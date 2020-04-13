В Европе скончался еще один гражданин Грузии с COVID-19

В Грузии число лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом увеличилось до 257. Обновленная информация опубликована на правительственном сайте StopCov.

За сегодняшний день по стране выявлено 15 новых фактов заболевания. Из них пять подтвердились к вечеру. В настоящее время в клиниках страны лечение продолжают 188 пациентов с коронавирусом. 67 человек выздоровели. Трое пациентов в возрасте 86, 81 и 76 лет скончались. В карантине остаются 4 872 человека, а в стационарах под наблюдением врачей – 453.

Сегодня после подтверждения коронавируса у 72-летней пациентки закрылся на карантин Грузино-голландский госпиталь в Тбилиси. Женщина поступила в медучреждение 6 апреля с жалобой на боли в области живота. В тот же день ей провели экспресс-тест на коронавирус, который оказался отрицательным. Пациентка была помещена в отдельную палату реанимационного отделения.

«Была дыхательная недостаточность, что характерно для хронической сердечной недостаточности и при ее обострениях… Жара у нее не было. Было четко выражено ее основное заболевание. Помимо кардиологии, это также сахарный диабет. К сожалению, из-за диабета она слепа. Естественно, женщина была реанимирована», - сообщила журналистам стратегический руководитель Грузино-голландского госпиталя Екатерина Ханикадзе.

Сегодня Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья уведомил клинику о том, что коронавирус подтвержден у мужа их пациентки. После этого анализы женщины перепроверили в тбилисской лаборатории Лугара, и у нее также была выявлена инфекция. «У супруга женщина ампутированы обе нижних конечности. Он был дома. Не знаю, кто мог инфицировать этого человека. От Центра заболеваний мы ждем ответа, от кого могло произойти инфицирование», - добавила Ханикадзе.

По информации Общественного вещателя, к настоящему времени 80-летняя женщина переведена в Центральную инфекционную больницу Тбилиси. Результаты анализов сотрудников и нескольких пациентов госпиталя, где она лечилась, станут известны в ближайшее время.

К вечеру стало известно о закрытии на карантин еще одного медучреждения - частной клиники «Тбилисский медицинский институт» (TIM) - после того, как коронавирус был подтвержден у одного из сотрудников. По словам директора клиники Левана Курашвили, на данном этапе источник инфицирования их врача неизвестен. В TIM заявляют, что в их клинике не было ни одного пациента с коронавирусом, а сам сотрудник не выезжал за границу в последние месяцы.

В беседе с Общественным вещателем второй директор TIM, врач Георгий Качахидзе уточнил, что в карантине остаются около 30 их сотрудников. У некоторых из них есть симптомы респираторной инфекции, поэтому сегодня им будет проведено тестирование на коронавирус. «Предположительно, клиника будет закрыта в течение двух недель. К этому времени в клинике остаются до 10 пациентов, состояние которых не позволяет перевести их куда-либо. С ними остаются те врачи, у которых не было контактов с инфицированным врачом», - сообщил Качахидзе.