штатов", сказал президент Трамп.
Смерть ар-Райми ещё больше ослабляет АКАП и “Аль-Кайду”, приближая уничтожение угрозы, которую эти группировки представляют для национальной безопасности США, отметил Трамп, не уточнив, когда именно был убит ар-Райми.
По данным газеты The New York Times, США в течение нескольких месяцев устанавливали, где находится ар-Райми. ЦРУ в ноябре 2019 года получило сведения о его местонахождении от информатора в Йемене.
Судя по сообщениям из Йемена, ар-Райми был убит несколько дней назад во время обстрела в городе Мариб, совершенного беспилотником.
Ранее АКАП взяла на себя ответственность за нападение на военную базу во Флориде. Инцидент произошел в декабре 2019 года: саудовский курсант открыл огонь по американским военным, погибли трое, еще восемь получили ранения. Сам нападавший был убит. ФБР назвало стрельбу на авиабазе терактом.
По сведениям Вашингтона, аль-Райми присоединился к "Аль-Каиде" в 1990-х годах, выполнял в Афганистане поручения тогдашнего лидера группировки Усамы бен Ладена.
В октябре 2019 года США нанесли удар по ещё одной террористической группировке - "Исламскому государству", уничтожив ее лидера Абу Бакра аль-Багдади и его помощника Абу Хасана аль-Мухаджира на территории Сирии.
«Мемориал» сообщил о похищении четырех человек в Чечне
В селе Гехи Урус-Мартановского района Чечни неизвестные похитили четырех местных жителей. Об этом сообщает правозащитный центр «Мемориал» со ссылкой на очевидцев произошедшего.
Молодых людей Мовсара Вахаева, Абдуллу Зайраева, Зелимхана Кулаева и Ахмеда Сатаева 5 февраля силой посадили в две легковые машины и увезли в неизвестном направлении. Родственники похищенных успели заснять на телефон, как схватили Зайраева и Вахаева. О судьбе пропавших молодых людей ничего неизвестно.
В конце января стало известно, что в Чечне задержали 25 человек по подозрению в распространении фотоколлажа с изображением главы республики Рамзана Кадырова, на котором он предстает в одеянии православного священника. Чеченская полиция доставила всех в изолятор временного содержания отдела МВД по Шалинскому району. Отмечается, что на задержанных не составляли никаких протоколов, а просто избили. При этом среди них были не только те, кто рассылал коллаж, но и получатели.
Дональд Трамп: Такого не случалось переживать ни одному президенту
Президент США Дональд Трамп в четверг прокомментировал результаты голосования в Сенате по вопросу о его отстранении от должности. Сенаторы накануне большинством голосов оправдали Трампа по обоим обвинениям, выдвинутым против него в Палате представителей.
Выступая в Белом Доме перед своими сторонниками, Трамп назвал процесс импичмента против него «злом» и делом «грязных полицейских», «лжецов» и «стукачей». По словам Трампа, то, что ему пришлось пережить во время обсуждения вопроса об импичменте, «не случалось переживать ни одному президенту». «Мы прошли сквозь ад», - добавил Трамп, вновь заявил, что не допустил никакого нарушения закона по отношению к Украине и к своему сопернику Джо Байдену.
Трамп поблагодарил своих «друзей»-республиканцев за поддержку, которую они ему оказали.
Кроме демократов, инициаторов импичмента, он подверг критике бывшего главу ФБР Джеймса Коми. Он также сказал, что сожалеет о поступке сенатора Митта Ромни - единственного республиканца, который голосовал за отстранение Трампа от должности.
Президент вновь обвинил демократов в том, что они все три года после прихода Трампа в Белый Дом стремились отстранить его от власти.
Ранее в четверг Трамп поднял тему импичмента на Национальном молитвенном завтраке в Вашингтоне. Он показал залу первую полосу газеты USA Today со своим фото и заголовком «Оправдан». Он назвал инициаторов импичмента «нечестными людьми»: «Они знают, что их действия неправильны, но ставят себя намного выше нашей великой страны», – сказал он.
- Трампа обвиняли в злоупотреблении полномочиями и воспрепятствовании расследованию Конгресса. Сенат проголосовал за оправдание Трампа в соотношении 52:48 по первой статье импичмента и 53:47 - по второй.
- Трамп стал третьим президентом в истории США, подвергнутым импичменту - и третьим, оправданным в Сенате.
- Общественное мнение по вопросу об импичменте разделилось примерно пополам. К концу процесса, однако, начал наблюдаться некоторый рост рейтинга Трампа. Сторонники республиканцев считают, что импичмент был ошибкой демократов, и оправдание в Сенате поможет президенту в борьбе за Белый Дом в ноябре нынешнего года.
