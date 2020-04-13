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В Европе скончался еще один гражданин Грузии с COVID-19
В Барселоне (Испания) скончался гражданин Грузии с COVID-19. Об этом сообщил глава МИД Грузии Давид Залкалиани.
«У погибшего гражданина 1965 года рождения было онкологическое заболевание, состояние здоровья осложнилось из-за коронавируса», - отметил Залкалиани.
В европейских странах от коронавируса умерли уже семь граждан Грузии. Несколько дней назад молодая женщина скончалась в Страсбурге (Франция).
Сегодня же глава МИД Грузии сообщил о новых спецрейсах, которые будут осуществлены из Европы. 30 апреля вернуться на родину смогут граждане Грузии из Мадрида (Испания), а 2 мая – из Праги (Чехия).
Другие новости дня
Путин: ситуация с коронавирусом в России ухудшилась
За сутки в России зафиксировали больше 2500 новых случаев заражения COVID-19. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в стране "меняется не в лучшую сторону".
"Болезнь у пациентов становится тяжелой. К территориям с повышенными рисками относятся Москва, Подмосковье и города-миллионники", - сообщил Путин, предложив "при необходимости для борьбы с коронавирусом задействовать средства Минобороны".
На 13 апреля в России зарегистрировано 18 328 случаев заражения коронавирусом в 82 регионах. Выздоровели 1470 человек, умерли 148 человек.
Грузия получит от США две тысячи быстрых тестов для диагностики коронавируса
Тбилиси получит от Вашингтона две тысячи быстрых тестов высокого качества для диагностики коронавируса. Об этом заявила посол США в Грузии Келли Дегнан.
Дипломат также сообщила, что министерству здравоохранения Грузии передадут средства индивидуальной защиты стоимостью в 100 тысяч лари.
- Ранее сообщалось, что Грузия получит от США 1.1 млн долларов на борьбу с коронавирусом. ЕС выделит Грузии 183 миллиона евро.
- Грузия планировала закупить 215 тысяч тестов китайского производства. Стоимость контракта превышала миллион долларов. Но тесты оказались неэффективными и контракт был разорван.
Китай ввёл круглосуточное патрулирование границы с РФ
Китай усилил контроль на российской границе, чтобы не допустить потока инфицированных коронавирусом. Об этом пишет Bloomberg. По данным агентства, КНР организовала на севере страны круглосуточное патрулирование после роста выявленных случаев COVID-19 среди китайских граждан, прибывших из России.
В Харбине в минувшие выходные ужесточили правила карантина. Срок изоляции для некоторых прибывших из-за границы теперь составляет 28 дней, а не две недели. Местные власти временно переоборудовали одно из офисных зданий вблизи границы под госпиталь. Там уже приступили к работе медики – в том числе имеющий опыт работы в бывшем эпицентре распространения инфекции провинции Хубэй.
СМИ ранее сообщали, что коронавирус был диагностирован почти у 250 китайских граждан, вернувшихся в Китай из России. Большинство из них добирались из Москвы до Владивостока на самолётах, а затем пересекли границу на автомобиле.
Рост числа заражений в Китае - самый высокий за последние шесть недель. И 90 процентов новых случаев связаны с вернувшимися из-за рубежа. Bloomberg отмечает, что Россия может стать одним из новых источников заражения для КНР.
Распространение коронавируса нового типа началось в Китае в декабре прошлого года. Центром эпидемии стал город Ухань – административный центр провинции Хубэй. С конца января город находился в полной изоляции. На сегодняшний день карантин снят.
С начала эпидемии в Китае выявлено более 82 тысяч заражений коронавирусом нового типа, число погибших превысило 3300.
США и страны Запада полагают, что Пекин может скрывать реальные данные о выявленных случаях заражения и погибших пациентах. Китайские власти это отвергают.
Жители Абхазии обратились к руководителям религиозных организаций
Группа жителей Абхазии обратилась к руководителям религиозных организаций. Граждане хотят, чтобы прихожан призвали воздержаться от всех коллективных мероприятий на период режима чрезвычайного положения.
