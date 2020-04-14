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В Нагорном Карабахе проходит второй тур президентских выборов
В самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республике сегодня проходит второй тур президентских выборов. В нём принимают участие бывший премьер Араик Арутюнян и глава МИД Масис Маилян.
282 избирательных участка открылись в 08:00 часов по местному времени. В списке избирателей - 103 637 граждан.
Действующий карабахский лидер Бако Саакян 12 апреля подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации «с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции и защиты населения от угрозы пандемии коронавируса».
«В день выборов на всех избирательных участках будут приняты строгие санитарно-гигиенические меры. Мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить и нейтрализовать все негативные последствия. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы пройти этот важнейший период со всей ответственностью», - заявил он.
В Нагорном Карабахе подтверждено 5 случаев заражения коронавирусом, состояние одного из граждан оценивается как средней тяжести.
Другие новости дня
В грузинских тюрьмах находятся 148 граждан России
В пенитенциарных учреждениях на территории Грузии находятся 148 граждан Российской Федерации, среди них 37 подозреваемых, 84 обвиняемых и 27 осуждённых.
Информация опубликована на сайте Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Cтатистику предоставил консульский департамент МИД России.
В информации указано, что четверть российских заключенных за рубежом находятся в странах с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.
«Так, в учреждениях пенитенциарной системы США находятся 775 граждан Российской Федерации, в Германии - 654, во Франции - 218, в Испании - 140, в Италии – 56», - говорится в сообщении.
В сводке отдельно указаны данные по гражданам России, которые находятся в пенитенциарных учреждениях самопровозглашенных республик Абхазия (50) и Южная Осетия (5).
Число заболевших COVID-19 в России за сутки превысило 2700
За последние сутки в России выявлено 2774 случаев заражения коронавирусом нового типа в 51 регионе. Умерли 22 человека.
Всего с начала эпидемии зафиксировано 21102 случая COVID-19 в 82 российских регионах. Число смертей достигло 170.
В Москве заболели 1016 человек, в Московской области — 75, в Санкт-Петербурге — 78. Эти три региона по-прежнему лидируют по числу инфицированных, однако за сутки количество заболевших по сравнению с предыдущим днём уменьшилось.
В мире число заболевших СOVID-19 приближается к двум миллионам. Умерли более 118 тысяч пациентов. Больше всего заболевших в США — почти 580 тысяч. За минувшие сутки там зафиксировано более 19 тысяч новых заражений коронавирусом, более тысячи человек умерли. Общее число погибших в Соединённых Штатах превысило 23 тысячи. Самым пострадавшим от эпидемии является штат Нью-Йорк. Там более 195 тысяч заболевших, умерли более 10 тысяч пациентов. Однако губернатор штата заявил, что распространение инфекции удалось взять под контроль и худший этап эпидемии, по его словам, возможно, позади.
Кадыров «перепутал»: заявил, что «Новую газету» финансирует «Газпром» и курирует ФСБ
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на статью «Новой газеты», где утверждается, что больные COVID-19 в республике скорее предпочитают «умирать дома», чем сообщать властям о заражении.
Во время прямого эфира с заседания оперативного штаба по коронавирусу Кадыров заявил, что «Новая газета» пишет ерунду. По его словам, она финансируется «Газпромом» и курируется ФСБ. Об этом сообщает «Кавказ.Реалии».
«Эй, господа Федеральная служба безопасности, вы должны обеспечить безопасность. Эту газету вы курируете. Остановите этих нелюдей, которые пишут, провоцируют мой народ. Эй, «Газпром», это народные деньги, - которые вы зарабатываете. Не платите врагам нашего народа», - сказал Кадыров в эфире.
Он также обратился к администрации президента с просьбой «обратить на это внимание».
Региональный руководитель отметил, что если кто-то хочет сделать из чеченских властей преступников, то «один возьмет на себя эту ответственность».
«В конце концов, надоело! Если вы хотите, чтобы мы совершили преступление, то так и скажите. Один возьмет на себя этот груз ответственности и понесет по закону наказание. Посидит в тюрьме и выйдет», - заявил Кадыров.
Позже в своем канале в телеграме он извинился и рассказал, что «в горячке» перепутал «Эхо Москвы» и «Новую газету».
«Газпром» к «Новой» не имеет отношения. Надеюсь поймете меня, ведь разницы между двумя этими редакциями практически не вижу - несут одну чушь против моего народа и моей республики!», - написал глава Чечни.
