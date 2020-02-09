Сегодня, 9 февраля, в Азербайджане проходят досрочные парламентские выборы. Граждане страны выбирают 125 депутатов Милли Меджлиса. В 8.00 открылись 5573 избирательных участков, где смогут проголосовать 5 миллионов 329 тысяч 460 избирателей.

Борьбу за 125 мест в парламенте ведут 1314 кандидатов, из которых 79 процентов мужчины, 21 – процент женщины, сообщил на пресс-конференции глава ЦИК Мазахир Панахов. Всего для участия в выборах обратились 2431 человек. Из них 1637 кандидатов были зарегистрированы. Однако впоследствии 321 человек отозвал свои кандидатуры. Регистрацию еще двух кандидатов отменил ЦИК из-за выявления у них двойного гражданства. И таким образом число кандидатов сократилось до 1314.

Среди них есть представители 19 политических партий. Больше всего кандидатов имеет правящая партия «Ени Азербайджан» («Новый Азербайджан»), у которой 123 кандидатов. Среди оппозиционных сил наибольшее число кандидатов у «Мусават» - 64 (в этом числе как выдвиженцы партии, так и самовыдвиженцы). Союз «Реальных Республиканцев», созданный партией «Республиканская альтернатива» (не имеет государственной регистрации) и группой независимых кандидатов имеет 30 кандидата. Блок »Движение», сформированный движениями Nida и D18 и группой независимых активистов имеет 16 зарегистрированных кандидатов.

Для наблюдения за парламентскими выборами аккредитовано 77790 местных, 883 международных наблюдателей. На 1000 участках установлены веб-камеры. На выборах нет кворума. Победившим считается кандидат, набравший наибольшее число голосов. Голосование завершится в 19.00. Предварительные данные о результатах голосования станут известны сегодня поздно вечером посредством информационной системы «Выборы».