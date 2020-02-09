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Пассажирский самолет совершил жесткую посадку в Коми
В аэропорту города Усинск республики Коми совершил жесткую посадку самолет авиакомпании Utair со ста пассажирами на борту, сообщает агентство «Интерфакс».
Самолет «Боинг 737», совершавший рейс Москва-Усинск, ударился хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу и выкатился за ее пределы. В результате он получил серьезные повреждения – у него разрушены задние шасси, частично разрушены фюзеляж и крыло.
Сообщается, что перед посадкой самолет выработал топливо и приземлялся почти с пустыми баками – в частности, поэтому при ударе о землю удалось избежать пожара. Все сто человек, находившиеся на борту, были эвакуированы по надувным трапам. Некоторые источники сообщают о двух пострадавших.
Предварительно рассматриваются три версии произошедшего: проблемы с выпуском шасси, отказ техники и ошибка экипажа.
Другие новости дня
Граждане Грузии вернулись из китайского Янчжоу в Тбилиси
Трое грузинских граждан, которые не могли выехать из китайского Янчжоу, сегодня, 9 февраля, вернулись в Тбилиси. По поручению министра экономики и устойчивого развития Грузии перевозку граждан на родину обеспечило «Объединение аэропортов Грузии».
Лука Бухрашвили, Нино Вашаломидзе и Ани Татишвили вылетели из Пекина в Тбилиси рейсом авиакомпании «Fly Dubai», сообщает Общественный вещатель Грузии. Сейчас они проходят специальную проверку в Тбилисском аэропорту.
В рамках профилактических мер по предотвращению распространения коронавируса, с 29 января в Грузии временно приостановлено прямое воздушное сообщение с Китаем.
Сотни машин ждут открытия дороги, ведущей к грузино-российской границе
Сотни водителей и пассажиров ожидают открытия дороги, ведущей к грузино-российской границе, сообщает Общественный вещатель. Из-за непогоды уже пять дней движение на участке Гудаури–Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс запрещено для большегрузов. В пятницу там было ограничено передвижение всех других видов транспорта.
Очередь из фур и легковых автомобилей, которые не могут продолжить путь в направлении границы с России, начинается от села Жинвали. «Люди находятся здесь с маленькими детьми, деньги заканчиваются, топливо на исходе, проблем много», - сказал журналистам один из водителей, ожидающих открытия дороги. Путников, остановленных на этом участке, мэрия Душетского муниципалитета сегодня обеспечила продовольствием и питьевой водой.
О помощи также просят водители машин, застрявших на отрезке Млета-Гудаури. «Мы здесь стоим уже третий день. Абсолютно никто нами не интересуется. У нас закончилась еда…. Здесь находятся водители-грузины, русские, белорусы и армяне. На нас не обращают никакого внимания. Мы даже не знаем, чистят ли дорогу или нет», - сказал один из водителей Гия Григалашвили в комментарии Общественному вещателю.
Когда возобновится движение, пока неизвестно. По словам мэра Душетского района Зураба Сехниашвили, работы по расчистке дороги начнутся сразу после, как будет отменена угроза схода лавин.
Израиль составляет новые карты своих территорий в рамках «сделки века»
Израиль начал составлять новые карты земель, которые могут быть получены в соответствии с предлагаемым планом президента США Дональда Трампа. Об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху. В карты новых территорий войдут все израильские поселения и долина реки Иордан.
Специально созданный израильско-американский комитет «уже находится на пике процесса составления карт», «это не займет много времени», отметил Нетаньяху.
Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после того, как в конце января президент США предложил свой план мирного урегулирования конфликта между Израилем и Палестинской автономией. Он предусматривает создание независимого палестинского государства, однако лишь на части территории Западного берега Иордана и в секторе Газа. Иерусалим при этом указан в документе неделимой столицей Израиля.
Дональд Трамп назвал свои предложения «сделкой века». Израильские власти ее поддержали, но глава Палестинской автономии заявил, что никогда не примет эти условия.
Массовые беспорядки в Казахстане: число жертв возросло до десяти
Число погибших в результате массовых беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана увеличилось до десяти.
В ночь на 8 февраля в селах на границе Казахстана и Киргизии – Сортобе и Масанчи – произошла массовая драка. В конфликте, по данным главы области, участвовали около 1000 человек, более 100 получили травмы. Участники беспорядков применяли огнестрельное оружие и устроили погромы. Сгорели десятки жилых домов, магазинов и автомобилей. Несколько сотрудников полиции получили ранения.
