США выделят 170 млн долларов на военную помощь для стран Европы и Евразии, включая Грузию

США планируют выделить 170 миллионов долларов на военную помощь для стран Европы и Евразии, включая Грузию. Как сообщает Первый канал Грузии, об этом говорится в законопроекте бюджета 2021 фискального года США.

В документе отмечено, что приоритеты стратегической безопасности в Европе и Евразии направлены на противодействие влиянию и агрессии России путем усиления возможностей союзников и партнеров защищать свой суверенитет и обеспечивать свою собственную защиту посредством улучшения сотрудничества с НАТО и другими западными державами, а также проведения устойчивой реформы в сфере обороны, путем улучшения взаимосотрудничества с другими силами.

Согласно документу, финансирование будет способствовать поставке оснащения и учениям, включая получение тактического оснащения для разведки и наблюдения, а также командования и контроля.

Приоритетными получателями финансирования в законопроекте о бюджете США на 2021 год названы: Грузия, Украина, Эстония, Латвия, Литва, которые в этом документе упоминаются как страны на линии фронта.

«Часть региональных средств иностранного военного финансирования будет использована для расширения Европейской программы стимулирования рекапитализации, которая подчеркивает распределение бремени по стимулированию грантовой военной помощи со стороны США странам, которые будут вкладывать национальные средства в модернизацию своих военных и предотвращение использования российской техники. Департамент по обороне будет работать с потенциальными странами», — отмечается в документе.

Согласно законопроекту о фискальном бюджете США на 2021 год, также планируется выделить финансовую помощь Грузии в рамках программы международного военного образования и учений. Бюджет данной программы – 25.5 млн долларов, а странами-получателями являются: Грузия, Болгария, Польша, Румыния, Турция и Украина.

«Программы международного военного образования и учений в Европе укрепляют региональную безопасность и взаимосотрудничество между США, НАТО и европейскими вооруженными силами и помогают противостоять российской агрессии. Самое главное, что эти программы помогают обеспечить, чтобы у стран, действующих вместе с Соединенными Штатами, были офицеры, которые понимают и ценят доктрину и оперативную тактику вооруженных сил США», — говорится в документе.