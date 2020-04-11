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Валерий Бганба провел в Гагрском районе совещание по вопросам защиты населения от коронавируса
Исполняющий обязанности президента самопровозглашенной республики Абхазия, премьер-министр Валерий Бганба провел совещание в администрации Гагрского района по вопросам защиты населения от коронавирусной инфекции. В работе совещания приняли участие министр внутренних дел Рауль Смыр, и.о. главы Гагрского района Владимир Джения, главы города Пицунда и поселковых администраций, представители районной СЭС, силовых структур, медицинских учреждений Гагры.
Валерий Бганба открыл рабочую встречу, поблагодарив членов гагрского штаба по защите населения района от коронавирусной инфекции за проведенные ранее превентивные меры, а также рассказал о предстоящем периоде локализации возникшего очага:
«Мы должны локализовать распространение вируса там, где очаг. Мы не должны допустить дальнейшего заражения, именно поэтому сегодня введен особый порядок передвижения граждан и транспорта. С помощью силовых структур будет четко регулироваться передвижение того или иного транспорта, передвижение без надобности запрещено», - сказал и.о. президента.
Он сообщил, что результат соблюдения режима чрезвычайного положения и комендантского часа в районе станет основополагающим фактором в принятии решения о снятии действующих ограничительных мер. Однако, по его мнению, самым актуальным остается вопрос самоизоляции как граждан, прибывших из стран, где случаи заражения инфекцией зарегистрированы, так и лиц, имеющих контакт с гражданином Абхазии с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция nCov-2019».
Министр внутренних дел Рауль Смыр рассказал, что данные тех, кто пересекает КПП на де-факто границе по реке Псоу, поступают в районные отделения милиции для дальнейшего контроля на местах. Что касается Гагрского района, то за весь период введения карантинных мер в республике, в район прибыли из сопредельных стран около 100 жителей. В обязанности участковых отделов милиции входит осуществлять контроль за соблюдением этими гражданами самоизоляции.
Валерий Бганба поручил участникам совещания создать актив под руководством депутатов городского и районного собрания, которые будут следить за процессом самоизоляции. Кроме того, для тех, у кого нет условий для реализации требований о самоизоляции, определены пункты, где гражданина могут разместить на 14 дней.
В завершение встречи участники обсудили вопросы оснащения бригад скорой помощи, оснащения сотрудников и членов межведомственной группы на КПП «Псоу». Валерий Бганба поручил районной СЭС усилить контроль за применением защитных предметов (масок, перчаток) работниками торговых сетей и соблюдением прочих санитарных норм и предписаний в Гагрском районе.
Главе Гагрского района поручено следить за соблюдением норм режима чрезвычайного положения и комендантского часа, обеспечить в районе полноценную работу всех коммунальных служб.
Другие новости дня
Сергей Собянин объявил о новых ограничениях в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о дополнительных запретах и ограничениях, которые вводятся в Москве с 13 по 19 апреля. В первую очередь, речь идет о введении пропускного режима.
Цифровые пропуска, которые жители Москвы будут использовать для совершения поездок по работе, будут действовать до 30 апреля. Об этом, как и о других важных для москвичей подробностях, мэр сообщил в субботу в своем блоге.
«Пропускной режим передвижения по городу - это неизбежные дополнительные ограничения и неудобства. Но когда речь идет о здоровье и жизни огромного количества людей, выбора нет. Особенно когда мы видим, что, к сожалению, не все соблюдают установленные ограничения», - пояснил Собянин.
С 13 по 19 апреля в Москве приостанавливается работа предприятий и организаций, кроме органов государственной власти, медицинских учреждений и организаций, предприятий пищевой и медицинской промышленности. Будут продолжать работать производители средств индивидуальной защиты, наиболее важные оборонные предприятия и компании, обеспечивающие работоспособность критически важной инфраструктуры. Продуктовые магазины и торговля мелкой розницей останутся открытыми.
С начала недели число подтвержденных случаев заражения в Москве выросло почти в два раза и составляет около восьми тысяч. На Москву приходится две трети всех случаев заражения, обнаруженных в России.
В США от коронавируса больше смертей, чем в Италии
В Соединенных Штатах зарегистрировано больше летальных исходов в результате инфицирования коронавирусом, чем в Италии. Сегодня, 11 апреля, количество смертельных случаев в США превысило 20 110. Каждый день примерно две тысячи человек умирают в результате инфицирования COVID-19, сообщают американские СМИ.