Министр информации Казахстана заявил, что причиной драки стал бытовой конфликт. Но в МВД не исключают столкновения на межнациональной почве. В районе проживает большая диаспора дунган. Большая часть представителей этого народа живет на территории Китая. Они исповедуют ислам и говорят на языке сино-тибетской группы.
К вечеру субботы из-под стражи были отпущены 44 человека, задержанных во время беспорядков, после того как выяснилось, что они непричастны к столкновениям.
В настоящее время ситуация в Кордайском районе стабильна, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев. Он обещал привлечь к ответственности провокаторов и сотрудников государственных органов, которые допустили беспорядки.
- Конфликты между казахами и представителями других этносов (таджиков, чеченцев, турок) случались в Казахстане и ранее. Власти утверждали, что это были бытовые инциденты, отвергая этническую подоплеку. Руководство Казахстана позиционирует государство как пример страны, где установлен межэтнический и межконфессиональный мир.
В Азербайджане проходят досрочные парламентские выборы
Сегодня, 9 февраля, в Азербайджане проходят досрочные парламентские выборы. Граждане страны выбирают 125 депутатов Милли Меджлиса. В 8.00 открылись 5573 избирательных участков, где смогут проголосовать 5 миллионов 329 тысяч 460 избирателей.
Борьбу за 125 мест в парламенте ведут 1314 кандидатов, из которых 79 процентов мужчины, 21 – процент женщины, сообщил на пресс-конференции глава ЦИК Мазахир Панахов. Всего для участия в выборах обратились 2431 человек. Из них 1637 кандидатов были зарегистрированы. Однако впоследствии 321 человек отозвал свои кандидатуры. Регистрацию еще двух кандидатов отменил ЦИК из-за выявления у них двойного гражданства. И таким образом число кандидатов сократилось до 1314.
Среди них есть представители 19 политических партий. Больше всего кандидатов имеет правящая партия «Ени Азербайджан» («Новый Азербайджан»), у которой 123 кандидатов. Среди оппозиционных сил наибольшее число кандидатов у «Мусават» - 64 (в этом числе как выдвиженцы партии, так и самовыдвиженцы). Союз «Реальных Республиканцев», созданный партией «Республиканская альтернатива» (не имеет государственной регистрации) и группой независимых кандидатов имеет 30 кандидата. Блок »Движение», сформированный движениями Nida и D18 и группой независимых активистов имеет 16 зарегистрированных кандидатов.
Для наблюдения за парламентскими выборами аккредитовано 77790 местных, 883 международных наблюдателей. На 1000 участках установлены веб-камеры. На выборах нет кворума. Победившим считается кандидат, набравший наибольшее число голосов. Голосование завершится в 19.00. Предварительные данные о результатах голосования станут известны сегодня поздно вечером посредством информационной системы «Выборы».
Сильный ветер повредил крыши домов и повалил деревья в Тбилиси
Более 60 тревожных сообщений за последние сутки поступило в Службу по управлению чрезвычайными ситуациями от жителей Грузии из-за сильного ветра. Об этом говорится в заявлении ведомства, распространенном сегодня, 9 февраля.
Больше всего инцидентов произошло в Тбилиси. В столице спасатели отреагировали на 49 вызовов. Два сообщения в Центр по управлению неотложной помощи «112» поступило от жителей региона Самегрело – Земо-Сванети, два – от жителей Имерети, четыре – Шида-Картли, три – Квемо Картли, два – в Аджарии, а по одному от жителей Гурии и Мцхета-Мтианети.
В основном жалобы касались поваленных деревьев и веток, поврежденных крыш. Как отмечают в службе, в результате инцидентов никто не пострадал. Погода в Грузии резко ухудшилась в субботу. Температура воздуха упала на несколько градусов. В большинстве районов страны скорость ветра достигала 22-25 метров в секунду, а на черноморском побережье бушевал 6-балльный шторм.
Член политического совета ЕНД Чиора Тактакишвили покинула партию
Член политического совета «Единого национального движения» Чиора Тактакишвили покинула ряды крупнейшей оппозиционной партии Грузии, членом которой она была почти 15 лет. Тактакишвили представляла «Единое национальное движение» в парламенте седьмого и восьмого созывов (2008-2016 годы), сообщает агентство «Новости-Грузия». В августе 2012 года она была назначена спикером ЕНД, став главным лицом на то время еще правящей партии.