Задержан второй подозреваемый в пожаре в зоне Чернобыльской АЭС
Украинская полиция задержала второго подозреваемого в причастности к пожару в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции.В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело.
По данным полицейских, это 37-летний житель местного села, который сжигал мусор около своего дома, а затем погрузил остатки тлеющего костра в тележку и вывез за пределы села, высыпав в сухую траву. Когда там началось возгорание, мужчина не стал звонить спасателям или в полицию, попытавшись самостоятельно потушить огонь. Это не помогло, и пожар перекинулся в лес, а затем в зону отчуждения.
Ранее был задержан 27-летний житель села Раговка, который ради забавы поджег дикорастущую траву около заброшенной фермы.
Пожар в Чернобыльской зоне начался 4 апреля. На вечер 13 апреля пожар достиг территории промышленной площадки четвертого энергоблока, разрушенного во время аварии на ЧАЭС в 1986 году. Огонь движется к станции с запада, новый очаг возник на юге. Об этом рассказал "Интерфаксу" член общественного совета в Госагентстве Украины по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко.
По его словам, "ситуация критическая. Местная власть отчитывается, что все под контролем, но на самом деле огонь стремительно захватывает новые территории...". Огонь приблизился к выселенному в 1986 году городу Припять и находится в двух километрах от хранилищ радиоактивных отходов.
В Грузии коронавирусом заразился священнослужитель
В Грузии число лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом увеличилось до 296. Выявлено 24 новых случаев заражения.
По данным портала StopCov.ge, 69 человек выздоровели. Трое пациентов в возрасте 86, 81 и 76 лет скончались. В карантине находятся 4856 граждан, под наблюдением врачей в стационарах - 458.
В клинике имени Бочоришвили сегодня подтвердили, что среди новых пациентов с подтверждённым коронавирусом – священнослужитель. Состояние его здоровья – удовлетворительное. Заражение выявлено также у его сестры – медсестры одной из тбилисских клиник.
В Патриархии Грузии подтвердили, что инфицированный священнослужитель несколько дней назад участвовал в службе.
Посольство США: приговор Окруашвили «бросает тень на беспристрастное применение правосудия»
Посольство США в Грузии обеспокоено приговором Ираклию Окруашвили. Экс-министра обороны накануне приговорили к пяти годам лишения свободы за участие в событиях 20-21 июня прошлого года.
«Время и обстоятельства ареста Ираклия Окруашвили вызвали обеспокоенность по поводу возможного политического вмешательства и избирательного применения правосудия. Дело бросает тень на беспристрастное применение правосудия - озабоченность, которую должно было развеять совместное заявление от 8 марта. Мы настоятельно призываем всех подписавшихся поддержать букву и дух соглашения от 8 марта», - говорится в соглашении.
- 8 марта текущего года было достигнуто соглашение по избирательной модели между правящей партией Грузии и оппозицией. Противники власти также заявили о договорённости с «Грузинской мечтой», что несколько т.н. политических заключённых, в том Окруашвили, покинут тюрьму.
- Ираклий Окруашвили – основатель политической партии «Победоносная Грузия», бывший министр обороны и внутренних дел. Он находится в заключении с 25 июля 2019 года.
Губернатор Нью-Йорка: худший этап пандемии позади
Худший этап пандемии коронавируса в Нью-Йорке, возможно, позади, заявил в понедельник губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.
Во время ежедневного пресс-брифинга он сообщил, что удалось "взять под контроль распространение инфекции". Судя по всему "худшее позади нас, если мы будем продолжать действовать умно," сказал губернатор. В то время, как количество скончавшихся в штате от COVID-19 превысило 10 тысяч человек, число смертельных исходов начало снижаться, число пациентов, госпитализированных с диагнозом COVID-19 также пошло на убыль. Губернатор считает, что почти полная остановка экономической активности, закрытие школ и университетов, карантинные меры помогли сдержать распространение коронавируса.
Одновременно Эндрю Куомо сообщил о том, что он совместно с губернаторами шести соседних штатов готовит план постепенного возобновления работы фирм и предприятий. Детали плана пока неизвестны, но он начнет осуществляться только после масштабного тестирования жителей штатов с тем, чтобы получить ясное представление об уровне заражений. Не исключено, что первыми к работе смогут вернуться переболевшие COVID-19 и получившие иммунитет к этой инфекции. Ничего не говорится о том, когда этот план начнет осуществляться.
