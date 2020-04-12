Власти Афганистана и талибы заявили об обмене пленными

Верующие сегодня, 12 апреля, празднуют один из 12-ти главных праздников православной церкви - Вход Господень в Иерусалим или Вербное воскресенье. В Грузии этот праздник издревле называется Бзоба. По традиции, в этот день освящают ветки вербы и колхидского самшита (бза - по-груз.) и во всех храмах проводятся торжественные богослужения.

На фоне пандемии практически всем автокефальным православным церквям пришлось изменить ритуалы, а от некоторых обрядов и вовсе отказаться. Службы по случаю Вербного воскресенья во многих храмах сегодня пройдут без верующих. Грузинская православная церковь решила не закрывать храмы для прихожан. Праздничные литургии в церквях по всей стране начались в 10:00. Ожидается, что в тбилисском Кафедральном соборе Святой Троицы - Самеба – службу возглавит Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй.

В церквях сегодня не будет продаваться самшит. Уже несколько лет патриархия и правительство Грузии в преддверии Бзоба проводят кампании по защите этого растения, занесенного в Красную книгу. За срезание веток самшита в дикой природе предусмотрены крупные штрафы. Настоятели обещали, что сегодня во время литургии в храмах верующим раздадут по одной веточке самшита. Тем, кто выращивает самшит дома, несколько веток разрешено принести с собой символически.

В патриархии Грузии считают, что предпринятых ранее мер будет достаточно для того, чтобы исключить риск распространения коронавируса во время богослужений. Во дворах многих храмов для прихожан установлены звуковые системы. В совсем небольших церквях во время служб находится только клир, а миряне остаются на улице. Чтобы прихожане соблюдали социальную дистанцию, на расстоянии 1,5-2 метров нанесены отметки. Иконы и кресты, которые целуют верующие, стали протирать спиртом и розовой водой. Запивку после причастия разрешено употреблять с помощью одноразового стаканчика, сообщает агентство «Новости-Грузия».

За Вербным воскресеньем начинается Страстная неделя, или седмица, последняя неделя Великого поста, предшествующая Пасхе. До сих пор не известно, как Грузинская православная церковь будет праздновать Пасху 19 апреля. Первые лица Грузии уже подтвердили, что они не будут присутствовать на богослужениях - трансляцию литургии члены правительства и президент намерены смотреть по телевизору дома.