По словам Тактакишвили, ее решение об уходе вызвано сразу несколькими причинами, одна из которых – это «ксенофобские заявления» основателя ЕНД, третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. «Меня угнетает, когда самая важная фигура в партии делает ксенофобские заявления, и ни один из лидеров партии не высказывает иной позиции. Недопустимо, когда вместо того, чтобы говорить о необходимости защиты убитых, избитых или оскорбленных представителей сексуальных меньшинств, мои коллеги предпочитают доказывать преданность патриархии, несмотря на то, что в течение многих лет именно патриархия распространяла российскую, антизападную пропаганду», - пишет она.
Тактакишвили отметила, что в политсовете партии у нее осталось «не так уж и много единомышленников». Также она указала на отсутствие демократии в системе управления. «Ужасно больно, когда в твоей партии становятся нормой частые компромиссы в ущерб идеалам и ценностям, что отражается и на кадровой политике», - написала она.
По ее словам, за последние 30 лет в грузинской политике оставались одни и те же лица, которые «всем навязывают свои правила игры. Тактакишвили считает, что в первую очередь это происходит из-за того, что политические лидеры пытаются «сохранить статус-кво», тем самым намеренно препятствуя приходу в политику «новых, перспективных людей».
Бывший депутат парламента Грузии уверена, что «оздоровить существующее политическое пространство» не получится до тех пор, пока крупнейшие оппозиционные партии продолжат отказываться от «внутренней демократии, меритократии и подотчетности своим избирателям». Она напомнила, что в 2016 году именно из-за этого в ЕНД произошел раскол, и партию покинули несколько лидеров, основавших собственную политическую силу «Европейская Грузия».
6 февраля об уходе из «Единого национального движения» также объявили Мариам Герсамия, Заза Бибилашвили и Нино Каландадзе. В течение последних лет они фактически не принимали участия в партийной деятельности. В совместном заявлении политики отметили, что своим уходом приводят в соответствие «фактическое положение с формальным». Они также сообщили, что не собираются вступать в какую-либо другую партию.
Французская фигуристка Сара Абитболь вынудила главу федерации уйти в отставку
Председатель Французской федерации ледовых видов спорта (FFSG) с 1998 года Дидье Гайаге ушел в отставку из-за обвинений в потворствовании неподобающему поведению одного из ведущих тренеров. Десятикратная чемпионка Франции, вице-чемпионка Европы и бронзовый призер ЧМ-2000 в парном фигурном катании Сара Абитболь в книге «Такое долгое молчание» рассказала о многократных изнасилованиях со стороны своего бывшего тренера Жиля Бейера в период с 1990 по 1992 годы. После этого еще три французские фигуристки выдвинули аналогичные обвинения в адрес Жиля Бейера и других тренеров.
Как сообщило Международное французское радио, накануне, 8 февраля, было созвано экстренное совещание Комитета по контролю за работой Федерации. Его официально созвал сам Дидье Гайаге, поскольку это единственный орган, уполномоченный лишить его председательского поста.
Этому предшествовало объявление об отставке четверых из 16 членов правления федерации в знак протеста против сохранения Дидье Гайаге на руководящем посту.
В понедельник, 3 февраля, министр спорта Роксана Марасиняну потребовала объяснений от главы FFSG Дидье Гайаге относительно сохранения должности тренера за Жилем Бейером в составе федерации до 2018 года. Министр предложила председателю уйти в отставку, но Гайаге отказался это сделать.
В 2001 году, после письма от родителей, сообщивших о «неподобающем поведении тренера», Министерство спорта отстранило Жиля Бейера от тренерской работы. Однако, при поддержке Гайаге он перешел работать в другой парижский клуб, координировал гала-туры французской команды в 2010 году, и даже был включен в состав французской тренерской команды на чемпионате мира среди юниоров в 2011 году.
По окончании совещания 8 февраля стало известно, что многолетний глава Французской федерации ледовых видов спорта все-таки принял решение уйти в отставку. «Ради умиротворения, с философским достоинством, но без горечи, я принял решение уйти в отставку», - заявил 66-летний Дидье Гайаге журналистам. Вместе с тем, он осудил «диктатуру» и, как он выразился, морализаторскую позицию министерства спорта.
- 31 января клуб выпустил коммюнике, где говорится об отстранении Жиля Бейера от всех должностей и любой деятельности в свете обвинений в его адрес. Еще накануне он значился на сайте клуба как менеджер и технический советник, отмечает AFP.