Сотни российских туристов застряли в Саудовской Аравии
Сотни российских туристов, большинство из которых приехали из Чечни и Дагестана, не могут вернуться домой, с марта застряв в Саудовской Аравии. Об этом сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на одну из россиянок, находящихся на Аравийском полуострове.
По словам Динары Нуримановой-Якуповой, с конца марта в российском консульстве и МВД никак не реагируют на запросы граждан и даже не говорят, будут ли их вообще забирать на родину. При этом США, Великобритания и Франция регулярно вывозят из Саудовской Аравии своих соотечественников специальными рейсами.
В Росавиации подтвердили, что эвакуационных рейсов из Саудовской Аравии в ближайших планах нет, а «проблема упирается в готовность российских регионов принять своих людей» – в частности, «создать им инфраструктуру, способную обеспечить безопасность, медпомощь и необходимые условия изоляции». При этом по словам Нуримановой-Якуповой, среди застрявших в Саудовской Аравии нашлись граждане, готовые забронировать и оплатить частный самолет, и они уже даже договорились с авиакомпанией, которая имеет разрешение на вылет из страны. Однако рейс не согласовывают в российском консульстве.
Вместе с тем в понедельник власти Чечни ввели пропускной режим для выхода жителей региона из своих домов, а по воскресеньям им и вовсе запрещено выходить даже в магазины и аптеки.
Пожары на Чернобыльской АЭС приближаются к промышленной зоне
Крупный пожар в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции приближается к территории четвертого энергоблока, разрушенного в конце апреля 1986 года при катастрофе на станции, сообщает «Интерфакс». Движение огня отображается на онлайн-ресурсе NASA - FIRMS,
На вечер 13 апреля пожар достиг территории промышленной площадки нового безопасного конфайнмента (укрытия), строительство которого было завершено в прошлом году. Огонь движется к станции с запада, новый очаг возник на юге. Об этом рассказал «Интерфаксу» член общественного совета в Госагентстве Украины по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко.
По его словам, «ситуация критическая. Зона пылает. Местная власть отчитывается, что все под контролем, но на самом деле огонь стремительно захватывает новые территории...» Огонь приблизился к выселенному в 1986 году городу Припять и находится в двух километрах от хранилищ радиоактивных отходов. Там находятся наиболее высокоактивные радиационные отходы всей Чернобыльской зоны, сообщает «Интерфакс» оценку положения местным экологом Ярославом Емельяненко.
Макрон поблагодарил сограждан за солидарность и дисциплину
Карантинные меры во Франции будут постепенно отменяться с 11 мая, но массовые мероприятия, будут отменены до середины июля. Границы Франции останутся закрытыми до специального рассмотрения этого вопроса правительством. Таковы некоторые из основных тезисов третьего обращения президента Франции Эммануэля Макрона к согражданам по поводу эпидемии коронавируса.
Макрон заявил, что все, кто сомневается в состоянии своего здоровья, смогут пройти тест на коронавирус, включая пожилых людей. Каждый житель Франции будет обеспечен масками. «Может быть, мы увидим свет в конце туннеля, может быть, мы вернемся к ощущению нормальности. Но когда - мы не знаем», - сказал Макрон.
Франция, как и многие другие страны, не была готова к такой эпидемии, признал президент.
Во Франции на сегодняшний день, 13 апреля, выявлено 4188 новых случаев заражения (общее количество инфицированных – 136 779) и 574 смертельных случая (общее количество смертей от COVID-19 – 14 967.
В Грузии число случаев инфицирования коронавирусом увеличилось до 272
В Грузии число случаев заражения коронавирусом увеличилось на 6 и достигло 272. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge.
В режиме карантина находятся 4890 человек, а в стационаре под наблюдением врачей – 439 лиц. 68 из 272 инфицированных уже выздоровели, трое скончались. Кроме того, из-за рубежа на лечение перевезены три гражданина Грузии.
Как заявила сегодня, 13 апреля, посол США в Грузии Келли Дегнан, Тбилиси получит от Вашингтона две тысячи быстрых тестов высокого качества для диагностики коронавируса. Дипломат также сообщила, что Министерству здравоохранения Грузии передадут средства индивидуальной защиты стоимостью в 100 тысяч лари.
Оперштаб: в Абхазии все 12 тестов на коронавирус дали отрицательный результат
Оперативный штаб по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавирусной инфекции проинформировал об эпидемиологической ситуации на сегодняшний день, 13 апреля.