«По всему миру люди, чьи убеждения, благосостояние или даже смысл жизни выражались в коллективных мероприятиях, ограничили себя. Миллионы людей работают удаленно, творят молитву из дому, не путешествуют, не ходят на стадионы. Все они терпят моральные, финансовые и другие потери, но идут на это ради любви и уважения к жизни и здоровью других людей. Это и есть ответственная гражданская позиция. Наши личные или коллективные убеждения не могут быть выше общих задач. В минуты опасности мы должны принимать единые решения и обязаны им следовать! Так это работает во время войн, стихийных бедствий, эпидемий. Мы не можем игнорировать призыв защищать Родину или соблюдать всеобщий карантин, даже если кому-то такая мобилизация кажется бессмысленной или непонятной.
В преддверии весенних праздников хотим обратиться к руководителям религиозных организаций, которые еще не сделали этого, призвать своих прихожан воздержаться от всех коллективных мероприятий на период Чрезвычайного положения, объявленного в Абхазии. Такой подход будет в наибольшей степени соответствовать как общему пониманию гражданского долга, так и главенствующему принципу человеколюбия, заложенному в основе любой религии», - сказано в обращении.
«Нужная газета» пишет, что петицию уже подписали Ахра Бжания, Илья Гуния, Батал Джопуа, Роин Агрба, Инал Хашиг, Изида Чаниа, Ольга Джонуа, Светлана Шоломова, Любовь Коновал и Асида Жиба. Сбор подписей продолжается.
- В самопровозглашенной республике Абхазия выявлено три случая заражения коронавирусом.
Правительство Армении решило продлить режим чрезвычайного положения на 30 дней
Правительство Армении сегодня на внеочередном заседании приняло решение о продлении срока чрезвычайного положения, объявленного 16 марта 2020 года, еще на 30 дней, с 17:00 14 апреля 2020 года до 17:00 14 мая 2020 года.
В эти минуты проходит специальное заседание Национального собрания, на котором обсуждается вопрос продления режима чрезвычайного положения.
С сегодняшнего дня в Армении сняты действовавшие ограничения на некоторые виды экономической деятельности.
Число случаев коронавируса в Армении за последние сутки увеличилось на 26, составив 1039, скончался еще один человек. Общее число умерших достигло 14.
Чрезвычайное положение со вчерашнего дня объявлено также в Нагорном Карабахе.
Киево-Печерскую лавру закрыли на карантин из-за коронавируса
В Киеве закрыли на карантин из-за коронавируса Киево-Печерскую лавру. За последние сутки там зафиксировано 63 три случая заражения. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко. По словам политика, всего в монастыре заразились более 90 человек.
Ранее представители лавры, в которой проводит богослужения, Украинская православная церковь Московского патриархата, призывали приходить в храмы и игнорировать карантин.
- Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что полиция оштрафовала священнослужителей, которые накануне допустили скопление людей в храмах. Об этом Аваков написал в социальной сети Twitter.
- В начале апреля власти Украины ужесточили ограничения в рамках борьбы с коронавирусом. Среди них запрет на появление в общественных местах без маски или респиратора, запрет собираться группами более двух лиц, за исключением сопровождения детей. Режим чрезвычайной ситуации из-за COVID-19 действует на Украине с 17 марта. В стране закрылись школы, рестораны, торговые центры и другие общественные места. Введён запрет на пассажирские железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки.
- На всей территории Украины выявлено 3102 случая заболевания коронавирусом нового типа. 93 человека умерли, 97 выздоровели. В Киеве с начала эпидемии зафиксировано 495 случаев заболевания.
Вылечившихся от коронавируса пациентов грузинских клиник провожают аплодисментами. ВИДЕО
Пациентов грузинских клиник, которые вылечились от коронавируса, провожают аплодисментами.
Первого выздоровевшего пациента выписали из кутаисской клиники «LG и компания». Коронавирус поборол молодой мужчина.