- Жиль Бейер 31 января передал агентству AFP заявление, в котором признал «неуместными» интимные отношения с фигуристкой и извинился перед ней. Он, однако, отметил, что сохранил иные воспоминания об «обстоятельствах» этих отношений. «Я сожалею, что она не говорила мне об этом все эти годы. Мы регулярно виделись, но ни разу мне не довелось ощутить глубину ее ран».
Полиция Таиланда ликвидировала стрелка, убившего 26 человек
Полиция ликвидировала военнослужащего, устроившего стрельбу в городе Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в силах безопасности страны. Число погибших в результате стрельбы увеличилось до 26.
Стрелок был уничтожен на территории торгового центра, где он удерживал заложников. Освобождены восемь человек, некоторые из них ранены.
Газета The Bangkok Post сообщила, что во время перестрелки пострадали еще трое сотрудников правоохранительных органов.
По данным телеканала телеканал Thai PBS, в результате стрельбы пострадали 63 человека. 13 из них доставлены в местную больницу.
Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча заявил, что капрал открыл огонь из-за проблем с продажей дома.
Накануне, 8 февраля, 32-летний военнослужащий армии Таиланда Джакрапант Томма застрелил трех офицеров в военном лагере, а затем скрылся, угнав армейский внедорожник. По пути к торговому центру «Терминал-21» он обстрелял мирных жителей. Оказавшись внутри, солдат вновь открыл огонь, убив и ранив несколько десятков человек. Как сообщалось, он также взял в заложники около полутора десятков человек. О его требованиях ничего не сообщалось.
Бывшие «беркутовцы» вернулись в Киев, чтобы рассказать «правду о Майдане»
Два бывших сотрудника украинского спецподразделения «Беркут», переданные администрации сепаратистских регионов на востоке Украины в результате российско-украинского обмена, решили вернуться в Киев.
Александр Маринченко и Сергей Тамтура, находившиеся в Киеве под домашним арестом в связи с обвинениями в причастности к расстрелам на Майдане, решили участвовать в судебном процессе по делу о гибели мирных демонстрантов в центре Киева в феврале 2014 года.
Оба бывших спецназовца обратились к президенту Владимиру Зеленскому, председателю Верховной рады и генпрокурору Руслану Рябошапке:
«Правда – это причина нашего возвращения в Киев. В течение пяти лет судебный процесс был основным источником правды о Майдане и должен продолжиться. Мы будем участвовать в судебных заседаниях. Нам нечего скрывать – мы не совершали преступлений. Мы хотим восстановить честное имя спецподразделения «Беркут». Мы хотим, чтобы по-настоящему виновные в убийствах правоохранителей и протестующих были наказаны».
Гига Бокерия: Это дело Саакашвили, какое он создает движение
«Это дело Саакашвили, какое он создает движение и в какой контекст впишется», - заявил журналистам один из лидеров «Европейской Грузии» Гига Бокерия, комментируя заявление экс-президента Грузии Михаила Саакашвили об открытии личного штаба. На вопрос журналиста «ИнтерпрессНьюс», собирается ли оппозиция сотрудничать с этим штабом, Бокерия заявил, что согласование правил игры между политическими партиями происходит в офисе Лейбористской партии.
«Я вообще не знаю, о каком формате идет речь. Почему какое-либо сотрудничество должно быть с одним штабом? Форматом согласования правил игры между политическими партиями служат встречи в офисе Лейбористской партии, и я не вижу никаких причин, почему это нужно менять. Не существует никаких оснований для этого», - заявил Бокерия, отметив, что между оппозицией хорошая координация, и это беспрецедентно в новейшей истории Грузии.
Как заявляет бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, с 1-го марта он создаст личный штаб. «С 1-го марта, на базе «Президентской библиотеки Саакашвили», я открываю свой личный штаб, чтобы вместе с «Национальным движением» и другими оппозиционными партиями, с новыми людьми, которые идут без партий, создать еще большее основание и ускорить завершение режима Иванишвили и спасение Грузии», - заявляет Саакашвили.
Стрелок в Таиланде убил 20 человек и удерживает заложников (обновлено)
Капрал армии Таиланда открыл огонь по прохожим в буддистском храме, а затем возле торгового центра в центре города Накхонратчасима, примерно в 250 километрах от Бангкока. Как сообщила газета «Хау сот», немногим ранее он застрелил троих офицеров и угнал армейский внедорожник. Общее число убитых, по последним данным, 20 человек.
Нападавший также захватил полтора десятка заложников. О том, каковы его требования, пока нет информации.
Торговый центр окружен полицией и армейским спецназом, движение на прилегающих магистралях перекрыто.