В сообщении оперштаба говорится, что все три пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся под наблюдением врачей и получают необходимое медикаментозное лечение – двое из них находятся в Гудаутской центральной больнице и один на самоизоляции. Их состояние стабильное, без отрицательной динамики.
За прошедшие сутки тестирование на коронавирус прошли 12 человек, и у всех тесты дали отрицательные результаты. Оперштаб в очередной раз призвал граждан соблюдать режим чрезвычайного положения и не покидать свои дома без острой необходимости.
- К этому времени в Абхазии подтверждены три случая заражения коронавирусом. Первый случай был зафиксирован 30 марта, а второй – 6 апреля, третий - 11 апреля. С 28 марта по решению абхазских властей в республике было объявлено чрезвычайное положение. Позже, 31 числа, в Гальском районе был ужесточен режим комендантского часа.
- 13 марта было принято решение о закрытии де-факто границы по реке Ингури. С 8 апреля абхазские власти закрыли и де-факто границу по реке Псоу для всех категорий граждан.
В одном из сел Хашурского муниципалитета введен режим строгого карантина
В селе Хидискури Хашурского муниципалитета Грузии введен режим строгого карантина. Данное решение на сегодняшнем заседании принял межведомственный координационный совет, действующий в связи с коронавирусом под руководством премьер-министра Грузии.
Кроме ограничений, установленных режимом чрезвычайного положения, запрещается въезд и выезд из села. На месте этот режим обеспечат представители МВД. Граждане могут выходить из дома только в том случае, если им требуется приобрести продукты, медикаменты или получить медицинскую помощь, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
Местное население также сможет выполнять сельскохозяйственные работы при соблюдении рекомендаций Министерства здравоохранения. Как и в остальных случаях, право работать в карантинном режиме в селе Хидискури дается только Общественному вещателю Грузии.
StopCov.ge уже доступен на абхазском языке, готовится к запуску осетинская версия
Правительственный портал StopCov.ge, посвящённый борьбе с коронавирусом, уже доступен на абхазском языке. Готовится к запуску и осетинская версия, - заявили в правительстве Грузии.
Информация на сайте также публикуется на грузинском, английском, армянском и азербайджанском языках.
Ранее сообщалось, что на абхазский и осетинский языки перевели рекомендации Национального центра по контролю заболеваний и другие необходимые сведения о новом коронавирусе.
- Около 80 жителей Абхазии находятся на территории, подконтрольной властям Грузии. Среди них – инфицированная коронавирусом женщина и лица, контактировавшие с ней, - заявила госминистр Грузии по делам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили.
- Грузия позаботится о всех гражданах страны, в том числе жителях Абхазии и Южной Осетии. Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.
Путин: ситуация с коронавирусом в России ухудшилась
За сутки в России зафиксировали больше 2500 новых случаев заражения COVID-19. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в стране "меняется не в лучшую сторону".
"Болезнь у пациентов становится тяжелой. К территориям с повышенными рисками относятся Москва, Подмосковье и города-миллионники", - сообщил Путин, предложив "при необходимости для борьбы с коронавирусом задействовать средства Минобороны".
На 13 апреля в России зарегистрировано 18 328 случаев заражения коронавирусом в 82 регионах. Выздоровели 1470 человек, умерли 148 человек.
Грузия получит от США две тысячи быстрых тестов для диагностики коронавируса
Тбилиси получит от Вашингтона две тысячи быстрых тестов высокого качества для диагностики коронавируса. Об этом заявила посол США в Грузии Келли Дегнан.
Дипломат также сообщила, что министерству здравоохранения Грузии передадут средства индивидуальной защиты стоимостью в 100 тысяч лари.
- Ранее сообщалось, что Грузия получит от США 1.1 млн долларов на борьбу с коронавирусом. ЕС выделит Грузии 183 миллиона евро.
- Грузия планировала закупить 215 тысяч тестов китайского производства. Стоимость контракта превышала миллион долларов. Но тесты оказались неэффективными и контракт был разорван.
Китай ввёл круглосуточное патрулирование границы с РФ
Китай усилил контроль на российской границе, чтобы не допустить потока инфицированных коронавирусом. Об этом пишет Bloomberg. По данным агентства, КНР организовала на севере страны круглосуточное патрулирование после роста выявленных случаев COVID-19 среди китайских граждан, прибывших из России.