На сегодняшний в Италии вирус стал причиной 19 468 смертей. Это 32 умерших на 100 тысяч человек. В Соединенных Штатах в настоящее время на 100 тысяч человек приходится 6 умерших в результате инфицирования.
В российском МИДе отреагировали на новый указ Трампа о санкциях
Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в ведомстве «обратили внимание» на новый указ президента США Дональда Трампа. Документ предполагает введение санкций против стран, которые не вывозят своих граждан или затягивают процесс эвакуации во время пандемии коронавируса. Рябков заявил, что российская сторона будет разбираться с «подобным сигналом» и что сейчас не время для «санкционного инструментария». Об этом сообщает «Коммерсант».
Документ, подписанный Трампом, будет действовать до конца года. Вашингтон оставил за собой право продления сроков действия. Ограничения будут отменяться, когда страны возобновят вывоз своих граждан, говорится в меморандуме.
Россия на прошлой неделе приостанавливала вывоз своих граждан из-за границы, в том числе из США. В частности, был отложен рейс из Нью-Йорка.
Из-за пандемии коронавируса и прекращения авиаперелетов российские туристы не могут вернуться из десятка стран. СМИ писали, что самолеты, на которых вывозят россиян, возвращаются полупустыми несмотря на высокий спрос. Власти заявляют, что это происходит из-за новых правил оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса. Он запрещает перевозить одним рейсом людей из разных городов. Кроме того, из списков исключают тех, кто улетел из России раньше 1 января 2020 года.
Российские власти подчеркивают, что вывоз граждан на родину – это не эвакуация, которую может объявить только президент, поэтому рейсы коммерческие. По данным Минкомсвязи, заявки на вывоз из других стран только через портал Госуслуг подали 26 тысяч россиян.
В Грузии число случаев инфицирования коронавирусом увеличилось до 242
В Грузии число случаев заражения коронавирусом увеличилось до 242. Информация об этом размещена на специальном правительством сайте stopcov.ge.
Среди новых пациентов шесть жителей Кобулетского района, один из которых несовершеннолетний. По словам заместителя министра здравоохранения Аджарии Нино Нижарадзе, еще в пятницу их проверили с помощью серологических тестов. Тесты подтвердили наличие антител к коронавирусу, поэтому биоматериалы пациентов отправили в тбилисскую лабораторию Лугара.
«Кластер Кобулети» достаточно большой. Он насчитывает уже почти два десятка подтвержденных случаев. Число контактов этой группы превышает 150. Нижарадзе отметила, что 100 из них уже исследованы. В случае «кобулетского кластера » источником инфицирования стала 54-летняя женщина, гостившая у своих родственников в селе Гвара.
- На сегодняшний день в режиме карантина в Грузии находятся 4856 человек, а в стационаре под наблюдением врачей – 370 лиц. 60 из 242 инфицированных уже выздоровели, трое скончались. Кроме того, из-за рубежа на лечение перевезены три гражданина Грузии.
«Шпигель»: США модернизировали свой ядерный арсенал в ФРГ
Соединенные Штаты модернизировали свой ядерный арсенал, размещенный в Германии на авиабазе Бюхеле. По сведениям журнала «Шпигель», опубликованным сегодня, 11 апреля, секретная операция по модернизации прошла еще осенью 2019 года. В ее рамках с авиабазы в Бюхеле, расположенной на западе ФРГ, в США были вывезены около 20 термоядерных бомб типа B61. После обновления программного обеспечения боевые системы были через два дня возвращены обратно.
Как сообщает «Немецкая волна», Вашингтон проинформировал власти ФРГ об этой операции лишь незадолго до ее осуществления. Минобороны США отказалось сообщать детали операции, указав лишь на то, что при перевозке американского атомного оружия всегда соблюдаются строгие нормы безопасности.
В Бюхеле расположена база 33-й тактической эскадры германских ВВС. В случае необходимости немецкие пилоты на самолетах Tornado смогли бы доставить американские бомбы к цели. Отмечается в публикации. Официально ни Вашингтон, ни Берлин не подтверждают наличие американского ядерного оружия на территории Германии, заключает «Немецкая волна».
ВОЗ призвала Белоруссию подготовить больницы для инфицированных
Всемирная организация здравоохранения обратилась к властям Белоруссии с призывом готовиться к неблагоприятному развитию ситуации с эпидемией коронавируса. Группа экспертов ВОЗ провела в Минске встречу с журналистами – по результатам изучения ситуации.
