Кудрин предупредил о росте числа безработных в России в три раза

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что по прогнозам из-за кризиса в России в этом году число безработных может увеличиться в три раза и достигнуть восьми миллионов человек. Об этом он рассказал в интервью телеканалу РБК.



Кудрин отметил, что сейчас спрос на некоторые услуги полностью исчез: невостребованными оказались ресторанные услуги, развлечения и спорт. В России сейчас порядка 30 процентов работников таких компаний отправлены в неоплачиваемые отпуска, но если ситуация затянется, бизнес может их уволить, сказал Кудрин.

Глава Счетной палаты, бывший министр финансов России также предложил временно увеличить минимальный размер оплаты труда и пособие по безработице. "Возможно, нужно МРОТ сделать намного выше, а затем через год, когда ситуация стабилизируется, привести его к такой величине, которая не должна стимулировать людей оставаться безработными", – сказал Кудрин.

Он также считает нужными дотации бизнесу на выплаты зарплат. По его словам, на поддержку бизнеса необходимо от одного до трёх триллионов рублей, чтобы они прошли лучше этот сложный период, отметил Алексей Кудрин. У России есть деньги на такую поддержку бизнеса, добавил председатель Счетной палаты.

На борьбу с распространением коронавируса и антикризисные меры власти России зарезервировали почти полтора триллиона рублей (1,2 процента ВВП). Дополнительно около 30 миллиардов рублей правительство обещало направить на повышение максимального размера пособия по безработице.