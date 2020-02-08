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В Таиланде военный застрелил 15 человек, в том числе 12 прохожих
Капрал армии Таиланда открыл огонь по прохожим в буддистском храме, а затем возле торгового центра в центре города Накхонратчасима, примерно в 250 километрах от Бангкока, сообщает газета «Хау сот». Перед этим он застрелил троих офицеров и угнал армейский внедорожник.
Подозреваемый Джакрапант Томма выкладывал записи нападения в Facebook. В одной из них он спрашивал, должен ли он сдаться. Сейчас его учетная запись заблокирована.
По данным источников «Хау сот» в полиции, подозреваемый забаррикадироваться на четвертом этаже атакованного торгового центра с 16 заложниками.
В здании работает армейский спецназ. Торговый центр окружен полицией, движение в районе перекрыто.
Другие новости дня
В Тбилиси предотвратили взрыв газа в многоквартирном доме
Утечка газа в многоквартирном жилом доме в тбилисском районе Исани чуть не стала причиной взрыва, сообщили в газораспределительной компании «Тбилиси Энерджи». Сегодня, 8 февраля, на «горячую линию» компании жители Иорского переулка сообщили о сильном запахе газа. На место выехала группа быстрого реагирования «Тбилиси Энерджи». Специалисты «114» обнаружили утечку в закрытой квартире. Установленный там счетчик газа был перекрыт.
«Когда сосед открыл закрытую квартиру, датчик показал высокую концентрацию газа в квартире», - отмечено в сообщении. Сотрудники «Тбилиси Энерджи» выяснили, что центральный кран газа в квартире был открыт и газ выходит оттуда, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Параллельно с проветриванием квартиры и нейтрализацией угрозы был проверен внешний периметр, колодцы и соседние дома. В нескольких квартирах также была зафиксирована высокая концентрация газа. Специалисты полностью проверили всю газовую проводку на окружающей территории», - говорится в сообщении. Компания призывает всех жителей закрывать центральные краны подачи газа, если они покидают квартиры, и следить за газовыми трубами внутри дома.
Азербайджан готовится к досрочным парламентским выборам
Азербайджан готовится к досрочным парламентским выборам, которые пройдут в стране завтра, 9 февраля. На 125 мест в местном парламенте претендуют более 1300 кандидатов. Согласно опросам, лидирует правящая партия «Новый Азербайджан». Согласно прогнозу, партия получит большинство мест в парламенте нового созыва.
В беседе с Общественным вещателем Грузии азербайджанский эксперт Ахмед Алили сказал, что правящая партия после выборов сосредоточится на экономических реформах и привлечении иностранных инвестиций. По его словам, большинство участвующих в выборах кандидатов являются молодыми людьми, которые получили образование в Европе и США.
В выборах примут участие оппозиционные партии «Реал» и «Мусават». При этом часть оппозиции бойкотирует выборы. Они требуют от правительства изменить Избирательный кодекс.
За выборами в Азербайджане будут наблюдать ОБСЕ и делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы. Зарегистрированы более 800 иностранных наблюдателей, результаты экзит-поллов будут объявлены завтра же вечером. Примечательно, что завтрашние выборы станут первыми досрочными выборами в истории Азербайджана.
Посол США в России: Отношения с Москвой достигли низшей точки
Посол США в России Джон Салливан заявил, что отношения Вашингтона и Москвы достигли своей низшей точки со времен окончания холодной войны. Об этом сообщает РБК.
По словам дипломата, начинать улучшать отношения двух стран нужно прямо сейчас, а не ждать выборов президента США в ноябре этого года. Салливан заявил, что у Москвы и Вашингтона существуют принципиальные разногласия, однако, по его словам, он собирается остановить спад во взаимоотношениях двух стран.
Президент США Дональд Трамп назначил Джона Салливана послом в России в октябре 2019 года. На этом посту он сменил ушедшего в отставку Джона Хантсмана. В предыдущие годы Салливан был заместителем министра торговли США, занимал высокие посты в министерствах юстиции, обороны, торговли, работал советником генерального прокурора, министра обороны. Он консультировал президента США по юридическим и политическим вопросам.
Отношения между Москвой и Вашингтоном значительно ухудшились из-за аннексии Россией Крыма в 2014 году, поддержки сепаратистов «ДНР» и «ЛНР» на востоке Украины, а также попыток вмешательства в выборы президента США в 2016 году.