«Эпидемия в Белоруссии перешла в более опасную фазу», - заявил руководитель группы Патрик О'Коннор. Он настойчиво рекомендовал белорусским властям подготовить к применению планы чрезвычайных действий и подготовить больницы. Представители ВОЗ также рекомендовали отменить все массовые мероприятия, включая военный парад 9 мая.
Министерство обороны Белоруссии ранее сегодня, 11 апреля, заявило, что «даже не рассматривает» возможность отмены или переноса парада.
Министр здравоохранения Белоруссии после пресс-конференции экспертов ВОЗ и вопреки их рекомендациям, заявил, что в Белоруссии не надо вводить широкие карантинные меры. По словам Владимира Караника, «ограничительные меры не приведут к ликвидации заболевания».
С начала апреля в Белоруссии, по официальным данным, число заразившихся увеличилось более чем в 10 раз. Подтверждены диагнозы у 2226 человек. Среди них несколько сот медиков. Более 20 человек умерли. Президент Лукашенко пока не комментировал выводы, представленные в Минске экспертами Всемирной организации здравоохранения.
Число зараженных COVID-19 в Кабардино-Балкарии выросло до 30-ти
Три новых случая заражения коронавирусом выявлены в Кабардино-Балкарии, при этом из больницы выписан еще один пациент. 19 заболевших находятся в госпитале.
Первые случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в Кабардино-Балкарии 21 марта. К 7 апреля число зараженных в республике увеличилось до 13. При этом из больницы был выписан первый выздоровевший пациент. 8 апреля число зараженных достигло 23, а на следующий день из больницы выписался еще один выздоровевший. 10 апреля число зараженных возросло до 27, в госпитале оставались 18 пациентов.
За последние сутки коронавирус подтвердился у трех человек, которые ранее находились в самоизоляции. Таким образом, число заболевших в Кабардино-Балкарии увеличилось до 30. Из них 19 человек - в госпитале, остальные лечатся дома, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в Минздраве республики.
«Из вновь поступивших один больной находится в крайне тяжелом состоянии, он подключен к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких)», - проинформировали в министерстве. По данным ведомства, накануне, 10 апреля, из больницы был выписан еще один пациент, и число выздоровевших увеличилось до трех.
С 30 марта в Кабардино-Балкарии закрылись торговые точки, рынки. Работают только продуктовые магазины и аптеки. Из-за резкого снижения пассажиропотока общественный транспорт Нальчика стал курсировать с увеличенными интервалами. 31 марта Казбек Коков издал указ об обязательной самоизоляции пожилых людей и других местных жителей из группы риска, им помогают 160 волонтеров
84 случая инфицирования коронавирусом подтверждены в Дагестане
26 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтверждены в Дагестане. Таким образом, общее число инфицированных составило 84.
Как сообщает «Кавказский узел», первый случай заражения коронавирусом в Дагестане был зафиксирован 27 марта. К 9 апреля число подтвержденных случаев инфицирования достигло 57. На следующий день в дагестанской инфекционной больнице умерли три пациентки, а общее число зараженных достигло 58.
По данным Роспотребнадзора по республике, под медицинским наблюдением по месту жительства на находятся 2028 человек. «Усилен санитарно-карантинный контроль в автомобильном и морском пунктах пропуска через государственную границу РФ, а также контроль на внутренних рейсах, прибывающих в Республику Дагестан», - говорится в сообщении Роспотребнадзора.
С 18 марта в Дагестане действует режим повышенной готовности из-за коронавируса. 31 марта глава республики подписал указ о самоизоляции, который с 1 апреля разрешает людям выходить из дома только за продуктами в ближайший магазин, аптеку, а также чтобы вынести мусор или выгулять собаку в радиусе 100 метров от дома, в экстренных случаях, или чтобы добраться до работы.
В Абхазии выявлен третий случай заражения коронавирусной инфекцией
По сообщению оперативного штаба по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавируса, сегодня, 11 апреля, в республике был выявлен третий случай инфицирования COVID-19.
За прошедшие сутки тестирование на коронавирус прошли 5 человек. У четверых из них результат был отрицательный, однако у одного из граждан, контактировавших с первыми двумя заболевшими, тест показал положительный результат. Заболевший, 1925 года рождения, в данный момент находится на самоизоляции, под контролем специалистов. Его состояние расценивается как средней степени тяжести.
Таким образом, на сегодняшний день в республике три подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Первые два пациенты продолжают находиться под наблюдением врачей в Гудаутской центральной больнице, их состояние без отрицательной динамики.