«Врачи сделали невозможное», - под таким заголовком публикует видео администрация Первой университетской клиники Тбилиси. Из больницы выписали беременную женщину, которая поступила на лечение 26 марта в довольно тяжёлом состоянии.
Ранее из клиники выписали 62-летнюю жительницу Марнеули, которая вылечилась от тяжелой формы коронавируса. Женщина поступила в клинику 22 марта с острой коронавирусной пневмонией. Болезнь протекала на фоне тяжелых хронических заболеваний - сердечной недостаточности и сахарного диабета. Кроме того, несколько лет назад женщине провели коронарное шунтирование.
- В Грузии число лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом увеличилось до 266, выздоровели 67 человек.
Кудрин предупредил о росте числа безработных в России в три раза
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что по прогнозам из-за кризиса в России в этом году число безработных может увеличиться в три раза и достигнуть восьми миллионов человек. Об этом он рассказал в интервью телеканалу РБК.
Кудрин отметил, что сейчас спрос на некоторые услуги полностью исчез: невостребованными оказались ресторанные услуги, развлечения и спорт. В России сейчас порядка 30 процентов работников таких компаний отправлены в неоплачиваемые отпуска, но если ситуация затянется, бизнес может их уволить, сказал Кудрин.
Глава Счетной палаты, бывший министр финансов России также предложил временно увеличить минимальный размер оплаты труда и пособие по безработице. "Возможно, нужно МРОТ сделать намного выше, а затем через год, когда ситуация стабилизируется, привести его к такой величине, которая не должна стимулировать людей оставаться безработными", – сказал Кудрин.
Он также считает нужными дотации бизнесу на выплаты зарплат. По его словам, на поддержку бизнеса необходимо от одного до трёх триллионов рублей, чтобы они прошли лучше этот сложный период, отметил Алексей Кудрин. У России есть деньги на такую поддержку бизнеса, добавил председатель Счетной палаты.
На борьбу с распространением коронавируса и антикризисные меры власти России зарезервировали почти полтора триллиона рублей (1,2 процента ВВП). Дополнительно около 30 миллиардов рублей правительство обещало направить на повышение максимального размера пособия по безработице.
Ираклия Окруашвили приговорили к пяти годам лишения свободы
Тбилисский городской суд огласил приговор бывшему министру обороны Грузии Ираклию Окруашвили. Его приговорили к пяти годам лишения свободы по делу о событиях, произошедших в Тбилиси 20-21 июня.
Окруашвили обвинялся в руководстве и участии в групповом насилии на митинге перед зданием парламента. Согласно обвинению, Окруашвили призывал протестующих к насильственному вторжению в здание законодательного органа.
Ираклий Окруашвили – основатель политической партии «Победоносная Грузия», бывший министр обороны и внутренних дел. Он находится в заключении с 25 июля 2019 года.
Украинская полиция оштрафовала священнослужителей за скопление людей в храмах
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что полиция оштрафовала священнослужителей, которые накануне допустили скопление людей в храмах. Об этом Аваков написал в социальной сети Twitter.
«О вчерашнем скоплении людей в ряде церквей. Безответственность и неуважение к человеческому здоровью не имеет к Богу никакого отношения! Церковникам в 3-х случаях полицией вынесены админ штрафы. Еще по 12-ти - материалы изучаются. У нас свобода совести, но .. имейте же совесть», - написал министр.
- Грузинская православная церковь не собирается отменять службы в преддверии пасхальных праздников. В патриархии Грузии считают, что предпринятых ранее мер будет достаточно для того, чтобы исключить риск распространения коронавируса во время богослужений.
- Русская православная церковь не стала закрывать храмы на Вербное воскресенье и Пасху.