Число погибших от коронавируса достигло 724 человек
Число погибших от коронавируса нового типа по состоянию на утро 8 февраля достигло 724, передаёт канал NBC. Количество подтвержденных случаев заболевания приблизилось к 35 тысячам. От заболевания скончался первый иностранец на территории Китая - им оказалась женщина с американским паспортом, сообщает газета The New York Times со ссылкой на посольство США в Пекине.
Сегодня, 8 февраля, о гибели подданного в китайской Ухани заявило так же Министерство иностранных дел Японии. Однако в ведомстве уточняют, что на основании данных китайских властей невозможно подтвердить, был ли погибший заражен коронавирусом. Однако причиной его смерти указана вирусная пневмония.
Первые сообщения о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань появились в декабре прошлого года. Китайские власти несколько недель не предпринимали активных действий, направленных на борьбу с пневмонией неизвестного происхождения. Они также утаивали информацию о распространении болезни. Сейчас власти страны объявили карантин на территориях, где было замечено большое число заболевших. По состоянию на конец января в зоне карантина находились до 50 миллионов человек.
В столкновениях на юге Казахстана погибли восемь человек
Восемь человек погибли и десятки ранены в столкновениях в Жамбылской области на юге Казахстана, передаёт региональная служба Радио Свобода - Радио Аззатык со ссылкой на данные МВД республики. Ведомство настаивает, что в столкновениях участвовали местные жители, однако свидетели говорят, что это могли быть нападение на проживающее в районе этническое меньшинство.
По версии МВД, накануне вечером, 7 февраля, в селе в Кордайском районе области началась массовая драка с участием около 70 человек. К дальнейшей эскалации, по информации ведомства, привели рассылаемые в соцсетях и мессенджерах видео и аудиозаписи.
Села Масанчи, Сортобе, Аухатты, в которых произошли события, расположены рядом с границей Киргизии. Значительную часть населения там составляют этнические дунгане. Приехавшие в село Масанчи корреспонденты Азаттыка сегодня увидели сгоревшие дома, магазины, точки общепита, принадлежащие дунганам и следы погромов.
Согласно сообщению министра внутренних дел Казахстана, по предварительным данным, повреждено более 30 частных домов, 15 объектов торговли, 23 автомобиля. На улицах села Масанчи ходят сотрудники полицейского спецназа. По словам жителей, вечером в пятницу в район прибыли несколько сотен неместных мужчин, которые стали атаковать местных жителей и поджигать их дома.
На крупном рынке в расположенной неподалёку бывшей столице Алма-Ате повышены меры безопасности и выставлены наряды полиции, сообщает Аззатык. Среди торговцев этого рынка немало этнических дунган.
Досудебное расследование ведётся по статьям уголовного кодекса о массовых беспорядках и убийстве. 47 человек задержаны.
Михаил Саакашвили решил «активно подключиться к избавлению от режима Иванишвили»
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обращается к населению Грузии и заявляет, что решил «активно подключиться к избавлению от режима Иванишвили». По заявлению Михаила Саакашвили, «зловредный Иванишвили, бестолковый Талаквадзе, злая Цулукиани, похититель вкладов Чхартишвили и обнаглевший взяточник Каладзе разрушают нашу страну».
«Хочу сообщить вам о своем решении, я очень много думаю о том, в чьи руки перейдет страна. «Грузинская мечта» принесла нам нужду, убитых детей, круглосуточную работу за гроши за рубежом, борьбу за существование. Разве это то, что заслуживает грузинский народ?! Эти люди нам говорят, что должны остаться еще на 4 года, потом еще на 4 и затем, наверное, еще на 10-16 лет.
Задумайтесь еще раз, кто эти люди: зловредный Иванишвили, бестолковый Талаквадзе, злая Цулукиани, вор вкладов Чхартишвили и обнаглевший взяточник Каладзе разрушают нашу страну. Я хочу сказать всем, что, разумеется, я сторонник единства всех оппозиционных групп, я сторонник создания нашего широкого фронта, сторонник того, чтобы ни одно прежнее должностное лицо не вернулось в свой кабинет, а в политику пришли новые достойные люди, в особенности молодежь, и над этим я активно работаю, и во всем этом я непосредственно приму участие.