Оперативный штаб в очередной раз призвал граждан республики соблюдать режим чрезвычайного положения и не покидать свои дома без острой необходимости.
Партия «Гирчи» оспорит в Конституционном суде ограничения режима ЧП
Грузинская ультралиберальная партия «Гирчи» обратится в Конституционный суд, чтобы добиться отмены некоторых ограничений режима чрезвычайного положения. Об этом сегодня, 11 апреля, сообщили в пресс-службе партии.
Чрезвычайное положение на всей территории Грузии было объявлено 21 марта для предотвращения распространения коронавируса. С 31 марта в стране введен всеобщий карантин и комендантский час – с 21:00 до 06:00 гражданам запрещено выходить на улицу без специального пропуска.
«Гирчи» будет добиваться отмены следующих положений:
- Ограничения права на передвижение из-за строгого карантина, объявленного в Марнеульском и Болнисском регионе;
- Запрета на собрания более трех человек в общественных местах;
- Запрета на нахождение в одном автомобиле более трех человек и обязанности размещать пассажиров только на заднем сиденье;
- Ограничения на передвижение в ночные часы.
Член партии «Гирчи», юрист Леван Джгереная считает, что эти положения ограничивают конституционное право на свободу передвижения, а также права на свободное развитие личности. «У этих ограничений нет ничего общего с предотвращением распространения вируса. В действительности все это спектакль, который власти решили разыграть перед выборами… Если власти считают, что в общественных открытых местах собрания более трех человек представляют угрозу, тогда они тем более опасны дома, в закрытом пространстве. Может, тогда разделим людей и в семьях?», - сказал Джгереная.
Положение, запрещающее сидеть в машине рядом с водителем, юрист называет «необоснованным». При этом он напоминает, что нарушением не считается нахождение двух человек на заднем сиденье. В «Гирчи» сообщили, что один из заявителей, от имени которого составлен иск, был оштрафован на 3 тысячи лари за то, что его ребенок сидел спереди, когда сам он управлял автомобилем. Другого истца оштрафовали, когда он и его девушка увидели в парке двух своих приятелей и остановились поговорить с ними.
Нарушение чрезвычайного положения в Грузии влечет за собой административные штрафы: для физических лиц 3 тысячи, а для юридических 15 тысяч лари. Эти штрафы можно оплатить в течение 30 дней или обжаловать сразу, или в течение 10 дней после истечения срока ЧП. При этом жалобу можно внести как в административный орган, так и в суд. Повторное нарушение чрезвычайного положения является уголовным преступлением и предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.
Голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну предъявили новое обвинение
Прокуратура Лос-Анджелеса предъявила голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну новое обвинение. Оно связано с изнасилованием, возможно, произошедшем в мае 2010 года. Пострадавшую опросили в качестве свидетеля еще в октябре прошлого года. По данным СМИ, прокуроры продолжают искать доказательства и для других обвинений.
Вайнштейну 68 лет. Недавно суд приговорил его к 23 годам тюрьмы. Продюсера признали виновным в домогательствах и изнасиловании. Он отбывает наказание в тюрьме штата Нью-Йорк. Сообщалось, что в заключении Вайнштейн в легкой форме перенес коронавирусную инфекцию.
- С осени 2017 года десятки женщин рассказали о домогательствах и насилии со стороны Вайнштейна. По некоторым инцидентам продюсеру в 2018 году предъявили уголовные обвинения. В числе тех, кто обвинял Вайнштейна, известные актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек, но в итоге ни одна из них не стала участницей судебного процесса.
- Харви Вайнштейн – сооснователь и бывший сопредседатель кинокомпаний Miramax и Weinstein Co. Он продюсировал фильмы, получившие широкую известность, а также становившиеся лауреатами премии «Оскар» в различных номинациях. Это, в частности, «Английский пациент», «Умница Уилл Хантинг», «Влюбленный Шекспир», «Правила виноделов», трилогия «Властелин колец».
Грузинский ученый в Канаде: Вакцина от коронавируса может быть готова к сентябрю
Вакцина от коронавируса может быть готова уже к сентябрю 2020 года. Об этом в интервью Общественному вещателю заявил грузинский ученый Георгий Бабуадзе. С 2017 года Бабуадзе является постдокторантом Научно-исследовательского центра инфекционных заболеваний при Университете Лаваля (Квебек, Канада). Он работает над вакциной от коронавируса вместе с группой канадских ученых, возглавляемых известным доктором Гари Кобингером.