В Тбилиси предотвратили взрыв газа в многоквартирном доме
Утечка газа в многоквартирном жилом доме в тбилисском районе Исани чуть не стала причиной взрыва, сообщили в газораспределительной компании «Тбилиси Энерджи». Сегодня, 8 февраля, на «горячую линию» компании жители Иорского переулка сообщили о сильном запахе газа. На место выехала группа быстрого реагирования «Тбилиси Энерджи». Специалисты «114» обнаружили утечку в закрытой квартире. Установленный там счетчик газа был перекрыт.
«Когда сосед открыл закрытую квартиру, датчик показал высокую концентрацию газа в квартире», - отмечено в сообщении. Сотрудники «Тбилиси Энерджи» выяснили, что центральный кран газа в квартире был открыт и газ выходит оттуда, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Параллельно с проветриванием квартиры и нейтрализацией угрозы был проверен внешний периметр, колодцы и соседние дома. В нескольких квартирах также была зафиксирована высокая концентрация газа. Специалисты полностью проверили всю газовую проводку на окружающей территории», - говорится в сообщении. Компания призывает всех жителей закрывать центральные краны подачи газа, если они покидают квартиры, и следить за газовыми трубами внутри дома.
Азербайджан готовится к досрочным парламентским выборам
Азербайджан готовится к досрочным парламентским выборам, которые пройдут в стране завтра, 9 февраля. На 125 мест в местном парламенте претендуют более 1300 кандидатов. Согласно опросам, лидирует правящая партия «Новый Азербайджан». Согласно прогнозу, партия получит большинство мест в парламенте нового созыва.
В беседе с Общественным вещателем Грузии азербайджанский эксперт Ахмед Алили сказал, что правящая партия после выборов сосредоточится на экономических реформах и привлечении иностранных инвестиций. По его словам, большинство участвующих в выборах кандидатов являются молодыми людьми, которые получили образование в Европе и США.
В выборах примут участие оппозиционные партии «Реал» и «Мусават». При этом часть оппозиции бойкотирует выборы. Они требуют от правительства изменить Избирательный кодекс.
За выборами в Азербайджане будут наблюдать ОБСЕ и делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы. Зарегистрированы более 800 иностранных наблюдателей, результаты экзит-поллов будут объявлены завтра же вечером. Примечательно, что завтрашние выборы станут первыми досрочными выборами в истории Азербайджана.
Посол США в России: Отношения с Москвой достигли низшей точки
Посол США в России Джон Салливан заявил, что отношения Вашингтона и Москвы достигли своей низшей точки со времен окончания холодной войны. Об этом сообщает РБК.
По словам дипломата, начинать улучшать отношения двух стран нужно прямо сейчас, а не ждать выборов президента США в ноябре этого года. Салливан заявил, что у Москвы и Вашингтона существуют принципиальные разногласия, однако, по его словам, он собирается остановить спад во взаимоотношениях двух стран.
Президент США Дональд Трамп назначил Джона Салливана послом в России в октябре 2019 года. На этом посту он сменил ушедшего в отставку Джона Хантсмана. В предыдущие годы Салливан был заместителем министра торговли США, занимал высокие посты в министерствах юстиции, обороны, торговли, работал советником генерального прокурора, министра обороны. Он консультировал президента США по юридическим и политическим вопросам.
Отношения между Москвой и Вашингтоном значительно ухудшились из-за аннексии Россией Крыма в 2014 году, поддержки сепаратистов «ДНР» и «ЛНР» на востоке Украины, а также попыток вмешательства в выборы президента США в 2016 году.
Число погибших от коронавируса достигло 724 человек
Число погибших от коронавируса нового типа по состоянию на утро 8 февраля достигло 724, передаёт канал NBC. Количество подтвержденных случаев заболевания приблизилось к 35 тысячам. От заболевания скончался первый иностранец на территории Китая - им оказалась женщина с американским паспортом, сообщает газета The New York Times со ссылкой на посольство США в Пекине.
Сегодня, 8 февраля, о гибели подданного в китайской Ухани заявило так же Министерство иностранных дел Японии. Однако в ведомстве уточняют, что на основании данных китайских властей невозможно подтвердить, был ли погибший заражен коронавирусом. Однако причиной его смерти указана вирусная пневмония.
Первые сообщения о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань появились в декабре прошлого года. Китайские власти несколько недель не предпринимали активных действий, направленных на борьбу с пневмонией неизвестного происхождения. Они также утаивали информацию о распространении болезни. Сейчас власти страны объявили карантин на территориях, где было замечено большое число заболевших. По состоянию на конец января в зоне карантина находились до 50 миллионов человек.