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Синод официальной в Греции Элладской православной церкви принял решение о переносе торжественного празднования Пасхи. По постановлению Синода, с 18 на 19 апреля будет совершаться богослужение Пасхи, но при закрытых дверях всех храмов. Таким образом совершаются все богослужения и сейчас, т.е. без присутствия паствы. Торжественное празднование перенесено на 39-й день Пасхального попразднства - на день Отдания праздника Пасхи, когда предположительно завершится карантинный период в связи с пандемией коронавируса.
В России число заражений коронавирусом за сутки превысило 2500
В России за последние сутки число выявленных случаев коронавируса составило 2558 в 62 регионах.
Общее число заболевших COVID-19 возросло до 18328 в 82 регионах.
Больше всего случаев инфицирования за день выявлено в Москве – 1355. 495 – в Московской области, 121 – в Санкт-Петербурге.
За сутки умерли 18 пациентов. Число смертей с начала эпидемии составило 148.
В связи с пандемией COVID-19 почти во всех регионах России введён режим повышенной готовности. Не работают общественные заведения, отменены мероприятия, закрыты учебные заведения.
В мире число пациентов с COVID-19 приближается к двум миллионам. Умерли с более 114 тысяч человек. Больше всего инфицированных в США – более 560 тысяч человек, более 22 тысяч умерли. Впервые в истории бедственное положение введено во всех 50 штатах.
Грузия до 30 июня не сможет импортировать из стран ЕАЭС рис, гречиху и чеснок
Запрет на экспорт ряда продуктов из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в том числе гречки, риса и чеснока, начал действовать с 12 апреля. Соответствующее решение совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял 31 марта, в свете пандемии нового коронавируса.
Как сообщает «РИА Новости», в перечень товаров, которые нельзя будет вывозить, вошли репчатый лук, чеснок, репа, рожь и рис (за исключением риса из Казахстана). Также ограничительная мера распространяется на гречиху, просо, крупу и муку грубого помола, гранулы из зерна злаков, гречневое зерно, соевые бобы, семена подсолнечника и готовые пищевые продукты из гречки.
Агентство BMG (Business Media Georgia) пишет, что в 2019 году доля России и стран ЕАЭС в грузинском импорте гречихи составляла 68%, риса – 11%, лука и чеснока – 18%, семён подсолнечника – 83%, крупы и муки грубого помола – 81%.
Замминистра сельского хозяйства Гела Ханишвили заявил, что в стране достаточно запасов вышеупомянутой продукции, в дальнейшем планируется диверсификация поставок.
Предполагается, что запрет на экспорт товаров из стран ЕАЭС будет действовать до 30 июня включительно. При этом есть и ряд исключений: запрет не распространяется на товары, вывозимые с таможенной территории ЕАЭС для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам, гражданами для личного пользования, в качестве припасов, а также для обеспечения деятельности сооружений и установок, в отношении которых государства - члены союза обладают исключительной юрисдикцией.
Также запрет не распространяется на вывоз товаров, перемещаемых в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами таможенной территории ЕАЭС, а также товаров, перемещаемых между территориями государств - членов союза через территории третьих стран.
- Государствами-участники ЕАЭС являются Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан.
Число умерших от коронавируса в Чечне достигло пяти
Число людей, скончавшихся в Чечне с коронавирусом, увеличилось до пяти. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов.
У 49 человек выявлен положительный результат теста на наличие COVID-19. Под карантинным наблюдением медиков, по последним данным, находятся 1033 человека. 15 - выписаны после выздоровления.
Количество людей, помещенных под карантин, за последние дни увеличилось в два раза.
- Две смерти от коронавируса зарегистрированы в Северной Осетии, с подтверждённым COVID-19 умер муфтий Ингушетии Абдурахман Мартазанов.
На сайте мэрии Москвы заработала услуга оформления пропусков
На сайте мэрии Москвы заработал сервис по оформлению цифровых пропусков. С 15 апреля они понадобятся для поездок по Москве и Московской области на общественном и личном транспорте.
Чтобы оформить пропуск, нужно указать цель поездки: работа, посещение врача или иная. Цифровой пропуск для поездки на работу действует по 30 апреля. для разовых поездок – один календарный день. При себе также надо иметь документ, удостоверяющий личность.