Поэтому с 1-го марта, на базе «Президентской библиотеки Саакашвили», я открываю свой личный штаб, чтобы вместе с «Национальным движением» и другими оппозиционными партиями, с новыми людьми, которые идут без партий, создать еще большее основание и ускорить завершение режима Иванишвили и спасение Грузии.
Очень много людей стоит рядом со мной, очень большая поддержка есть у грузинского народа, и есть у меня, и все свои ресурсы, все человеческие, политические контакты я использую для того, чтобы быстро преодолеть эту беду. В этом году им придет конец! В этом году Грузия начнет вставать с колен! В этом году в Грузии рассветет и грузинский народ освободится! Отсчет начат, до победы грузинского народа и каждого из нас!», - пишет Саакашвили на своей странице в Facebook.
Дональд Трамп уволил двух свидетелей обвинения по делу об импичменте
Посол США в Европейском Союзе Гордон Сондланд, давший показания в Конгрессе против президента страны Дональда Трампа, ушел в отставку. Он заявил, что сделал это по инициативе главы государства. За несколько часов до этого был уволен и выведен из Белого Дома под наблюдением охраны сотрудник Совета национальной безопасности подполковник Александр Виндман, ставший источником Демократической партии, с которого начался процесса импичмента президента, напоминает «Голос Америки».
Виндман дал показания на слушаниях в Палате представителей Конгресса США и заявил, что президент Трамп выдвигал неправомерные требования президенту Украины Владимиру Зеленскому. Сондланд заявлял, что одним из требований визита Зеленского в США было начало расследования в отношении семьи бывшего вице-президента Джо Байдена.
Сондланд был одним из крупных жертвователей предвыборной кампании Трампа и был назначен послом в ЕС в 2018 году. В его заявлении сказано, что он благодарен президенту за предоставленную возможность работать в команде госсекретаря США и за его постоянную поддержку.
В заявлении адвоката Виндмана говорится, что у «американцев не возникает вопроса, почему этот человек уволен». В пятницу президента спрашивали о судьбе подполковника и он говорил, что «недоволен им», но решение будет принимать не он.
- В среду Сенат Конгресса США отклонил обвинения, предъявленные президенту Дональду Трампу Палатой представителей в рамках процесса импичмента. Его обвиняли в злоупотреблении полномочиями и воспрепятствовании расследованию Конгресса.
- Президент США стать третьим в истории, подвергнутым процедуре импичмента - и третьим, оправданным в Сенате.
Арчил Талаквадзе завершил визит в Вашингтон
«Грузия пользуется твердой поддержкой и доверием со стороны США, здесь есть большой оптимизм в отношении того, что мы продолжаем укреплять демократию, экономику и остаемся одним из ключевых союзников США в сфере безопасности», - заявил председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе в завершение своего визита в Вашингтон, сообщает Общественный вещатель Грузии.
В ходе визита состоялось более 20 встреч в Конгрессе и Сенате США, в том числе с конгрессменами - авторами критическим писем, присланных в Грузию за последний период. В конце визита Арчил Талаквадзе заявил, что в формате встреч у него была возможность представить американским политикам видение правящей команды Грузии.
Как заявил спикер парламента, одной из основных тем обсуждения были предстоящие парламентские выборы в Грузии и вопросы, связанные с избирательной системой. По его словам, предложение, которое правящая партия сделала оппозиции относительно избирательной системы, является справедливым и компромиссным, о чем были проинформированы американские партнеры.
Ситуация на дорогах Грузии: ограничено движение к границам с РФ, Арменией и Турцией
Из-за сложных метеорологических условий в Грузии ограничено движение на дорогах в северной, западной и южной частях страны. Ограничения действуют как на автомагистралях внутригосударственного значения, так и на дорогах, ведущих к границам Грузии с РФ, Арменией и Турцией. Об этом сегодня, 8 февраля,сообщает Департамент автомобильных дорог Министерства инфраструктуры и регионального развития Грузии.
На участке Гудаури–Коби автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс уже вторые сутки сохраняется угроза схода лавин. Соответственно, на дороге, ведущей к грузино-российской границе, запрещено движение всех видов транспорта.
Из-за интенсивного снегопада, метели и плохой видимости движение частично ограничено на дороге через перевал Паравани, ведущей к границе с Арменией. В частности, на 90-112 километре трассы международного значения Ахалцихе-Ниноцминда (участок Ниноцминда – граница Армении) запрещено передвижение автомобилей с прицепом и полуприцепом, а также автобусов вместимостью более 30 мест.