В столкновениях на юге Казахстана погибли восемь человек
Восемь человек погибли и десятки ранены в столкновениях в Жамбылской области на юге Казахстана, передаёт региональная служба Радио Свобода - Радио Аззатык со ссылкой на данные МВД республики. Ведомство настаивает, что в столкновениях участвовали местные жители, однако свидетели говорят, что это могли быть нападение на проживающее в районе этническое меньшинство.
По версии МВД, накануне вечером, 7 февраля, в селе в Кордайском районе области началась массовая драка с участием около 70 человек. К дальнейшей эскалации, по информации ведомства, привели рассылаемые в соцсетях и мессенджерах видео и аудиозаписи.
Села Масанчи, Сортобе, Аухатты, в которых произошли события, расположены рядом с границей Киргизии. Значительную часть населения там составляют этнические дунгане. Приехавшие в село Масанчи корреспонденты Азаттыка сегодня увидели сгоревшие дома, магазины, точки общепита, принадлежащие дунганам и следы погромов.
Согласно сообщению министра внутренних дел Казахстана, по предварительным данным, повреждено более 30 частных домов, 15 объектов торговли, 23 автомобиля. На улицах села Масанчи ходят сотрудники полицейского спецназа. По словам жителей, вечером в пятницу в район прибыли несколько сотен неместных мужчин, которые стали атаковать местных жителей и поджигать их дома.
На крупном рынке в расположенной неподалёку бывшей столице Алма-Ате повышены меры безопасности и выставлены наряды полиции, сообщает Аззатык. Среди торговцев этого рынка немало этнических дунган.
Досудебное расследование ведётся по статьям уголовного кодекса о массовых беспорядках и убийстве. 47 человек задержаны.
Михаил Саакашвили решил «активно подключиться к избавлению от режима Иванишвили»
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обращается к населению Грузии и заявляет, что решил «активно подключиться к избавлению от режима Иванишвили». По заявлению Михаила Саакашвили, «зловредный Иванишвили, бестолковый Талаквадзе, злая Цулукиани, похититель вкладов Чхартишвили и обнаглевший взяточник Каладзе разрушают нашу страну».
«Хочу сообщить вам о своем решении, я очень много думаю о том, в чьи руки перейдет страна. «Грузинская мечта» принесла нам нужду, убитых детей, круглосуточную работу за гроши за рубежом, борьбу за существование. Разве это то, что заслуживает грузинский народ?! Эти люди нам говорят, что должны остаться еще на 4 года, потом еще на 4 и затем, наверное, еще на 10-16 лет.
Задумайтесь еще раз, кто эти люди: зловредный Иванишвили, бестолковый Талаквадзе, злая Цулукиани, вор вкладов Чхартишвили и обнаглевший взяточник Каладзе разрушают нашу страну. Я хочу сказать всем, что, разумеется, я сторонник единства всех оппозиционных групп, я сторонник создания нашего широкого фронта, сторонник того, чтобы ни одно прежнее должностное лицо не вернулось в свой кабинет, а в политику пришли новые достойные люди, в особенности молодежь, и над этим я активно работаю, и во всем этом я непосредственно приму участие.
Поэтому с 1-го марта, на базе «Президентской библиотеки Саакашвили», я открываю свой личный штаб, чтобы вместе с «Национальным движением» и другими оппозиционными партиями, с новыми людьми, которые идут без партий, создать еще большее основание и ускорить завершение режима Иванишвили и спасение Грузии.
Очень много людей стоит рядом со мной, очень большая поддержка есть у грузинского народа, и есть у меня, и все свои ресурсы, все человеческие, политические контакты я использую для того, чтобы быстро преодолеть эту беду. В этом году им придет конец! В этом году Грузия начнет вставать с колен! В этом году в Грузии рассветет и грузинский народ освободится! Отсчет начат, до победы грузинского народа и каждого из нас!», - пишет Саакашвили на своей странице в Facebook.
Дональд Трамп уволил двух свидетелей обвинения по делу об импичменте
Посол США в Европейском Союзе Гордон Сондланд, давший показания в Конгрессе против президента страны Дональда Трампа, ушел в отставку. Он заявил, что сделал это по инициативе главы государства. За несколько часов до этого был уволен и выведен из Белого Дома под наблюдением охраны сотрудник Совета национальной безопасности подполковник Александр Виндман, ставший источником Демократической партии, с которого начался процесса импичмента президента, напоминает «Голос Америки».