У обратившегося в инфекционную больницу Тбилиси гражданина Китая подозревают коронавирус
В Тбилисскую инфекционную больницу поступил пациент, у которого подозревают коронавирус, заявил сегодня, 6 февраля, журналистам директор клиники Тенгиз Церцвадзе. По его словам, гражданин Китая покинул Пекин 27 января, после этого два дня был в Казахстане, а затем прибыл в Грузию. В Грузии он побывал в Гудаури и Бакуриани, а два дня назад у него начался жар - температура поднялась выше 38 градусов.
«С учетом того, что он прибыл из Китая и у него острое респираторное заболевание, естественно, есть вероятность, что он инфицирован новым коронавирусом, но у нас пока нет твердых клинических доказательств и аргументов. Сейчас пациенту проведут рентгенологическое исследование, проверят на грипп, сделают анализ крови», - сказал Церцвадзе. По его словам, ответ на анализ коронавируса будет известен завтра.
Директор клиники пояснил, что сначала гражданин Китая обратился в китайское посольство, а также пытался консультироваться онлайн с китайскими врачами, которые назначили ему антибиотики и еще какие-то медикаменты, названия которых в Грузии не смогли перевести с китайского.
По данным агентства «Новости-Грузия», в стране до сих пор не было зафиксировано случаев коронавируса.
В Китае умер врач, который предупреждал о коронавирусе
Из-за коронавируса нового типа умер врач из китайского города Ухань Ли Вэньлян, сообщает газета Global Times. В конце декабря офтальмолог предупреждал о новом коронавирусе и сам им заразился.
30 декабря 2019 года Вэньлян рассказал своим коллегам о пациентах c вирусной инфекцией. Сначала он решил, что речь идет о вирусе, вызвавшем эпидемию атипичной пневмонии, однако позже доктор отметил, что тип вируса еще не определен.
3 января доктора вызвали в отдел полиции. Там ему объявили выговор за «распространение слухов в интернете» и «нарушение общественного порядка».
Ли продолжил работу в больнице. К нему на прием пришла пациентка, у которой обнаружили новый тип коронавируса. Позднее, в феврале, медицинский тест показал, что Вэньлян заражен.
После того как новый коронавирус обнаружили у тысяч человек в Китае, Верховный суд КНР раскритиковал действия полиции и признал, что Ли Вэньляну стоило поверить.
Первые сообщения о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань появились в декабре прошлого года. Китайские власти несколько недель не предпринимали активных действий, направленных на борьбу с пневмонией неизвестного происхождения. Они также утаивали информацию о распространении болезни.
К 6 февраля 2020 года эпидемия распространилась на территории более 20 стран. Число погибших от коронавируса достигло 565 человек. Общее число заболевших составляет почти 30 тысяч. 1200 человек выздоровели.
В конце января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила международную чрезвычайную ситуацию из-за распространения нового типа коронавируса за пределами Китая.
Племянника Малхаза Мачаликашвили освободили из заключения
Племянник Малхаза Мачаликашвили, Морис Мачаликашвили освобожден из заключения. Его обвиняли в насилии, совершенном группой лиц у здания парламента 20 июня прошлого года.
Как сообщили в Тбилисском городском суде, Морис Мачаликашвили признал вину и с ним оформили процессуальное соглашение. Его приговорили к двум годам условно и освободили из зала суда.
«Я не хотел врываться в парламент, я не собирался. Я защищал своего дядю», — заявил Морис Мачаликашвили на заседании. Комментируя решение судьи он заявил, что не ожидал освобождения.
Мориса Мачаликашвили задержали 27 июля прошлого года.
В Тбилиси сообщили, что оплачивают часть стоимости импортируемой из России в Абхазию электроэнергии
Часть стоимости импортируемой из России в Абхазию электроэнергии оплачивает правительство Грузии, - заявил агентству «Интерпрессньюс» замминистра экономики Грузии Давид Твалабеишвили.
«С первого февраля в Абхазию из России начат прямой импорт электроэнергии по линии электропередач «Салхино». Это связано с ситуацией в водохранилище «Ингури ГЭС». Необходимо по возможности сохранить в нём уровень воды. В противном случае Абхазия полностью останется без электроэнергии. Импорт продолжится до тех пор, пока достаточно воды не поступит в резервуар и «Ингури ГЭС» не сможет полностью удовлетворить потребности Абхазии. Что касается того, кто оплачивает [стоимость электроэнергии]. Платит абхазская сторона, наша доля же эквивалентна тарифу «Ингури ГЭС», - заявил Твалабеишвили.
По всей территории самопровозглашенной республики Абхазия с 27 января были введены ограничения на подачу электроэнергии. Переток из России был начат 1 февраля. В абхазском правительстве сообщали, что закупки электроэнергии планируются за счёт средств российской инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии.
В Тбилиси, в районе Исани убили гражданина Пакистана
В Тбилиси, в районе Исани, на улице Соломона Додашвили убили гражданина Пакистана 1986 года рождения.
Как сообщили в МВД Грузии, по обвинению в умышленном убийстве и противоправном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия задержан гражданин Грузии 1953 года рождения.
СМИ сообщили, что конфликт произошел на бытовой почве.