Из-за сложных метеорологических условий ограничения действуют и на дороге международного значения, ведущей от Ахалкалаки до села Карцахи (граница с Турцией). На 1-36 километре трассы движение запрещено для машин с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест. Для остального транспорта движение к границе с Турцией свободно.
Из-за снегопада и гололеда на автомагистрали Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, связывающей Западную и Восточную Грузию, запрещено движение для машин с прицепом и полуприцепом. Ограничения действуют только на отрезке Чумателети-Хуневи (138-158 км). На всех остальных участках автомагистрали передвижение осуществляется без ограничений.
На 17-106 километре дороги Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони (запад Грузии) не пропускают машины с прицепом и полуприцепом. Для другого вида транспорта передвижение по участку Мцхетисджвари-Зестафони свободно.
Путин и Лукашенко договорились о газе, но не договорились о нефти
Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин провели переговоры в Сочи, главным содержанием которых было недавнее оживление отношений Минска с Соединенными Штатами и растущее экономическое давление на Белоруссию со стороны Москвы.
За день до встречи 7 февраля в Сочи Лукашенко сетовал на заседании своего правительства на условия российских поставок сырой нефти, - эта статья импорта многие годы оставалась для Белоруссии наиболее чувствительной.
Заместитель руководителя администрации Путина Дмитрий Козак заявил, завершая переговорный день, что сырая нефть будет поставляться в Белоруссию только по рыночным ценам. Он также заявил о договоренности сохранить поставки природного газа на уровне цен 2019 года - 127 долларов США за 1 тысячу кубометров.
Согласно заявлению Козака, оба президента продолжат в дальнейшем переговоры об интеграции.
Александр Лукашенко руководит Белоруссией более 25 лет. В последние годы он испытывает на себе растущее давление российского руководства, добивающегося интеграции обеих стран в «союзное государство». В минувшем декабре оба лидера должны были, как ожидалось, подписать «дорожную карту» с конкретными шагами в направлении союзного государства. Однако Лукашенко этому воспротивился.
С того момента России направляла Белоруссии ясные сигналы давления - по большей части в виде сокращенных поставок нефти и высоких цен на энергоносители. Прибыли, полученные Белоруссией от продажи нефтепродуктов на европейские рынки многие годы служили «локомотивом» ее экономического развития.
На прошлой неделе госсекретарь США Майк Помпео стал самым высокопоставленным американским политиком, посетившим Белоруссию за последние два десятилетия.
Соединенные Штаты готовы обеспечить Белоруссию энергоресурсами «на сто процентов по конкурентным ценам»
Делегация США назвала переговоры в Минске сердечными. Помпео предложил белорусскому лидеру подумать над возможностями закупки нефти в США. Американский политик заявил: «Соединенные Штаты готовы обеспечить Белоруссию энергоресурсами "на сто процентов по конкурентным ценам"».
Как передает агентство Associated Press, белорусские официальные источники сообщили, что за прошлый год страна потеряла 300 миллионов долларов в результате сокращения российских субсидий и повышения цен.
На Транскавказской автомагистрали развернуты пункты обогрева
На Транскавказской автомагистрали, которая остается закрытой для всех видов транспорта, развернуты пункты обогрева, сообщает информагентство «Рес» со ссылкой на пресс-службу МЧС Северной Осетии.
Транскам закрыт с 10:30 до особого распоряжения. Несмотря на неоднократные обращения МЧС самопровозглашенной республики Южная Осетия и МЧС Северной Осетии не выезжать на трассу, немало машин остается в снежном плену на разных участках.
Как сообщили в пресс-службе МЧС, сохраняется повышенная лавиноопасность. По данным синоптиков, как на Южном, так и на Северном портале снегопад ожидается и в выходные дни - до 9 февраля.
Отчет ЕС: Грузия привержена обязательствам, взятым в рамках соглашения об ассоциации
Грузия по-прежнему привержена обязательствам и начинаниям, взятым в рамках соглашения об ассоциации, - об этом говорится в 4-м ежегодном отчете «Об осуществлении Грузией процесса ассоциации», передает «ИнтерпрессНьюс».
