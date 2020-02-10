Посол Китая надеется, что Грузия снимет ограничения в связи с коронавирусом как можно скорее

«Мы верим, что благодаря тесной коммуникации и сотрудничеству между Китаем и Грузией мы сможем предотвратить и контролировать эпидемию», - заявила на пресс-конференции посол Китая в Грузии Ли Ян, передает Общественный вещатель. Она отметила, что Грузия предприняла некоторые временные меры для предотвращения распространения эпидемии, включая прекращение прямых рейсов и запрет на ввоз живых животных из Китая.

«Эпидемия уже оказала определенное негативное влияние на сообщение между Китаем и Грузией, визиты, импорт и экспорт, а также может повлиять на темпы текущих масштабных проектов транспортной инфраструктуры. Китай будет и впредь поддерживать тесные связи и сотрудничество с международным сообществом, включая Грузию, чтобы победить эпидемию в кратчайшие сроки. Мы еще раз призываем грузинскую сторону тщательно рассмотреть уже принятые временные меры ограничения с целью свести к минимуму ущерб, который эпидемия может нанести сотрудничеству между Китаем и Грузией в различных областях», - отметила посол.