Для передвижения по городу пешком цифровой пропуск не требуется. Пропуск, который был получен на территории Москвы, также действует в Московской области.
Доля москвичей, готовых жертвовать правами для борьбы с коронавирусом, составляет 69 процентов. Это на девять процентов больше чем в марте, следует из опроса исследовательского холдинга "Ромир". Не согласны на ограничение прав 28 процентов москвичей.
По мнению президента холдинга "Ромир" Андрея Милехина , с реально серьезными ограничительными мерами жители города еще не столкнулись. В то же время в ответах читается усталость от текущего положения и желание ухватиться за любую возможность, если она ведет к возврату привычной жизни, сказал Милехин РБК.
В Москве на 12 апреля было подтверждено 10 158 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 687 человек, умерли 72. В городе действует режим самоизоляции, людям можно выходить из дома только по уважительной причине – в магазин, аптеку, к врачу, чтобы вынести мусор или погулять с собакой рядом с домом.
Участники ОПЕК+ согласились соблюдать лимиты на добычу нефти
Группа ОПЕК+ заявила, что достигла соглашения между странами-экспортёрами нефти - о снижении объёмов суточной добычи до 9,7 миллиона баррелей. Этот лимит должен будет соблюдаться в мае и июне.
Четырёхдневный переговорный марафон, как пишет Reuters, проходил под давлением со стороны президента США Дональда Трампа, добивавшегося прекращения падения мировых цен на нефть.
Соглашением о самых крупных в истории сокращениях добычи нефти (в четыре раза превышающих сокращения кризисного периода 2008 года) предусмотрено, что страны-экспортёры будут постепенно, до апреля 2022 года, снижать уровень добычи нефти.
"Большая Нефтяная Сделка с ОПЕК+ состоялась. Она позволит сохранить сотни тысяч рабочих мест в энергетических отраслях США", - написал Трамп в Твиттере, поблагодарив президента России Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Салмана за содействие в достижении договорённостей.
Российское агентство ТАСС обратило внимание на то, что страны ОПЕК+ на экстренном заседании 12 апреля согласовали сокращение добычи всеми 23 странами. Однако общее снижение составит не 10 млн баррелей в сутки, как планировалось, а 9,7 млн баррелей, так как Мексика не изменила свою позицию и не согласилась на квоту в 400 тысяч баррелей.
В связи с этим министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане сообщил, что "Мексика в мае и июне должна снизить добычу на 100 тысяч баррелей в сутки". "Остальные 300 тысяч баррелей вместо Мексики пообещали сократить США", - отметил иранский министр, слова которого приводит ТАСС.
Следующая видеоконференция представителей стран ОПЕК+ запланирована на 10 июня 2020 года.
266 подтверждённых случаев, 67 выздоровевших – последние данные из Грузии
В Грузии число лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом увеличилось до 266. За последние несколько часов в стране выявили 9 новых фактов заболевания.
По данным правительственного портала StopCov, 67 человек выздоровели. Трое пациентов в возрасте 86, 81 и 76 лет скончались. В карантине находятся 4872 гражданина, под наблюдением врачей в стационарах - 453.
Два гражданина Австрии, у которых вирус обнаружили во время их нахождения в Грузии, вернулись на родину. Между тем в Грузию на лечение доставили трех соотечественников, у которых COVID-19 был подтвержден на территории Турции и Армении.
В самопровозглашенной республике Абхазия выявлено три случая инфицирования. У двух пациентов, доставленных в Кутаиси из Абхазии, коронавирус не подтвердился.
В Нагорном Карабахе объявлено чрезвычайное положение, но второй тур выборов не отложен
Лидер самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики Бако Саакян накануне провел расширенное заседание межведомственной комиссии, координирующей работы по предотвращению распространения нового коронавируса.