По словам Бабуадзе, в Университете Лаваля занялись разработкой практически сразу после выделения гена SARS-CoV-2 (штамма вируса, вызывающего коронавирусную инфекцию COVID-19). Исследования финансируются правительством Канады. «Мы работаем над вакциной третьего поколения, которая не требует введения в организм живого или ослабленного вируса. Это механизм введения антигена конкретного вируса посредством ДНК-платформы», - рассказал грузинский ученый.
Сейчас вакцина проходит доклинические испытания на безопасность и эффективность. Начало клинической фазы намечено на май. Уже в середине июня планируется завершить проверку препарата на животных. Бабуадзе отметил, что в том случае, если все этапы испытаний пройдут успешно, использовать вакцину канадских ученых можно будет уже этой осенью.
При этом он отметил, что сегодня во всем мире над созданием вакцины от коронавируса работают 35 групп, а 45 групп – над разработкой медикаментов от инфекции.
На въездах в Москву начались проверки документов
На въездах в Москву в рамках борьбы с эпидемией коронавируса COVID-19 начали дежурить полицейские. Они контролируют передвижение транспорта и уточняют причину въезда. Об этом агентству ТАСС сообщил представитель МВД.
Телеграм-канал Baza пишет, что сотрудники ГИБДД просят показать регистрацию и некий пропуск. Если у водителя отсутствует московская регистрация и у него нет пропуска, его разворачивают назад без составления протокола о нарушении режима самоизоляции. О том, как должен выглядеть пропуск, не знают ни водители, ни сотрудники полиции, пишет Baza. Проверки документов, как утверждается, также начались на станциях метро.
О введении спецпропусков для передвижения по Москве стало известно накануне. Власти Москвы обосновали решение ростом числа заболевших и увеличением случаев нарушения режима самоизоляции.
О введении спецпропусков по Москве в период действия так называемого режима самоизоляции ранее писали многие СМИ. Публиковались и проекты распоряжений московских властей о введении специальных разрешений на выход из дома в виде QR-кодов.
В конце прошлой недели мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пропуска вводить не будут, поскольку москвичи в целом соблюдают режим самоизоляции.
Жесткие ограничительные меры действуют во всех российских регионах, однако режим чрезвычайной ситуации власти пока не объявляли.
По последним данным, число выявленных случаев COVID-19 в российской столице составляет почти девять тысяч.
В Армении предложено продлить режим чрезвычайного положения еще на 30 дней
Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна в правительстве состоялось заседание Комиссии по координации работ по предотвращению распространения коронавируса.
Как сообщает официальный сайт премьер-министра, министр здравоохранения Арсен Торосян представил информацию о статистике подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Армении и состоянии здоровья инфицированных.
Вице-премьер, комендант чрезвычайного положения Тигран Авинян коснулся тактики борьбы с коронавирусной инфекцией. В частности, было предложено продлить режим чрезвычайного положения еще на 30 дней, сохранить действующие ограничения передвижения, общественного транспорта, межобластного движения, по графику которых будут приняты соответствующие решения коменданта. Затем были обсуждены вопросы, касающиеся ограничений отдельных видов экономической деятельности, графика возможности их устранения, плана действий по противодействию распространению инфекции.
Были затронуты вопросы организации работ в социальной, образовательной, культурной и других сферах общественной жизни.
Премьер-министр поручил представить проект решения правительства о продлении режима чрезвычайного положения, принятием которого в соответствии с Конституцией силой права будет созвано специальное заседание Национального собрания.
Как сообщает Радио Азатутюн, введенный в Армении 16 марта режим чрезвычайного положения заканчивается 14 апреля.
За сутки в Грузии выявлено 139 фактов нарушения режима чрезвычайного положения
За последние 24 часа, в результате осуществленного правоохранителями мониторинга в масштабе всей Грузии выявлено 139 новых факта нарушения ограничений режима чрезвычайного положения и т.н. комендантского часа, сообщает «ИнтерпрессНьюс». Полиция продолжает работу в 24-часовом режиме с целью выявления лиц, нарушающих ограничения, установленные правительством Грузии в рамках чрезвычайного положения и т.н. комендантского часа.
«Сотрудники соответствующих подразделений Министерства внутренних дел в целях предотвращения и превенции распространения коронавируса в стране оперативно реагирует на все факты правонарушений. За последние 24 часа, в результате осуществленного правоохранителями мониторинга, в масштабе всей страны выявлено 139 новых факта нарушения ограничений режима чрезвычайного положения и т.н. комендантского часа.
