Китай ввёл круглосуточное патрулирование границы с РФ

Китай усилил контроль на российской границе, чтобы не допустить потока инфицированных коронавирусом. Об этом пишет Bloomberg. По данным агентства, КНР организовала на севере страны круглосуточное патрулирование после роста выявленных случаев COVID-19 среди китайских граждан, прибывших из России.

В Харбине в минувшие выходные ужесточили правила карантина. Срок изоляции для некоторых прибывших из-за границы теперь составляет 28 дней, а не две недели. Местные власти временно переоборудовали одно из офисных зданий вблизи границы под госпиталь. Там уже приступили к работе медики – в том числе имеющий опыт работы в бывшем эпицентре распространения инфекции провинции Хубэй.

СМИ ранее сообщали, что коронавирус был диагностирован почти у 250 китайских граждан, вернувшихся в Китай из России. Большинство из них добирались из Москвы до Владивостока на самолётах, а затем пересекли границу на автомобиле.

Рост числа заражений в Китае - самый высокий за последние шесть недель. И 90 процентов новых случаев связаны с вернувшимися из-за рубежа. Bloomberg отмечает, что Россия может стать одним из новых источников заражения для КНР.

Распространение коронавируса нового типа началось в Китае в декабре прошлого года. Центром эпидемии стал город Ухань – административный центр провинции Хубэй. С конца января город находился в полной изоляции. На сегодняшний день карантин снят.

С начала эпидемии в Китае выявлено более 82 тысяч заражений коронавирусом нового типа, число погибших превысило 3300.

США и страны Запада полагают, что Пекин может скрывать реальные данные о выявленных случаях заражения и погибших пациентах. Китайские власти это отвергают.