Как сообщает пресс-служба карабахского лидера, на заседании присутствовали представители законодательного, исполнительного и судебного органов. Бако Саакян обратился с посланием к гражданам и сообщил, что подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации в Карабахе «с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции и защиты населения от угрозы пандемии коронавируса».
В своем послании Бако Саакян заявил, что чрезвычайное положение объявляется с 22:00 12 апреля до 22:00 12 мая. Для совместного управления силами и средствами, обеспечивающими правовой режим чрезвычайного положения, была создана комендатура. Комендантом назначен министр Григорий Мартиросян.
В то же время Бако Саакян заявил: «Я уверен, что благодаря мудрости, дисциплине и высокой гражданской ответственности нашего народа мы сможем преодолеть все трудности, эффективно решить проблемы и в то же время в установленном законом порядке провести такое важное событие для нашей страны, как выборы президента, предприняв необходимые меры в направлении защиты здоровья населения».
«В день выборов на всех избирательных участках будут приняты строгие санитарно-гигиенические меры. Мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить и нейтрализовать все негативные последствия. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы пройти этот важнейший период со всей ответственностью», - заявил карабахский лидер.
Напомним, что второй тур президентских выборов в Карабахе назначен на 14 апреля.
На сегодняшний день в Карабахе подтверждено 5 случаев заражения коронавирусом, состояние одного из граждан оценивается как средней тяжести.
Число зараженных COVID-19 в Грузии достигло 257, две клиники закрыты на карантин
В Грузии число лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом увеличилось до 257. Обновленная информация опубликована на правительственном сайте StopCov.
За сегодняшний день по стране выявлено 15 новых фактов заболевания. Из них пять подтвердились к вечеру. В настоящее время в клиниках страны лечение продолжают 188 пациентов с коронавирусом. 67 человек выздоровели. Трое пациентов в возрасте 86, 81 и 76 лет скончались. В карантине остаются 4 872 человека, а в стационарах под наблюдением врачей – 453.
Сегодня после подтверждения коронавируса у 72-летней пациентки закрылся на карантин Грузино-голландский госпиталь в Тбилиси. Женщина поступила в медучреждение 6 апреля с жалобой на боли в области живота. В тот же день ей провели экспресс-тест на коронавирус, который оказался отрицательным. Пациентка была помещена в отдельную палату реанимационного отделения.
«Была дыхательная недостаточность, что характерно для хронической сердечной недостаточности и при ее обострениях… Жара у нее не было. Было четко выражено ее основное заболевание. Помимо кардиологии, это также сахарный диабет. К сожалению, из-за диабета она слепа. Естественно, женщина была реанимирована», - сообщила журналистам стратегический руководитель Грузино-голландского госпиталя Екатерина Ханикадзе.
Сегодня Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья уведомил клинику о том, что коронавирус подтвержден у мужа их пациентки. После этого анализы женщины перепроверили в тбилисской лаборатории Лугара, и у нее также была выявлена инфекция. «У супруга женщина ампутированы обе нижних конечности. Он был дома. Не знаю, кто мог инфицировать этого человека. От Центра заболеваний мы ждем ответа, от кого могло произойти инфицирование», - добавила Ханикадзе.
По информации Общественного вещателя, к настоящему времени 80-летняя женщина переведена в Центральную инфекционную больницу Тбилиси. Результаты анализов сотрудников и нескольких пациентов госпиталя, где она лечилась, станут известны в ближайшее время.
К вечеру стало известно о закрытии на карантин еще одного медучреждения - частной клиники «Тбилисский медицинский институт» (TIM) - после того, как коронавирус был подтвержден у одного из сотрудников. По словам директора клиники Левана Курашвили, на данном этапе источник инфицирования их врача неизвестен. В TIM заявляют, что в их клинике не было ни одного пациента с коронавирусом, а сам сотрудник не выезжал за границу в последние месяцы.