В Харбине в минувшие выходные ужесточили правила карантина. Срок изоляции для некоторых прибывших из-за границы теперь составляет 28 дней, а не две недели. Местные власти временно переоборудовали одно из офисных зданий вблизи границы под госпиталь. Там уже приступили к работе медики – в том числе имеющий опыт работы в бывшем эпицентре распространения инфекции провинции Хубэй.
СМИ ранее сообщали, что коронавирус был диагностирован почти у 250 китайских граждан, вернувшихся в Китай из России. Большинство из них добирались из Москвы до Владивостока на самолётах, а затем пересекли границу на автомобиле.
Рост числа заражений в Китае - самый высокий за последние шесть недель. И 90 процентов новых случаев связаны с вернувшимися из-за рубежа. Bloomberg отмечает, что Россия может стать одним из новых источников заражения для КНР.
Распространение коронавируса нового типа началось в Китае в декабре прошлого года. Центром эпидемии стал город Ухань – административный центр провинции Хубэй. С конца января город находился в полной изоляции. На сегодняшний день карантин снят.
С начала эпидемии в Китае выявлено более 82 тысяч заражений коронавирусом нового типа, число погибших превысило 3300.
США и страны Запада полагают, что Пекин может скрывать реальные данные о выявленных случаях заражения и погибших пациентах. Китайские власти это отвергают.
Жители Абхазии обратились к руководителям религиозных организаций
Группа жителей Абхазии обратилась к руководителям религиозных организаций. Граждане хотят, чтобы прихожан призвали воздержаться от всех коллективных мероприятий на период режима чрезвычайного положения.
«По всему миру люди, чьи убеждения, благосостояние или даже смысл жизни выражались в коллективных мероприятиях, ограничили себя. Миллионы людей работают удаленно, творят молитву из дому, не путешествуют, не ходят на стадионы. Все они терпят моральные, финансовые и другие потери, но идут на это ради любви и уважения к жизни и здоровью других людей. Это и есть ответственная гражданская позиция. Наши личные или коллективные убеждения не могут быть выше общих задач. В минуты опасности мы должны принимать единые решения и обязаны им следовать! Так это работает во время войн, стихийных бедствий, эпидемий. Мы не можем игнорировать призыв защищать Родину или соблюдать всеобщий карантин, даже если кому-то такая мобилизация кажется бессмысленной или непонятной.
В преддверии весенних праздников хотим обратиться к руководителям религиозных организаций, которые еще не сделали этого, призвать своих прихожан воздержаться от всех коллективных мероприятий на период Чрезвычайного положения, объявленного в Абхазии. Такой подход будет в наибольшей степени соответствовать как общему пониманию гражданского долга, так и главенствующему принципу человеколюбия, заложенному в основе любой религии», - сказано в обращении.
«Нужная газета» пишет, что петицию уже подписали Ахра Бжания, Илья Гуния, Батал Джопуа, Роин Агрба, Инал Хашиг, Изида Чаниа, Ольга Джонуа, Светлана Шоломова, Любовь Коновал и Асида Жиба. Сбор подписей продолжается.
- В самопровозглашенной республике Абхазия выявлено три случая заражения коронавирусом.
В Европе скончался еще один гражданин Грузии с COVID-19
В Барселоне (Испания) скончался гражданин Грузии с COVID-19. Об этом сообщил глава МИД Грузии Давид Залкалиани.
«У погибшего гражданина 1965 года рождения было онкологическое заболевание, состояние здоровья осложнилось из-за коронавируса», - отметил Залкалиани.
В европейских странах от коронавируса умерли уже семь граждан Грузии. Несколько дней назад молодая женщина скончалась в Страсбурге (Франция).
Сегодня же глава МИД Грузии сообщил о новых спецрейсах, которые будут осуществлены из Европы. 30 апреля вернуться на родину смогут граждане Грузии из Мадрида (Испания), а 2 мая – из Праги (Чехия).
Правительство Армении решило продлить режим чрезвычайного положения на 30 дней
Правительство Армении сегодня на внеочередном заседании приняло решение о продлении срока чрезвычайного положения, объявленного 16 марта 2020 года, еще на 30 дней, с 17:00 14 апреля 2020 года до 17:00 14 мая 2020 года.
В эти минуты проходит специальное заседание Национального собрания, на котором обсуждается вопрос продления режима чрезвычайного положения.
С сегодняшнего дня в Армении сняты действовавшие ограничения на некоторые виды экономической деятельности.
Число случаев коронавируса в Армении за последние сутки увеличилось на 26, составив 1039, скончался еще один человек. Общее число умерших достигло 14.