Виндман дал показания на слушаниях в Палате представителей Конгресса США и заявил, что президент Трамп выдвигал неправомерные требования президенту Украины Владимиру Зеленскому. Сондланд заявлял, что одним из требований визита Зеленского в США было начало расследования в отношении семьи бывшего вице-президента Джо Байдена.
Сондланд был одним из крупных жертвователей предвыборной кампании Трампа и был назначен послом в ЕС в 2018 году. В его заявлении сказано, что он благодарен президенту за предоставленную возможность работать в команде госсекретаря США и за его постоянную поддержку.
В заявлении адвоката Виндмана говорится, что у «американцев не возникает вопроса, почему этот человек уволен». В пятницу президента спрашивали о судьбе подполковника и он говорил, что «недоволен им», но решение будет принимать не он.
- В среду Сенат Конгресса США отклонил обвинения, предъявленные президенту Дональду Трампу Палатой представителей в рамках процесса импичмента. Его обвиняли в злоупотреблении полномочиями и воспрепятствовании расследованию Конгресса.
- Президент США стать третьим в истории, подвергнутым процедуре импичмента - и третьим, оправданным в Сенате.
Арчил Талаквадзе завершил визит в Вашингтон
«Грузия пользуется твердой поддержкой и доверием со стороны США, здесь есть большой оптимизм в отношении того, что мы продолжаем укреплять демократию, экономику и остаемся одним из ключевых союзников США в сфере безопасности», - заявил председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе в завершение своего визита в Вашингтон, сообщает Общественный вещатель Грузии.
В ходе визита состоялось более 20 встреч в Конгрессе и Сенате США, в том числе с конгрессменами - авторами критическим писем, присланных в Грузию за последний период. В конце визита Арчил Талаквадзе заявил, что в формате встреч у него была возможность представить американским политикам видение правящей команды Грузии.
Как заявил спикер парламента, одной из основных тем обсуждения были предстоящие парламентские выборы в Грузии и вопросы, связанные с избирательной системой. По его словам, предложение, которое правящая партия сделала оппозиции относительно избирательной системы, является справедливым и компромиссным, о чем были проинформированы американские партнеры.
Ситуация на дорогах Грузии: ограничено движение к границам с РФ, Арменией и Турцией
Из-за сложных метеорологических условий в Грузии ограничено движение на дорогах в северной, западной и южной частях страны. Ограничения действуют как на автомагистралях внутригосударственного значения, так и на дорогах, ведущих к границам Грузии с РФ, Арменией и Турцией. Об этом сегодня, 8 февраля,сообщает Департамент автомобильных дорог Министерства инфраструктуры и регионального развития Грузии.
На участке Гудаури–Коби автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс уже вторые сутки сохраняется угроза схода лавин. Соответственно, на дороге, ведущей к грузино-российской границе, запрещено движение всех видов транспорта.
Из-за интенсивного снегопада, метели и плохой видимости движение частично ограничено на дороге через перевал Паравани, ведущей к границе с Арменией. В частности, на 90-112 километре трассы международного значения Ахалцихе-Ниноцминда (участок Ниноцминда – граница Армении) запрещено передвижение автомобилей с прицепом и полуприцепом, а также автобусов вместимостью более 30 мест.
Из-за сложных метеорологических условий ограничения действуют и на дороге международного значения, ведущей от Ахалкалаки до села Карцахи (граница с Турцией). На 1-36 километре трассы движение запрещено для машин с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест. Для остального транспорта движение к границе с Турцией свободно.
Из-за снегопада и гололеда на автомагистрали Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, связывающей Западную и Восточную Грузию, запрещено движение для машин с прицепом и полуприцепом. Ограничения действуют только на отрезке Чумателети-Хуневи (138-158 км). На всех остальных участках автомагистрали передвижение осуществляется без ограничений.
На 17-106 километре дороги Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони (запад Грузии) не пропускают машины с прицепом и полуприцепом. Для другого вида транспорта передвижение по участку Мцхетисджвари-Зестафони свободно.
Путин и Лукашенко договорились о газе, но не договорились о нефти
Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин провели переговоры в Сочи, главным содержанием которых было недавнее оживление отношений Минска с Соединенными Штатами и растущее экономическое давление на Белоруссию со стороны Москвы.
За день до встречи 7 февраля в Сочи Лукашенко сетовал на заседании своего правительства на условия российских поставок сырой нефти, - эта статья импорта многие годы оставалась для Белоруссии наиболее чувствительной.
