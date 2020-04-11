Валерий Бганба провел в Гагрском районе совещание по вопросам защиты населения от коронавируса

Исполняющий обязанности президента самопровозглашенной республики Абхазия, премьер-министр Валерий Бганба провел совещание в администрации Гагрского района по вопросам защиты населения от коронавирусной инфекции. В работе совещания приняли участие министр внутренних дел Рауль Смыр, и.о. главы Гагрского района Владимир Джения, главы города Пицунда и поселковых администраций, представители районной СЭС, силовых структур, медицинских учреждений Гагры.

Валерий Бганба открыл рабочую встречу, поблагодарив членов гагрского штаба по защите населения района от коронавирусной инфекции за проведенные ранее превентивные меры, а также рассказал о предстоящем периоде локализации возникшего очага:

«Мы должны локализовать распространение вируса там, где очаг. Мы не должны допустить дальнейшего заражения, именно поэтому сегодня введен особый порядок передвижения граждан и транспорта. С помощью силовых структур будет четко регулироваться передвижение того или иного транспорта, передвижение без надобности запрещено», - сказал и.о. президента.

Он сообщил, что результат соблюдения режима чрезвычайного положения и комендантского часа в районе станет основополагающим фактором в принятии решения о снятии действующих ограничительных мер. Однако, по его мнению, самым актуальным остается вопрос самоизоляции как граждан, прибывших из стран, где случаи заражения инфекцией зарегистрированы, так и лиц, имеющих контакт с гражданином Абхазии с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция nCov-2019».

Министр внутренних дел Рауль Смыр рассказал, что данные тех, кто пересекает КПП на де-факто границе по реке Псоу, поступают в районные отделения милиции для дальнейшего контроля на местах. Что касается Гагрского района, то за весь период введения карантинных мер в республике, в район прибыли из сопредельных стран около 100 жителей. В обязанности участковых отделов милиции входит осуществлять контроль за соблюдением этими гражданами самоизоляции.

Валерий Бганба поручил участникам совещания создать актив под руководством депутатов городского и районного собрания, которые будут следить за процессом самоизоляции. Кроме того, для тех, у кого нет условий для реализации требований о самоизоляции, определены пункты, где гражданина могут разместить на 14 дней.

В завершение встречи участники обсудили вопросы оснащения бригад скорой помощи, оснащения сотрудников и членов межведомственной группы на КПП «Псоу». Валерий Бганба поручил районной СЭС усилить контроль за применением защитных предметов (масок, перчаток) работниками торговых сетей и соблюдением прочих санитарных норм и предписаний в Гагрском районе.

Главе Гагрского района поручено следить за соблюдением норм режима чрезвычайного положения и комендантского часа, обеспечить в районе полноценную работу всех коммунальных служб.