С 21:00 часов 10 апреля до 06:00 часов 11 апреля в масштабе всей страны полиция оштрафовала 59 граждан за нарушение т.н. комендантского часа. Кроме того, за нарушение ограничения на собрание более 3-х человек в публичном пространстве и несоблюдение 2-метровой социальной дистанции сотрудниками МВД оштрафованы 55 граждан. Одно юридическое лицо оштрафовано за нарушения ограничений, связанных с экономической деятельностью.
Полиция вместе с Национальным центром контроля заболеваний продолжает строгий мониторинг граждан, находящихся в самоизоляции. В результате совместного мониторинга выявлено 5 новых фактов нарушения правил самоизоляции. За нарушение правил перевозки граждан и перемещения на автомобиле правоохранителями оштрафовано еще 19 лиц МВД вновь призывает граждан соблюдать ограничения, установленные в рамках чрезвычайного положения, в противном случае будут применяться предполагаемые законом, соответствующие меры.
Ведомство напоминает, что все находящиеся на территории Грузии лица обязаны соблюдать чрезвычайный режим и подчиняться требованиям действующего в Грузии в сфере здравоохранения законодательства. Нарушение режима чрезвычайного положения влечет административную ответственность – штрафование физических лиц на 3 000 лари, а юридических лиц – на 15 000 лари», – говорится в информации.
США введут визовые санкции против стран, затягивающих эвакуацию своих граждан
США смогут вводить визовые санкции против стран, которые не вывозят своих граждан или затягивают процесс эвакуации во время пандемии коронавируса. Соответствующий документ подписал президент США Дональд Трамп. Ограничения будут отменяться, когда страны возобновят вывоз своих граждан, говорится в меморандуме.
Документ действует до конца года. Вашингтон оставил за собой право продления сроков действия.
Россия на прошлой неделе приостанавливала вывоз своих граждан из-за границы, в том числе из США. В частности, был отложен рейс из Нью-Йорка.
Из-за пандемии коронавируса и прекращения авиаперелетов российские туристы не могут вернуться из десятка стран. СМИ писали, что самолёты, на которых вывозят россиян, возвращаются полупустыми несмотря на высокий спрос. Власти заявляют, что это происходит из-за новых правил оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса. Он запрещает перевозить одним рейсом людей из разных городов. Кроме того, из списков исключают тех, кто улетел из России раньше 1 января 2020 года.
Российские власти подчеркивают, что вывоз граждан на родину — это не эвакуация, которую может объявить только президент, поэтому рейсы коммерческие.
По данным Минкомсвязи, заявки на вывоз из других стран только через портал Госуслуг подали 26 тысяч россиян.
Число заболевших коронавирусом в России за сутки составило 1667
В России за последние сутки число новых выявленных случаев коронавируса COVID-19 составило 1667 в 49 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Больше всего заболевших в Москве – более одной тысячи человек. Более 150 случаев заражения зафиксировано в Московской области, 80 – в Санкт-Петербурге.
Общее число инфицированых вирусом нового типа выросло до 13 584, из них почти девять тысяч в российской столице. Со следующей недели там вводятся спецпропуска для передвижения по городу. Решение о введении пропусков было принято властями Москвы из-за роста числа заболевших и увеличения случаев нарушения режима самоизоляции со стороны жителей столицы.
Жесткие ограничения на передвижения граждан введены по всей России, однако власти режим чрезвычайной ситуации пока не объявляли.
Своих специалистов для борьбы с эпидемией в Россию направил Китай. Оттуда в конце прошлого года началось распространение COVID-19.
В Грузии количество выздоровевших от коронавируса пациентов возросло до 56-ти
В Грузии от коронавируса излечился еще один пациент. Обновленная информация доступна на созданном правительством Грузии специальном веб-сайте stopcov.ge.
По информации веб-портала, к этому времени в стране зафиксировано 233 случая инфицирования коронавирусом, выздоровели от COVID-19 56 пациентов. Трое граждан Грузии перевезены из-за границы для лечения в грузинских клиниках.
Жертвами коронавируса стали три пациента. На карантине находятся 4856 граждан, в стационарах под наблюдением врачей - 370, сообщает Общественный вещатель.
