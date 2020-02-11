В Москве датчик "Радона" зафиксировал 60-кратное превышение радиации

Датчик государственного предприятия "Радон", которое специализируется на обращении с радиоактивными отходами, зафиксировал 60-кратное превышение радиационного фона на месте строительства Юго-Восточной хорды в Москве: 18 микрозивертов в час при максимально допустимой интенсивности излучения в 0,3 микрозиверта.

Жители района Московречье-Сабурово сообщают, что это происходит уже седьмой раз за трое суток, однако ни в "Радоне", ни в МЧС никаких действий не предпринимают, утверждая, что датчик работает в тестовом режиме и никаких скачков радиации на самом деле нет.

Депутат Мосгордумы от КПРФ Павел Тарасов, побывавший на месте, где установлен датчик "Радона", подтвердил, что прибор фиксировал превышение радиации все выходные. По словам Тарасова, в ночь на понедельник к месту строительства хорды приехали руководитель "Радона" Алексей Лужнецкий и представитель госкорпорации "Росатом", в структуру которой входит "Радон", Александр Пташкин. Они заявили, что датчик технически неисправен. При этом, как утверждает Тарасов, измерения другими приборами они не проводили, а датчик, который установили рядом экологические активисты, фиксировал всплески уровня радиации синхронно с датчиком "Радона" – правда, он показывал меньшие значения.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин признал наличие радиоактивных отходов на маршруте Юго-Восточной хорды. В сообщении мэрии говорилось, что в "случае со строительством хорды город столкнулся с уникальной, из ряда вон выходящей проблемой – радиоактивными отходами, которые в 50−60-е годы Московский завод полиметаллов складировал на своем заднем дворе". При этом в мэрии назвали выявленные следы радиоактивного загрязнения "незначительными".

Летом прошлого года российское отделение Greenpeace предупредило мэрию Москвы о том, что при строительстве Юго-Восточной хорды в окружающую среду могут попасть радиоактивные вещества из могильника отходов Московского завода полиметаллов. Экологи заявили, что при работах загрязненный грунт может оказаться на поверхности, а радиоактивная пыль может быть разнесена на значительные расстояния. Это нанесет существенный вред здоровью москвичей – в частности, резко увеличит риск онкологических заболеваний.

Согласно акту обследования места предполагаемого строительства от апреля 2019 года, уровень радиации на склоне близ Московского завода полиметаллов уже тогда превышал допустимую норму в несколько раз. Greenpeace призвал разработать и реализовать программу рекультивации радиационно опасного объекта и "не допустить проведения строительных работ близ очагов радиоактивного загрязнения", однако мэрия на это не отреагировала.

Жители района Москворечье-Сабурово уже год протестуют против строительства хорды. В начале января они организовали круглосуточное дежурство, чтобы не пускать технику на место строительства.