Инициативная группа по выдвижению Аслана Бжания представила в ЦИК подписные листы

Сотни водителей и пассажиров ожидают открытия дороги, ведущей к грузино-российской границе, сообщает Общественный вещатель. Из-за непогоды уже пять дней движение на участке Гудаури–Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс запрещено для большегрузов. В пятницу там было ограничено передвижение всех других видов транспорта.

Очередь из фур и легковых автомобилей, которые не могут продолжить путь в направлении границы с России, начинается от села Жинвали. «Люди находятся здесь с маленькими детьми, деньги заканчиваются, топливо на исходе, проблем много», - сказал журналистам один из водителей, ожидающих открытия дороги. Путников, остановленных на этом участке, мэрия Душетского муниципалитета сегодня обеспечила продовольствием и питьевой водой.

О помощи также просят водители машин, застрявших на отрезке Млета-Гудаури. «Мы здесь стоим уже третий день. Абсолютно никто нами не интересуется. У нас закончилась еда…. Здесь находятся водители-грузины, русские, белорусы и армяне. На нас не обращают никакого внимания. Мы даже не знаем, чистят ли дорогу или нет», - сказал один из водителей Гия Григалашвили в комментарии Общественному вещателю.

Когда возобновится движение, пока неизвестно. По словам мэра Душетского района Зураба Сехниашвили, работы по расчистке дороги начнутся сразу после, как будет отменена угроза схода лавин.