Дональд Трамп подписал меморандум помощи Италии в борьбе с COVID-19
Президент США Дональд Трамп подписал меморандум о помощи Италии в борьбе с коронавирусом COVID-19. В документе, в частности, отмечается, что главной задачей Вашингтона является забота об американских гражданах, но Соединенные Штаты должны продемонстрировать лидерство «вопреки дезинформации со стороны Китая и России».
Ожидается, что американские военные поставят Италии гуманитарную помощь, персонал и медицинскую технику для борьбы с пандемией. Планируется построить несколько полевых госпиталей. Для оказания помощи будут задействованы военнослужащие США, находящиеся в Италии. Кроме того, Вашингтон хочет оказать помощь итальянскому бизнесу, однако подробности не раскрываются.
В конце марта Россия направила в Италию несколько самолетов с военными врачами, медицинским оборудованием и средствами для дезинфекции. Помощь Риму также оказал Китай. После этого власти Евросоюза заявили, что Москва и Пекин используют борьбу с вирусом для расширения своего влияния. Италия эти заявления отвергла.
Помимо прочего, США и ЕС обвиняли Россию и Китай в распространении недостоверной информации о борьбе с коронавирусом – в том числе в соцсетях. Москва и Пекин назвали обвинения голословными.
В США число выявленных случаев коронавируса COVID-19 превысило полмиллиона. Соединенные Штаты находятся на первом месте по количеству заболевших. Умерли, по последним данным, более 18 тысяч семисот человек. Наиболее серьезная ситуация в штате Нью-Йорк. Там COVID-19 обнаружен у более 170 тысяч человек более семи с половиной тысяч пациентов умерли.
Италия ненамного опережает США по количеству погибших и остается лидером по показателю смертности от коронавируса в мире. Всего заболевших в Италии на сегодняшний день более 148 тысяч человек.
В Грузии число инфицированных коронавирусом снизилось до 233 – что произошло?
К утру сегодняшнего дня, 11 апреля, в Грузии выявлены два новых случая коронавирусной инфекции, однако система учета больных обновилась и общее число фактов уменьшилось на один. Об этом сегодня на брифинге сообщила медицинский директор Центральной инфекционной больницы Тбилиси Марина Эзугбая.
Согласно последним данным правительственного сайта StopCoV, с 26 февраля по сегодняшний день в стране коронавирус был подтвержден у 233 человек. Одновременно на веб-странице появилась новая строка: «Граждане Грузии, поступившие из-за границы на лечение». Сейчас в этом пункте значится 3 человека. Эзугбая пояснила, что отдельно учитывать такие случаи в общей статистике требует Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
«У нас 236 подтвержденных случаев, но произошло следующее: из 236 этих случаев три завезенные – два из Армении и один из Турции. Это означает, что эти случаи были подтверждены там, а после эти люди поступили к нам. Исходя из этого, эти подтвержденные случаи значатся отдельно. Они прибавляются нашим лечебным учреждениям как больные, но по квалификации ВОЗ их учет происходит отдельно», - сказала она.
Что касается двух новых случаев, подтвержденных в Грузии, по словам Эзугбая, один из них был выявлен в их клинике. Пациент относится к кластеру Национального банка Грузии. Эта группа насчитывает уже почти три десятка больных коронавирусом – это 16 сотрудников НБГ и их контакты.
По информации Общественного вещателя, у еще одного нового пациента коронавирус был подтвержден в «температурной клинике» Кутаиси. Такие отделения появились в большинстве региональных госпиталей и там принимают граждан с симптомами острой респираторной инфекции. Из «температурной клиники» больного перевели в Инфекционную больницу Кутаиси. На данном этапе неизвестно, от кого пациент заразился коронавирусом.
- В настоящее время лечение в грузинских клиниках продолжают 177 человек с коронавирусом. 54 пациента выздоровели. Еще трое пациентов в возрасте 86, 81 и 79 лет скончались. Два гражданина Австрии, у которых вирус был обнаружен во время их нахождения в Грузии, вернулись на родину. В карантине остаются 4 672 человека, а под наблюдением врачей в стационарах - 373.
Корабли береговой охраны Пограничной полиции Грузии и НАТО провели учения в Черном море
Корабли береговой охраны Пограничной полиции МВД Грузии и НАТО провели в Черном море совместные морские учения. Об этом «ИнтерпрессНьюс» сообщили в Министерстве внутренних дел. По информации ведомства, учения прошли в рамках портового визита Второго постоянного военно-морского подразделения (SNMG2).