Основные выводы отчета таковы: «Отчет, подготовленный Службой внешних действий и Еврокомиссией, отображающий период после последнего заседания Совета ассоциации в марте 2019 года, показывает, что Грузия привержена своим обязательствам и начинаниям, взятым в рамках соглашения об ассоциации. Работа по приведению законодательства Грузии в соответствие со сводом законов ЕС (acquis) и европейскими стандартами, особенно в области прав человека, протекала эффективно.
При этом по-прежнему существуют вызовы в сферах избирательной реформы, политического диалога и судебной реформы. В дальнейшем важно, чтобы парламентские выборы проводились в свободной и справедливой обстановке, а в процессе отбора судей Верховного суда учитывались все рекомендации Венецианской комиссии, процесс протекал прозрачно и выдвижение кандидатов проводилось в соответствии с подлинными заслугами. В течение 2020 года будет важно осуществить соответствующие международным рекомендациям законодательные изменения и четвертую волну реформ.
Евросоюз является крупнейшим торговым партнером Грузии, поэтому страна привела свое законодательство в большее соответствие со стандартами и нормами ЕС для содействия торговле продовольственными и непродовольственными товарами. Необходимы дополнительные структурные реформы для того, чтобы сделать экономику Грузии менее уязвимой для внешних событий и улучшить инвестиционный климат.
Несмотря на то, что разработка регулирующего законодательства в энергетическом секторе продолжается, выполнение Грузией свода законов ЕС, связанных с энергоресурсами составляет в целом всего 25%. Учитывая растущую необходимость действий, связанных с климатом, принятие законов об энергоэффективности будет иметь важное значение», - говорится в отчете.
Площадь имени Бориса Немцова скоро должна появиться в Праге
Власти Праги, по всей вероятности, в ближайшее время переименуют площадь Pod kaštany (Под каштанами) на площадь имени Бориса Немцова. Согласие на такое изменение уже дала городская комиссия по топонимике, сообщил информационный портал Aktualne.cz.
Торжественное переименование могло бы произойти 27 февраля, в пятую годовщину убийства в Москве оппозиционного политика Бориса Немцова, известного, в частности, бескомпромиссной критикой президента Владимира Путина.
Саломе Зурабишвили прокомментировала закрытие пропускного пункта в Ахалгори
Президент Грузии Саломе Зурабишвили прокомментировала решение властей самопровозглашенной республики Южная Осетия вновь закрыть пропускной пункт «Раздахан» для пенсионеров.
«Закрытие пропускного пункта в Ахалгори – еще один пример нарушения прав человека в оккупированном Цхинвальском регионе. Право свободного перемещения – фундаментальное право, которое должны уважать. Призываю международное сообщество оказать давление на все ответственные стороны, чтобы пропускной пункт был открыт», - написала Зурабишвили в социальной сети Twitter.
Югоосетинские власти сегодня вновь закрыли пропускной пункт «Раздахан». Он был открыт с 24 января для пенсионеров без югоосетинского и российского гражданства. Им впервые с сентября прошлого года дали возможность выехать из района.
Путин и Лукашенко на переговорах "дошли до глубины седых времён"
Президенты России и Белоруссии проводят в пятницу переговоры в Сочи. Это их первая встреча в новом году, после того как Россия фактически прекратила поставки нефти в Белоруссию, а Александр Лукашенко выступил с рядом резких заявлений в адрес российского руководства.
Перед поездкой в Сочи президент Белоруссии заявлял, что в отношениях с Россией наступил "момент истины".
Владимир Путин и Лукашенко начали переговоры с завтрака, за которым президенты разговаривали с глазу на глаз.
После завершения этой части встречи Лукашенко сказал журналистам, что они Путиным "дошли до глубины седых времён в нашей совместной жизни в одном государстве, обсудили много исторических дат и моментов". Обсудили в том числе и соседние государства и политику по отношению к ним.
Затем переговоры продолжились в расширенном составе. Часть российской делегации, однако, не смогла добраться до Сочи. Как сообщается, из-за погодных условий самолёт с российскими чиновниками сел в Минеральных Водах. Ожидается, что к вечеру они всё же доберутся до резиденции Путина, и пройдёт ещё один раунд переговоров.
- В прошлом году Россия и Белоруссия работали над так называемыми дорожными картами интеграции в рамках Союзного государства. Называлась даже дата возможного подписания документов – 8 декабря. Несмотря на многочисленные встречи Путина и Лукашенко, часть вопросов не удалось согласовать. В Белоруссии прошли акции протеста против дальнейшей интеграции страны с Россией. Сам Лукашенко неоднократно заявлял, что Россия выкручивает ему руки и фактически стремится ограничить суверенитет Белоруссии.