В беседе с Общественным вещателем второй директор TIM, врач Георгий Качахидзе уточнил, что в карантине остаются около 30 их сотрудников. У некоторых из них есть симптомы респираторной инфекции, поэтому сегодня им будет проведено тестирование на коронавирус. «Предположительно, клиника будет закрыта в течение двух недель. К этому времени в клинике остаются до 10 пациентов, состояние которых не позволяет перевести их куда-либо. С ними остаются те врачи, у которых не было контактов с инфицированным врачом», - сообщил Качахидзе.
У двух пациентов из Абхазии, доставленных в Кутаиси, коронавирус не подтвердился
У двух пациентов из самопровозглашенной республики Абхазия, доставленных в Кутаисскую инфекционную больницу, коронавирус не подтвердился, передает Общественный вещатель.
Молодая супружеская пара была доставлена в одну из больниц Кутаиси накануне вечером, 11 апреля, с подозрением на COVID-19. По имеющейся информации, до того, как приехать на территорию, подконтрольную центральным властям Грузии, женщина проходила лечение в одной из абхазских клиник, но позже попросила о переводе.
- К этому времени в Абхазии подтверждены три случая заражения коронавирусом. При этом, сообщая о числе зараженных жителях Абхазии, в Сухуми не считают двух жительниц Гальского района, госпитализированных в Зугдиди и Поти.
- Первый случай был зафиксирован 30 марта, а второй – 6 апреля. С 28 марта по решению абхазских властей в республике было объявлено чрезвычайное положение. Позже, 31 числа, в Гальском районе был ужесточен режим комендантского часа.
- 13 марта было принято решение о закрытии де-факто границы по реке Ингури. С 8 апреля абхазские власти закрыли и де-факто границу по реке Псоу для всех категорий граждан.
В Грузии число вылеченных от коронавируса пациентов увеличилось до 67
Число вылечившихся от коронавируса пациентов в Грузии увеличилось до 67. Таковы данные правительственного сайта StopCoV.
«Число выздоровевших увеличилось – утром было 63, а сейчас 67. Из них четверо – наши пациенты», - сообщила медицинский директор Центральной инфекционной больницы Тбилиси Марина Эзугбая.
По данным ВОЗ, в среднем пациент, зараженный коронавирусом, способен полностью выздороветь за 20 дней. Из больниц выписывают только после получения отрицательных результатов двух тестов, проведенных с разницей в 24 часа. После выписки человек обязан две недели провести в режиме самоизоляции, сообщает агентство «Новости-Грузия».
- С 26 февраля по сегодняшний день в Грузии коронавирус был подтвержден у 252 человек. Трое из них – пациенты в возрасте 86, 81 и 76 лет – скончались.
- Два гражданина Австрии, у которых вирус обнаружили во время их нахождения в Грузии, вернулись на родину. Между тем в Грузию на лечение доставили трех соотечественников, у которых COVID-19 был подтвержден на территории Турции и Армении.
- В настоящее время в клиниках лечение продолжают 183 пациента с коронавирусом. В карантине остаются 4 925 человек, а в стационарах под наблюдением врачей – 401.
В Южной Осетии на самоизоляции находятся 208 человек, в стационарах - 6
В условиях самоизоляции по данным на сегодняшний день, 12 апреля, в Южной Осетии находятся 208 человек, большая часть которых студенты, приехавшие из Российской Федерации, сообщила на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции COVID-19 главный санитарный врач самопровоглашенной республики Марина Кочиева.
Как сообщает пресс-служба правительства, премьер Эрик Пухаев поручил внимательно следить за людьми, находящимися под наблюдением медработников. «Граждане, находящиеся в стационарных условиях и на самоизоляции должны в обязательном порядке соблюдать все предписания врачей. Соблюдение профилактических мер позволит сдержать возможное распространение коронавирусной инфекции», – сказал председатель правительства.
Министр иностранных дел Дмитрий Медоев ознакомил присутствующих с правилами пересечения де-факто границы для граждан Южной Осетии, въезжающих в республику из Российской Федерации. Согласно последнему постановлению правительства, с 00:00 минут 13 апреля по 23:59 минут 1 мая вводится временное ограничение пересечения пункта пропуска «Рук». Министерство иностранных дел разработало схему для граждан, возвращающихся на родину из служебных командировок, частных поездок, а также въезжающих на время каникул студентов российских вузов.
