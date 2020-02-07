Отчет ЕС: Грузия привержена обязательствам, взятым в рамках соглашения об ассоциации

Грузия по-прежнему привержена обязательствам и начинаниям, взятым в рамках соглашения об ассоциации, - об этом говорится в 4-м ежегодном отчете «Об осуществлении Грузией процесса ассоциации», передает «ИнтерпрессНьюс».

Основные выводы отчета таковы: «Отчет, подготовленный Службой внешних действий и Еврокомиссией, отображающий период после последнего заседания Совета ассоциации в марте 2019 года, показывает, что Грузия привержена своим обязательствам и начинаниям, взятым в рамках соглашения об ассоциации. Работа по приведению законодательства Грузии в соответствие со сводом законов ЕС (acquis) и европейскими стандартами, особенно в области прав человека, протекала эффективно.

При этом по-прежнему существуют вызовы в сферах избирательной реформы, политического диалога и судебной реформы. В дальнейшем важно, чтобы парламентские выборы проводились в свободной и справедливой обстановке, а в процессе отбора судей Верховного суда учитывались все рекомендации Венецианской комиссии, процесс протекал прозрачно и выдвижение кандидатов проводилось в соответствии с подлинными заслугами. В течение 2020 года будет важно осуществить соответствующие международным рекомендациям законодательные изменения и четвертую волну реформ.

Евросоюз является крупнейшим торговым партнером Грузии, поэтому страна привела свое законодательство в большее соответствие со стандартами и нормами ЕС для содействия торговле продовольственными и непродовольственными товарами. Необходимы дополнительные структурные реформы для того, чтобы сделать экономику Грузии менее уязвимой для внешних событий и улучшить инвестиционный климат.

Несмотря на то, что разработка регулирующего законодательства в энергетическом секторе продолжается, выполнение Грузией свода законов ЕС, связанных с энергоресурсами составляет в целом всего 25%. Учитывая растущую необходимость действий, связанных с климатом, принятие законов об энергоэффективности будет иметь важное значение», - говорится в отчете.