Сообщается, что в морских маневрах приняли участие 2 судна береговой охраны Пограничной полиции МВД Грузии «Диоскурия» и «Очамчире», а также 5 кораблей альянса - ITS VIRGINIO FASAN (Италия), HMCS FREDERICTON (Канада), ROS REGINA MARIA (Румыния), BGS VERNI (Болгария) и TCG SALIHREIS (Турция).
«Целью учений является повышение уровня взаимодействия и взаимосовместимости между суднами НАТО и Пограничной полиции Грузии. Визит подразделения в Грузию прошел при полном соблюдении рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и Национального центра контроля заболеваний. В целях превенции возможного распространения коронавируса (COVID-19) публичные и культурные мероприятия не проводились. Встречи проходили дистанционно, в формате видеоконференции. Совместные учения не предусматривали взаимодействие экипажей», - говорится в информации.
- Корабли Второй постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG-2) прибыли в порт Поти на черноморском побережье Грузии 8 апреля. В состав натовской группы входят канадский фрегат HMCS Fredericton, итальянский Virginio Fasan, румынский ROS REGINA MARIA и болгарский BGS VERNI.
Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении увеличилось до 966; еще один пациент скончался
Число случаев коронавируса в Армении достигло 966. Об этом сообщает официальный сайт Национального центра по контролю и профилактике заболеваний. 10 апреля количество случаев коронавируса в Армении составляло 937. Таким образом, за сутки число новых случаев увеличилось на 29.
Согласно сообщению Центра, за сутки скончался еще один пациент с диагнозом COVID-19. Общее количество смертей, вызванных данным респираторным заболеванием, на сегодняшний день в Армении составляет 13.
За отчетный период на 24 увеличилось число выздоровевших пациентов. Общее число таких пациентов по последним данным составляет 173.
Как сообщают из Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, количество пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, на данный момент составляет 780, а из проведенных в Армении тестов на коронавирус 6484 дали отрицательный результат, передает Радио Азатутюн.
Грузинские школьники вернулись из Соединенных Штатов
Накануне поздно вечером, 10 апреля, в международном аэропорту Тбилиси имени Шота Руставели приземлился борт, на котором из США вернулись 79 грузинских школьников, находившихся в Америке в рамках программы образовательного обмена, сообщает Общественный вещатель.
Согласно договоренности между правительствами США и Грузии, американский борт доставил школьников в Доху, откуда они прибыли в Грузию специальным рейсом Georgian Airways.
При содействии Грузии, вместе с грузинскими учащимися из США в Тбилиси прилетели и школьники из Армении, также находившиеся в США. Они будут доставлены на родину в полном соответствии с правилами безопасности.
Премьер-министр Георгий Гахария поблагодарил посла США в Грузии Келли Дегнан за помощь в возвращении грузинских учеников из США. «В результате совместных усилий правительств США и Грузии, мы возвращаем домой 79 грузинских учеников. Грузия благодарна послу Келли Дегнан и посольству США за особую помощь в этом вопросе», - написал премьер-министр Георгий Гахария в «Twitter».
Жители Марнеули и Болниси пройдут повторные медицинские проверки
Жители Марнеульского и Болнисского района, где уже почти три недели действует строгий карантин, пройдут повторные медицинские проверки. Об этом сообщила на брифинге глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе, передает агентство «Новости-Грузия». По словам министра, в двух соседних районах эпидемиологи провели «беспрецедентно трудоемкие работы».
«В Марнеули и Болниси от одного инфицированного было выявлено более 150 контактов. Из 150 контактов были инфицированы 14 человек. Это подтверждение того, что работа была выполнена довольно хорошо. Сегодня регион проверяется повторно, поскольку мы знаем, что вирус характеризуется сравнительно поздним выявлением и очень важно, чтобы все лица были выявлены», - заявила Тикарадзе.
- Из-за угрозы локальной вспышки коронавируса 22 марта в Марнеули и Болниси был введен строгий карантин. В двух соседних муниципалитетах проживает около 200 тысяч человек. Всем им запретили покидать территорию административных единиц без специального разрешения.
- Такие меры были приняты после того, как в Марнеули инфекцию обнаружили у 62-летней женщины, которая поздно обратилась в местную больницу с пневмонией. До госпитализации она контактировала с сотнями людей – родственниками, соседями и покупателями магазина, где она работала.
- Необходимо отметить, что первая пациентка кластера Марнеули-Болниси уже выздоровела и накануне, 10 апреля, была выписана из больницы. Женщина с тяжелой формой пневмонии проходила курс лечения в Первой университетской клинике Тбилиси.
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