Заместитель руководителя администрации Путина Дмитрий Козак заявил, завершая переговорный день, что сырая нефть будет поставляться в Белоруссию только по рыночным ценам. Он также заявил о договоренности сохранить поставки природного газа на уровне цен 2019 года - 127 долларов США за 1 тысячу кубометров.
Согласно заявлению Козака, оба президента продолжат в дальнейшем переговоры об интеграции.
Александр Лукашенко руководит Белоруссией более 25 лет. В последние годы он испытывает на себе растущее давление российского руководства, добивающегося интеграции обеих стран в «союзное государство». В минувшем декабре оба лидера должны были, как ожидалось, подписать «дорожную карту» с конкретными шагами в направлении союзного государства. Однако Лукашенко этому воспротивился.
С того момента России направляла Белоруссии ясные сигналы давления - по большей части в виде сокращенных поставок нефти и высоких цен на энергоносители. Прибыли, полученные Белоруссией от продажи нефтепродуктов на европейские рынки многие годы служили «локомотивом» ее экономического развития.
На прошлой неделе госсекретарь США Майк Помпео стал самым высокопоставленным американским политиком, посетившим Белоруссию за последние два десятилетия.
Соединенные Штаты готовы обеспечить Белоруссию энергоресурсами «на сто процентов по конкурентным ценам»
Делегация США назвала переговоры в Минске сердечными. Помпео предложил белорусскому лидеру подумать над возможностями закупки нефти в США. Американский политик заявил: «Соединенные Штаты готовы обеспечить Белоруссию энергоресурсами "на сто процентов по конкурентным ценам"».
Как передает агентство Associated Press, белорусские официальные источники сообщили, что за прошлый год страна потеряла 300 миллионов долларов в результате сокращения российских субсидий и повышения цен.
На Транскавказской автомагистрали развернуты пункты обогрева
На Транскавказской автомагистрали, которая остается закрытой для всех видов транспорта, развернуты пункты обогрева, сообщает информагентство «Рес» со ссылкой на пресс-службу МЧС Северной Осетии.
Транскам закрыт с 10:30 до особого распоряжения. Несмотря на неоднократные обращения МЧС самопровозглашенной республики Южная Осетия и МЧС Северной Осетии не выезжать на трассу, немало машин остается в снежном плену на разных участках.
Как сообщили в пресс-службе МЧС, сохраняется повышенная лавиноопасность. По данным синоптиков, как на Южном, так и на Северном портале снегопад ожидается и в выходные дни - до 9 февраля.
Отчет ЕС: Грузия привержена обязательствам, взятым в рамках соглашения об ассоциации
Грузия по-прежнему привержена обязательствам и начинаниям, взятым в рамках соглашения об ассоциации, - об этом говорится в 4-м ежегодном отчете «Об осуществлении Грузией процесса ассоциации», передает «ИнтерпрессНьюс».
Основные выводы отчета таковы: «Отчет, подготовленный Службой внешних действий и Еврокомиссией, отображающий период после последнего заседания Совета ассоциации в марте 2019 года, показывает, что Грузия привержена своим обязательствам и начинаниям, взятым в рамках соглашения об ассоциации. Работа по приведению законодательства Грузии в соответствие со сводом законов ЕС (acquis) и европейскими стандартами, особенно в области прав человека, протекала эффективно.
При этом по-прежнему существуют вызовы в сферах избирательной реформы, политического диалога и судебной реформы. В дальнейшем важно, чтобы парламентские выборы проводились в свободной и справедливой обстановке, а в процессе отбора судей Верховного суда учитывались все рекомендации Венецианской комиссии, процесс протекал прозрачно и выдвижение кандидатов проводилось в соответствии с подлинными заслугами. В течение 2020 года будет важно осуществить соответствующие международным рекомендациям законодательные изменения и четвертую волну реформ.
Евросоюз является крупнейшим торговым партнером Грузии, поэтому страна привела свое законодательство в большее соответствие со стандартами и нормами ЕС для содействия торговле продовольственными и непродовольственными товарами. Необходимы дополнительные структурные реформы для того, чтобы сделать экономику Грузии менее уязвимой для внешних событий и улучшить инвестиционный климат.
Несмотря на то, что разработка регулирующего законодательства в энергетическом секторе продолжается, выполнение Грузией свода законов ЕС, связанных с энергоресурсами составляет в целом всего 25%. Учитывая растущую необходимость действий, связанных с климатом, принятие законов об энергоэффективности будет иметь важное значение», - говорится в отчете.
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