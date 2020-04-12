Условия карантинного режима в Азербайджане могут быть ужесточены

Как заявил глава пресс-службы кабинета министров Азербайджана Ибрагим Мамедов, несмотря на предпринимаемые меры по предотвращению распространения коронавируса, «число случаев заражения превалирует над числом выздоровлений». «Эта тенденция требует, чтобы были приняты новые предупредительные меры. Врачи также говорят о важности самоизоляции. Однако наблюдения и факты показывают, что граждане не считают важным соблюдение требований о самоизоляции», - заявил он.

По его словам, если8 апреля в течение суток было отмечено 3 073 нарушений карантинного режима, то 10 числа- этот показатель возрос до 3 112. А 11 апреляуже днем было зарегистрировано 3 810 нарушений. Эти факты, на взгляд Мамедова, говорят о том, что есть необходимость в применении более строгих ограничительных мер.

Власти аннулировали разрешения на передвижение 47 тысяч лиц, ранее прошедших онлайн регистрацию. «До сегодняшнего дня правительство не хотело принимать жесткие меры по ограничению. Потому что была уверенность в том, что граждане будут дисциплинированно соблюдать правила карантинного режима, соблюдать самоизоляцию и без жестких мер. Однако сегодняшняя картина показывает, что дальнейшее ужесточение правил изоляции становится требованием дня», - заявил Мамедов.

Всего в Азербайджане зафиксировано более тысячи фактов инфицирования коронавирусом. 200 человек излечились, 11 – умерли. В больницах специального режима находятся 847 человек. Состояние 27 из них тяжелое, 35 – средней тяжести, остальных – стабильное. В различных карантинных зонах проводятся обследования 2840 человек, сообщает агентство Turan.