- Белоруссия и Россия пока не смогли договориться о поставках нефти в нынешнем году. Минск ищет альтернативных поставщиков топлива.
- Число граждан Белоруссии, поддерживающих идею союзного государства с Россией, за год снизилось на 20 процентов, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на результаты социологического исследования Белорусской аналитической мастерской Андрея Вардомацкого.
- Если в начале 2019 года за союз с Россией высказывались более 60 процентов жителей Белоруссии, то к декабрю эта цифра упала почти до 40 процентов.
Правительство Грузии поможет троим гражданам вернуться из Китая
Правительство Грузии поможет троим гражданам вернуться из Китая. Об этом сообщили в министерстве экономики Грузии.
Семья находится в городе Ханчжоу. Из-за отмены авиарейсов у них возникли трудности с перелётом. При содействии «Объединения аэропортов Грузии», семья завтра вернется из Пекина в Тбилиси транзитным рейсом.
В связи с опасностью распространения коронавируса Грузия одной из первых приостановила прямое авиасообщение с Китаем.
Бидзина Иванишвили принял нового посла США Келли Дегнан
Руководитель политической партии «Грузинская мечта», бывший премьер-министр страны Бидзина Иванишвили и его супруга Екатерина Хведелидзе приняли нового посла США в Грузии Келли Дегнан и её супруга, Дугласа Морриса.
Встреча прошла в бизнес-резиденции Иванишвили и носила ознакомительный характер, - сообщается на страничке грузинского политика в социальной сети «Фейсбук».
На встрече обсудили отношения Грузии и США, стратегическое партнёрство и будущее сотрудничество между странами.
Келли Дегнан уже вручила президенту Грузии и главе МИД верительные грамоты и провела ознакомительные встречи с представителями грузинских властей.
До назначения в Грузию Келли Дегнан была политическим советником командующего ВМС США в Европе и Африке. До этого она возглавляла дипломатические представительства США в Косово и Италии. Дегнан также работала в дипломатических миссиях США в Афганистане, Турции, Ботсване и Пакистане. Она - доктор философии, имеет степень бакалавра журналистики, владеет несколькими языками, включая итальянский, французский, турецкий и урду.
Житель Чечни извинился за то, что распустил слухи о коронавирусе
Рустам Амаев из Чечни записал видеообращение с извинениями: мужчина раскаивается в том, что запустил слухи о коронавирусе. Об этом сообщает Кавказ.Реалии.
По словам Амаева, он распространил аудиозаписи, в которых рассказывает, что якобы тысячи детей и взрослых в республике подхватили коронавирус. Пока неизвестно, кто именно заставил Амаева извиниться.
Аудиозапись с подобным слухом несколько дней назад распространили и в Грузии. При этом, в стране до сих пор не было зафиксировано ни одного случая коронавируса.
Прокурорский совет направит на утверждение в парламент кандидатуру Ираклия Шотадзе
Прокурорский совет направит на утверждение в парламент кандидатуру Ираклия Шотадзе на пост Генерального прокурора Грузии. Об этом стало известно в ходе сегодняшнего заседания совета.
Из 13 членов Прокурорского совета в голосовании участвовали 12. Шотадзе получил 11 голосов, София Шенгелия – один голос. Еще два кандидата, Валериан Вачарадзе и Дарико Тордия, не заручились поддержкой членов совета.
В парламентском большинстве парламента Грузии еще утром заявили, что поддерживают кандидатуру Шотадзе, который может занять должность Генпрокурора во второй раз. Он ушел в отставку в 2018 году на волне общественного недовольства расследованием нашумевшего дела об убийстве подростков в центре Тбилиси. Его кандидатуру повторно представил Академический совет Грузинского технического университета.
Из-за лавиноопасности на участке дороги Коби-Гудаури запрещено движение автотранспорта
Из-за лавиноопасности на участке дороги Коби-Гудаури запретили движение автотранспорта. Об этом сообщили в департаменте дорог Грузии.
Коби-Гудаури – часть международной магистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс, которая связывает Грузию с Россией и активно используется для транзита товаров.
