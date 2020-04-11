Партия «Гирчи» оспорит в Конституционном суде ограничения режима ЧП

Грузинская ультралиберальная партия «Гирчи» обратится в Конституционный суд, чтобы добиться отмены некоторых ограничений режима чрезвычайного положения. Об этом сегодня, 11 апреля, сообщили в пресс-службе партии.

Чрезвычайное положение на всей территории Грузии было объявлено 21 марта для предотвращения распространения коронавируса. С 31 марта в стране введен всеобщий карантин и комендантский час – с 21:00 до 06:00 гражданам запрещено выходить на улицу без специального пропуска.

«Гирчи» будет добиваться отмены следующих положений:

Ограничения права на передвижение из-за строгого карантина, объявленного в Марнеульском и Болнисском регионе;

Запрета на собрания более трех человек в общественных местах;

Запрета на нахождение в одном автомобиле более трех человек и обязанности размещать пассажиров только на заднем сиденье;

Ограничения на передвижение в ночные часы.

Член партии «Гирчи», юрист Леван Джгереная считает, что эти положения ограничивают конституционное право на свободу передвижения, а также права на свободное развитие личности. «У этих ограничений нет ничего общего с предотвращением распространения вируса. В действительности все это спектакль, который власти решили разыграть перед выборами… Если власти считают, что в общественных открытых местах собрания более трех человек представляют угрозу, тогда они тем более опасны дома, в закрытом пространстве. Может, тогда разделим людей и в семьях?», - сказал Джгереная.

Положение, запрещающее сидеть в машине рядом с водителем, юрист называет «необоснованным». При этом он напоминает, что нарушением не считается нахождение двух человек на заднем сиденье. В «Гирчи» сообщили, что один из заявителей, от имени которого составлен иск, был оштрафован на 3 тысячи лари за то, что его ребенок сидел спереди, когда сам он управлял автомобилем. Другого истца оштрафовали, когда он и его девушка увидели в парке двух своих приятелей и остановились поговорить с ними.

Нарушение чрезвычайного положения в Грузии влечет за собой административные штрафы: для физических лиц 3 тысячи, а для юридических 15 тысяч лари. Эти штрафы можно оплатить в течение 30 дней или обжаловать сразу, или в течение 10 дней после истечения срока ЧП. При этом жалобу можно внести как в административный орган, так и в суд. Повторное нарушение чрезвычайного положения является уголовным преступлением и предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.