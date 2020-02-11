Возобновление прямого авиасообщения между Россией и Грузией возможно при стабилизации ситуации в Грузии и прекращении русофобской кампании в стране, - заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Андрей Руденко.

«Как известно, введенный в июле прошлого года запрет российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии это временно вынужденная мера, на которую Москве пришлось пойти в ответ на известную грубую антироссийскую провокацию, устроенную в Тбилиси в июне 2019 года. Говорить об ее отмене можно будет после того, как для этого будут созданы необходимые условия. Прежде всего речь идет о стабилизации ситуации в Грузии, прекращении русофобской кампании и исчезновении каких-либо угроз для безопасности наших граждан», - отметил заместитель министра.

Руденко также заявляет, что Москва не рассматривает вопрос отмены визового режима для граждан Грузии.

«Что касается вопроса отмены визового режима между нашими странами, то на сегодняшний день данная тема в двусторонней повестке дня не стоит. Готовы будем вернуться к ее обсуждению, когда удастся преодолеть негативные последствия прошлогоднего кризиса в двусторонних отношениях», - заявил представитель внешнеполитического ведомства.

Руденко прокомментировал и заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили о возможности диалога с Россией по примеру нормандского формата.

«Это далеко не первое заявление Саломе Зурабишвили, в котором она, комментируя существующие двусторонние и многосторонние форматы с участием России и Грузии, предлагает в дополнение к ним или на их замену нечто новое. Свои оценки на этот счет мы уже давали. По-прежнему исходим из того, что проблематика региональной безопасности является предметом международных женевских дискуссий по вопросам безопасности и стабильности в Закавказье. Этот переговорный формат доказал свою востребованность. Уверен, что его потенциал до конца не использован. Существуют и другие устоявшиеся форматы, в том числе и для двустороннего общения, развитие которого мы всегда приветствуем. Имею в виду прежде всего регулярный диалог Григорий Карасин – Зураб Абашидзе. В любом случае дело не в их количестве, а в наличии политической воли решать накопившиеся проблемы и искать взаимоприемлемые развязки», - заявил замглавы МИД.

В интервью РИА Новости Руденко прокомментировал и возможное участие Сергея Лаврова в заседании комитета министров Совета Европы. Грузинская оппозиция выступает против участия главы российского МИД в заседании.

«Нас, конечно, не могут не беспокоить подобного рода провокационные высказывания, но мы в большей степени ориентируемся на официальную позицию Тбилиси. Исходим из того, что все государства-участники Совета Европы должны выполнять свои международные обязательства. Рассчитываем, что так поступят и власти Грузии. Что касается уровня российского участия в министерском заседании КМСЕ, то решение на этот счет в Москве будет приниматься с учетом всех сопутствующих факторов», - отметил Руденко.