4 февраля в результате схода снежной лавины один автомобиль свалился в ущелье. В машине находились трое граждан. Одна из них, гражданка России погибла.
В абхазском парламенте заявили о нарушениях при выдаче паспортов жителям Гальского района
В парламенте самопровозглашенной республики Абхазия заявили о нарушениях при выдаче четырёх паспортов жителям Гальского района.
Депутат Дмитрий Дбар отметил, что паспорта получили супруги Чолария, дети которых участвовали в грузино-абхазской войне и были членами группировки «Мхедриони». Дбар также заявил о факте продления паспортов Жанне Колбая и Ираклию Микая на основании поддельной подписи.
После обсуждения вопроса, депутаты большинством голосов рекомендовали главе абхазского МВД отстранить от должности начальника паспортно-визовой службы Эдуарда Манаргия.
Правительство России разрешит не отказываться от иностранного гражданства при получении российского
Правительство России подготовило законопроект, согласно которому иностранцы смогут получать российское гражданство, не отказываясь от уже имеющегося. Об этом пишет "Коммерсантъ", ранее об этом сообщало РБК.
Соответствующие поправки в закон "О гражданстве РФ" уже почти готовы и могут быть внесены в Госдуму в феврале.
По словам депутата Леонида Калашникова, входящего в рабочую группу по реализации концепции государственной миграционной политики, в закон о гражданстве могут внести и другие изменения. В частности, отменить норму о непрерывном проживании соискателя в России в течение пяти лет и пункт о необходимости подтверждать законность источников средств на существование.
В конце января 2020 года МВД выступило за отмену собеседования на знание русского языка для украинцев и белорусов.
Подготовившая поправки Рабочая группа по реализации концепции государственной миграционной политики была создана в марте 2019 года распоряжением президента Владимира Путина. Задача этой группы - привлечь в Россию как можно больше новых граждан, от 5 до 10 миллионов.
Принятая до 2025 года Концепция государственной политики "предписывает открыть Россию для всех, кто хочет здесь жить и работать". В июле прошлого года Владимир Путин подписал указ о расширении упрощённого порядка получения российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины. Ранее российский паспорт по этой процедуре могли получить только жители так называемых "ДНР" и "ЛНР".
Правительство Украины признало незаконными российские паспорта, выданные по этой процедуре. С аналогичными заявлениями выступили власти Канады и представители Евросоюза.
Адам Кинзингер: наша встревоженность не должна быть воспринята как разочарование или гнев
Сопредседатель Группы друзей Грузии в Конгрессе, республиканец Адам Кинзингер встретился в Вашингтоне со спикером парламента Грузии Арчилом Талаквадзе. Кинзингер – один из конгрессменов, который направил премьер-министру Грузии Георгию Гахария критическое письмо.
«Мы общаемся с правительством больше, чем с кем-либо еще. Когда видим причину для встревоженности, выражаем её. Но это не должно быть воспринято с нашей стороны как разочарование или гнев. Это должно быть воспринято, как отношения между друзьями. Мы смотрим на Грузию как на важнейшую страну для нашего будущего. Думаю и надеюсь, что и Грузия смотрит на США как на важную страну», - заявил Кинзингер грузинским журналистам.
В январском письме конгрессменов говорилось о невыполнении обещания по демократическим реформам, закрытии проправительственных аккаунтов в социальной сети «Фейсбук», спаде прямых иностранных инвестиций и задержке строительства порта Анаклия.
Пропускной пункт «Раздахан» вновь закрыли для грузинских пенсионеров
Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия вновь закрыли пропускной пункт «Раздахан». Он был открыт с 24 января для пенсионеров без югоосетинского и российского гражданства. Им впервые с сентября прошлого года дали возможность выехать из района.
Как заявил Эху Кавказа глава ахалгорского муниципалитета в изгнании Нугзар Тиникашвили, часть пенсионеров решила остаться на территории, подконтрольной властям Грузии.
«Небольшая часть решила остаться, большая часть вернулась в Ахалгори», - отметил Тиникашвили.
По информации гражданской активистки Тамары Меаракишвили, часть пенсионеров осталась в Церовани с целью лечения, часть проведет с родственниками зиму.
При этом, пока неизвестно, когда вновь откроют «Раздахан». В югоосетинском КГБ несколько дней назад заявили, что пенсионеры смогут выезжать через пропускной пункт раз в два месяца.
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