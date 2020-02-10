В «Национальном движении» отрицают, что Григол Вашадзе покидает партию

Член политического совета «Единого национального движения» Чиора Тактакишвили покинула ряды крупнейшей оппозиционной партии Грузии, членом которой она была почти 15 лет. Тактакишвили представляла «Единое национальное движение» в парламенте седьмого и восьмого созывов (2008-2016 годы), сообщает агентство «Новости-Грузия». В августе 2012 года она была назначена спикером ЕНД, став главным лицом на то время еще правящей партии.

По словам Тактакишвили, ее решение об уходе вызвано сразу несколькими причинами, одна из которых – это «ксенофобские заявления» основателя ЕНД, третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. «Меня угнетает, когда самая важная фигура в партии делает ксенофобские заявления, и ни один из лидеров партии не высказывает иной позиции. Недопустимо, когда вместо того, чтобы говорить о необходимости защиты убитых, избитых или оскорбленных представителей сексуальных меньшинств, мои коллеги предпочитают доказывать преданность патриархии, несмотря на то, что в течение многих лет именно патриархия распространяла российскую, антизападную пропаганду», - пишет она.

Тактакишвили отметила, что в политсовете партии у нее осталось «не так уж и много единомышленников». Также она указала на отсутствие демократии в системе управления. «Ужасно больно, когда в твоей партии становятся нормой частые компромиссы в ущерб идеалам и ценностям, что отражается и на кадровой политике», - написала она.

По ее словам, за последние 30 лет в грузинской политике оставались одни и те же лица, которые «всем навязывают свои правила игры. Тактакишвили считает, что в первую очередь это происходит из-за того, что политические лидеры пытаются «сохранить статус-кво», тем самым намеренно препятствуя приходу в политику «новых, перспективных людей».

Бывший депутат парламента Грузии уверена, что «оздоровить существующее политическое пространство» не получится до тех пор, пока крупнейшие оппозиционные партии продолжат отказываться от «внутренней демократии, меритократии и подотчетности своим избирателям». Она напомнила, что в 2016 году именно из-за этого в ЕНД произошел раскол, и партию покинули несколько лидеров, основавших собственную политическую силу «Европейская Грузия».

6 февраля об уходе из «Единого национального движения» также объявили Мариам Герсамия, Заза Бибилашвили и Нино Каландадзе. В течение последних лет они фактически не принимали участия в партийной деятельности. В совместном заявлении политики отметили, что своим уходом приводят в соответствие «фактическое положение с формальным». Они также сообщили, что не собираются вступать в какую-либо другую партию.