Участники ОПЕК+ согласились соблюдать лимиты на добычу нефти

Группа ОПЕК+ заявила, что достигла соглашения между странами-экспортёрами нефти - о снижении объёмов суточной добычи до 9,7 миллиона баррелей. Этот лимит должен будет соблюдаться в мае и июне.

Четырёхдневный переговорный марафон, как пишет Reuters, проходил под давлением со стороны президента США Дональда Трампа, добивавшегося прекращения падения мировых цен на нефть.

Соглашением о самых крупных в истории сокращениях добычи нефти (в четыре раза превышающих сокращения кризисного периода 2008 года) предусмотрено, что страны-экспортёры будут постепенно, до апреля 2022 года, снижать уровень добычи нефти.

"Большая Нефтяная Сделка с ОПЕК+ состоялась. Она позволит сохранить сотни тысяч рабочих мест в энергетических отраслях США", - написал Трамп в Твиттере, поблагодарив президента России Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Салмана за содействие в достижении договорённостей.

Российское агентство ТАСС обратило внимание на то, что страны ОПЕК+ на экстренном заседании 12 апреля согласовали сокращение добычи всеми 23 странами. Однако общее снижение составит не 10 млн баррелей в сутки, как планировалось, а 9,7 млн баррелей, так как Мексика не изменила свою позицию и не согласилась на квоту в 400 тысяч баррелей.

В связи с этим министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане сообщил, что "Мексика в мае и июне должна снизить добычу на 100 тысяч баррелей в сутки". "Остальные 300 тысяч баррелей вместо Мексики пообещали сократить США", - отметил иранский министр, слова которого приводит ТАСС.

Следующая видеоконференция представителей стран ОПЕК+ запланирована на 10 июня 2020 года.