Чрезвычайное положение со вчерашнего дня объявлено также в Нагорном Карабахе.
Киево-Печерскую лавру закрыли на карантин из-за коронавируса
В Киеве закрыли на карантин из-за коронавируса Киево-Печерскую лавру. За последние сутки там зафиксировано 63 три случая заражения. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко. По словам политика, всего в монастыре заразились более 90 человек.
Ранее представители лавры, в которой проводит богослужения, Украинская православная церковь Московского патриархата, призывали приходить в храмы и игнорировать карантин.
- Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что полиция оштрафовала священнослужителей, которые накануне допустили скопление людей в храмах. Об этом Аваков написал в социальной сети Twitter.
- В начале апреля власти Украины ужесточили ограничения в рамках борьбы с коронавирусом. Среди них запрет на появление в общественных местах без маски или респиратора, запрет собираться группами более двух лиц, за исключением сопровождения детей. Режим чрезвычайной ситуации из-за COVID-19 действует на Украине с 17 марта. В стране закрылись школы, рестораны, торговые центры и другие общественные места. Введён запрет на пассажирские железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки.
- На всей территории Украины выявлено 3102 случая заболевания коронавирусом нового типа. 93 человека умерли, 97 выздоровели. В Киеве с начала эпидемии зафиксировано 495 случаев заболевания.
Вылечившихся от коронавируса пациентов грузинских клиник провожают аплодисментами. ВИДЕО
Пациентов грузинских клиник, которые вылечились от коронавируса, провожают аплодисментами.
Первого выздоровевшего пациента выписали из кутаисской клиники «LG и компания». Коронавирус поборол молодой мужчина.
«Врачи сделали невозможное», - под таким заголовком публикует видео администрация Первой университетской клиники Тбилиси. Из больницы выписали беременную женщину, которая поступила на лечение 26 марта в довольно тяжёлом состоянии.
Ранее из клиники выписали 62-летнюю жительницу Марнеули, которая вылечилась от тяжелой формы коронавируса. Женщина поступила в клинику 22 марта с острой коронавирусной пневмонией. Болезнь протекала на фоне тяжелых хронических заболеваний - сердечной недостаточности и сахарного диабета. Кроме того, несколько лет назад женщине провели коронарное шунтирование.
- В Грузии число лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом увеличилось до 266, выздоровели 67 человек.
Кудрин предупредил о росте числа безработных в России в три раза
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что по прогнозам из-за кризиса в России в этом году число безработных может увеличиться в три раза и достигнуть восьми миллионов человек. Об этом он рассказал в интервью телеканалу РБК.
Кудрин отметил, что сейчас спрос на некоторые услуги полностью исчез: невостребованными оказались ресторанные услуги, развлечения и спорт. В России сейчас порядка 30 процентов работников таких компаний отправлены в неоплачиваемые отпуска, но если ситуация затянется, бизнес может их уволить, сказал Кудрин.
Глава Счетной палаты, бывший министр финансов России также предложил временно увеличить минимальный размер оплаты труда и пособие по безработице. "Возможно, нужно МРОТ сделать намного выше, а затем через год, когда ситуация стабилизируется, привести его к такой величине, которая не должна стимулировать людей оставаться безработными", – сказал Кудрин.
Он также считает нужными дотации бизнесу на выплаты зарплат. По его словам, на поддержку бизнеса необходимо от одного до трёх триллионов рублей, чтобы они прошли лучше этот сложный период, отметил Алексей Кудрин. У России есть деньги на такую поддержку бизнеса, добавил председатель Счетной палаты.
На борьбу с распространением коронавируса и антикризисные меры власти России зарезервировали почти полтора триллиона рублей (1,2 процента ВВП). Дополнительно около 30 миллиардов рублей правительство обещало направить на повышение максимального размера пособия по безработице.
Ираклия Окруашвили приговорили к пяти годам лишения свободы
Тбилисский городской суд огласил приговор бывшему министру обороны Грузии Ираклию Окруашвили. Его приговорили к пяти годам лишения свободы по делу о событиях, произошедших в Тбилиси 20-21 июня.
Окруашвили обвинялся в руководстве и участии в групповом насилии на митинге перед зданием парламента. Согласно обвинению, Окруашвили призывал протестующих к насильственному вторжению в здание законодательного органа.
Ираклий Окруашвили – основатель политической партии «Победоносная Грузия», бывший министр обороны и внутренних дел. Он находится в заключении с 25 июля 2019 года.
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