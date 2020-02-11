Сопредседатели Женевских дискуссий обсудили в Цхинвали вопрос открытия пунктов пропуска. Агентство «Рес» цитирует представителя Евросоюза Тойво Клаара.

«Мы надеемся, что сможем провести конструктивный диалог и поговорим об открытии пунктов пропуска. Надо отметить положительный фактор недавнего открытия пунктов пропуска, но хотелось бы, чтобы это носило постоянный характер. В конце концов, всё, что мы обсуждаем на встречах, направлено на благо людей. Нам вместе следует подумать, как облегчить жизнь людей», - подчеркнул Клаар.

По информации полномочного представителя президента самопровозглашенной республики Южная Осетия по вопросам постконфликтного урегулирования Мурата Джиоева, стороны обсудили вопросы, связанные с безопасностью.

«Мы ценим, что вы пытаетесь найти общие точки соприкосновения в вопросе урегулирования ситуации и в вопросе создания системы безопасности в районе, прилегающем к границе. Уверяем вас, что это является и нашей повседневной работой, чтобы ситуация в районе приграничья была спокойной и мы нашли пути создания добрососедских отношений с сопредельным государством – Грузией», - отметил Джиоев.

В Цхинвали заявили, что высоко ценят Женевский формат и механизм по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ).

«Ни в коей мере не намерены выходить из формата МПРИ, или демонстративно отказаться от встреч МПРИ. Доказательством является проведение технических встреч в рамках МПРИ во время обострения по вине грузинской стороны ситуации в Цнелис, когда грузинская сторона незаконно установила пост на территории Южной Осетии. Было проведено семь таких встреч, и на них обсуждался единственный вопрос – ситуация в Цнелис», - отметил Джиоев.

Югоосетинские власти вновь закрыли пропускной пункт «Раздахан» 7 февраля. Он был открыт с 24 января для пенсионеров без югоосетинского и российского гражданства. Им впервые с сентября прошлого года дали возможность выехать из района.