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У участников встреч с Путиным начали замерять температуру
Кремль ужесточил проверку участников мероприятий с участием президента России Владимира Путина. У посетителей проверяют температуру тела тепловизором. Об этом сообщил в фейсбуке журналист телеканала "Дождь" Антон Желнов, аккредитованный для освещения работы президента.
Меры предосторожности предприняты в связи со вспышкой коронавируса, — подтвердил "Ведомостям" пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. По его словам, проверяются все участники публичных мероприятий. У журналистки газеты так же была проверена температура.
В ноябре президент России потребовал от членов правительства срочно сделать прививки от гриппа, — сообщал ТАСС. "Гриппом заболел — самострел. А как? Можно предотвратить — не предотвратил. Я вас прошу подумать об этом", — цитировало агентство президента.
- В конце декабря в китайском городе Ухань началась эпидемия нового типа коронавируса, вызывающего в некоторых случаях тяжёлую форму пневмонии. Более 28000 тысяч человек заболели, 565 человек погибли.
- Около 80 процентов скончавшихся от нового вируса — люди в возрасте старше шестидесяти лет, имевшие другие заболевания. Президенту России 67 лет.
Вице-премьер, министр экономики абхазского правительства будет баллотироваться на пост президента
Вице-премьер, министр экономики правительства самопровозглашенной республики Абхазия Адгур Ардзинба будет баллотироваться на пост президента. Центральная избирательная комиссия сегодня зарегистрировала инициативную группу по его выдвижению.
Адгур Ардзинба родился 26 декабря 1981 года в городе Гудаута. Должность министра экономики занимает с 8 апреля 2015 года, вице-премьера – с 17 декабря 2019-го.
Выдвижение кандидатов завершится 11 февраля. Для участия в выборах 22 марта ЦИК уже зарегистрировал политическую партию «Акзаара» (кандидат – Леонид Дзапшба), и две инициативные группы – по выдвижению Аслана Бжания и Кана Кварчия.
Ираклий Шотадзе попал в четвёрку кандидатов на пост Генпрокурора
Прокурорский совет назвал четыре кандидата на пост Генерального прокурора Грузии. В финал отбора попали Ираклий Шотадзе, Валериан Вачарадзе, Дарико Тордия и София Шенгелия.
Завтра совет соберется еще раз и примет окончательное решение по кандидатуре, которая будет направлена в парламент на утверждение.
Шотадзе может занять должность Генпрокурора во второй раз. Он ушел в отставку в 2018 году на волне общественного недовольства расследованием нашумевшего дела об убийстве подростков в центре Тбилиси. Его кандидатуру повторно представил Академический совет Грузинского технического университета.
Владимир Путин поздравил Анатолия Бибилова с 50-летним юбилеем
Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолия Бибилова с 50-летним юбилеем. Об этом сообщает информационное агентство «Рес».
«Примите искренние поздравления по случаю Вашего 50-летия. Вы вносите значительный вклад в развитие союзнических отношений и интеграционного взаимодействия между нашими странами. Рассчитываю, что совместными усилиями мы будем и далее наращивать конструктивные российско-югоосетинские связи во всех областях», - говорится в поздравлении.
Путин пожелал Бибилову крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности.
Поздравления в адрес югоосетинского лидера также поступили от председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко, председателя правительства Михаила Мишустина, министра обороны Российской Федерации Сергей Шойгу, а также руководителей субъектов Российской Федерации.
Киевский суд приостановил передачу компании Давида Бежуашвили Херсонского порта
Шестой апелляционный административный суд Киева приостановил передачу компании бизнесмена Давида Бежуашвили Херсонского порта. По информации украинских СМИ, причиной стало отстранение от конкурса на концессию компании «СК Морской порт Херсон».
Решение суда прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Он считает, что стране необходима перезагрузка судебной системы.
«Пока у нас сложная ситуация с судами, и она всегда была очень тяжелой. То есть, они личности в этой стране. Мы сейчас с этим боремся. Мы говорим о защите наших инвесторов», - заявил Зеленский.
Херсонский морской порт планируется передать в аренду на 30 лет грузино-швейцарской компании «Рисойл-Херсон». Её собственниками являются аффилированная с «Грузинской индустриальной группой» Бежуашвили компания Petrol Oil and Chemicals и швейцарская Rissoil S.A.
Несколько дней назад в Киеве прошла презентация проекта развития порта. На ней присутствовали члены правительства Украины и представителей международных организаций.
Пачка сигарет в Абхазии подорожает на 2 рубля 40 копеек
Пачка сигарет в Абхазии подорожает на 2 рубля 40 копеек. Решение об увеличении акциза принял парламент самопровозглашенной республики.
Как сообщает «Апсныпресс», законопроект представила председатель парламентского Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр.
Согласно документу, все табачные изделия уравниваются и на них устанавливается акциз в 0.25 рублей за штуку. Изменения, по словам Смыр, помогут избежать сокрытия и пересортицы товаров.
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