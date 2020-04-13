Макрон поблагодарил сограждан за солидарность и дисциплину

Карантинные меры во Франции будут постепенно отменяться с 11 мая, но массовые мероприятия, будут отменены до середины июля. Границы Франции останутся закрытыми до специального рассмотрения этого вопроса правительством. Таковы некоторые из основных тезисов третьего обращения президента Франции Эммануэля Макрона к согражданам по поводу эпидемии коронавируса.

Макрон заявил, что все, кто сомневается в состоянии своего здоровья, смогут пройти тест на коронавирус, включая пожилых людей. Каждый житель Франции будет обеспечен масками. «Может быть, мы увидим свет в конце туннеля, может быть, мы вернемся к ощущению нормальности. Но когда - мы не знаем», - сказал Макрон.

Франция, как и многие другие страны, не была готова к такой эпидемии, признал президент.

Во Франции на сегодняшний день, 13 апреля, выявлено 4188 новых случаев заражения (общее количество инфицированных – 136 779) и 574 смертельных случая (общее количество смертей от COVID-19 – 14 967.