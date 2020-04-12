МИД: Более 70 граждан Грузии вывезены из Польши при содействии правительства

Более 70 граждан Грузии, находящихся в Польше, будут возвращены на родину при содействии правительства. Об этом говорится в заявлении МИД Грузии.

По информации ведомства, автобусы доставили из Польши в Белоруссию 71 человека по коридору, организованному при поддержке посольства Грузии в Минске. Из белорусской столицы всех их отправят в Ереван авиарейсом. Уже из Армении соотечественников вывезут на автобусах. По прибытию в Грузию все они пройдут медицинское обследование и будут переведены в карантинные зоны.

«На фоне распространения в мире коронавируса правительство Грузии продолжает процесс постепенного возвращения соотечественников, проживающих за рубежом», - отмечено в заявлении внешнеполитического ведомства.

МИД отмечает, что по состоянию на 12 апреля грузинские дипломатические миссии оказали помощь на местах 3 809 гражданам. При поддержке правительства в Грузию вернули 5 319 соотечественников. Министерство иностранных дел на своей странице в Facebook ежедневно публикует обновленную информацию о помощи, доступной для граждан Грузии за рубежом в условиях распространения COVID-19.