По его словам, граждане республики, находящиеся на территории Российской Федерации, могут въехать на территорию Южной Осетии по спискам, формируемым югоосетинским консульским агентством во Владикавказе группами до 10 человек. Они должны заранее известить консульское агентство о дате и времени пересечения де-факто границы. Как пояснил министр, все лица, прибывающие в республику, будут подвергнуты медицинскому осмотру и обязательной стационарной изоляции на 14 дней в соответствующем медицинском учреждении.
В ходе заседания оперативного штаба обсуждались также вопросы обеспечения готовности Республиканской соматической больницы, районных больниц, а также гостиницы «Алан» к приему граждан, въезжающих в республику, с целью соблюдения ими карантинного режима сроком на 14 суток, сообщает информагентство «Рес».
Оперштаб: за прошедшие сутки в Абхазии тестирование на коронавирус прошли 5 человек
Оперативный штаб по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавирусной инфекции проинформировал об эпидемиологической ситуации на сегодняшний день, 12 апреля.
В сообщении говорится, что двое пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся под наблюдением врачей в Гудаутской центральной больнице, их состояние оценивается как стабильное, без отрицательной динамики. Пациент 1925 года рождения, у которого накануне подтвердился коронавирус, от госпитализации отказался. Он находится на самоизоляции под наблюдением специалистов, его состояние оценивается как удовлетворительное.
За прошедшие сутки тестирование на коронавирус прошли 5 человек. У всех тест дал отрицательный результат. Оперштаб в очередной раз, призвал граждан республики соблюдать режим чрезвычайного положения и не покидать свои дома без острой необходимости, сообщает информагентство «Апсныпресс».
МИД: Более 70 граждан Грузии вывезены из Польши при содействии правительства
Более 70 граждан Грузии, находящихся в Польше, будут возвращены на родину при содействии правительства. Об этом говорится в заявлении МИД Грузии.
По информации ведомства, автобусы доставили из Польши в Белоруссию 71 человека по коридору, организованному при поддержке посольства Грузии в Минске. Из белорусской столицы всех их отправят в Ереван авиарейсом. Уже из Армении соотечественников вывезут на автобусах. По прибытию в Грузию все они пройдут медицинское обследование и будут переведены в карантинные зоны.
«На фоне распространения в мире коронавируса правительство Грузии продолжает процесс постепенного возвращения соотечественников, проживающих за рубежом», - отмечено в заявлении внешнеполитического ведомства.
МИД отмечает, что по состоянию на 12 апреля грузинские дипломатические миссии оказали помощь на местах 3 809 гражданам. При поддержке правительства в Грузию вернули 5 319 соотечественников. Министерство иностранных дел на своей странице в Facebook ежедневно публикует обновленную информацию о помощи, доступной для граждан Грузии за рубежом в условиях распространения COVID-19.
Вторая смерть от коронавируса зарегистрирована в Северной Осетии
В больнице умерла 85-летняя пациентка с коронавирусом, сообщил сегодня Минздрав Северной Осетии. Как сообщает «Кавказский узел», 7 апреля в Северной Осетии умер 83-летний пациент, у которого первичный тест на коронавирус дал положительный результат. На следующий день число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в республике выросло с девяти до 15-ти.
«К сожалению, мы констатируем смерть еще одного пациента (85 лет). У женщины имелась тяжелая сердечно-сосудистая патология, статус Covid-19 подтвержден», - говорится в публикации Минздрава республики на странице в Instagram.
По данным регионального управления Роспотребнадзора, в регионе подтверждены 34 случая заражения коронавирусом, под медицинским наблюдением в режиме самоизоляции находятся 648 жителей Северной Осетии, сообщает сегодня, 12 апреля, РИА Новости.
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