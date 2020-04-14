В Нагорном Карабахе прошел второй тур президентских выборов

Сегодня, 14 апреля, в Нагорном Карабахе в условиях объявленной в связи с коронавирусом чрезвычайной ситуации прошел второй тур президентских выборов.

Голосование на более чем 280 избирательных участках началось в 8:00 и продлилось до 20:00. По состоянию на 20:00, в выборах приняли участие 47 тыс. 50 человек или 44,9% от общего числа избирателей.

Во втором туре президентских выборов соперничают бывший премьер-министр Араик Арутюнян и действующий министр иностранных дел Масис Маилян.

В первом туре выборов, который состоялся 31 марта, Арутюнян набрал 49,2% голосов, а Маилян - 26,4%. После первого тура Маилян призвал избирателей не участвовать во втором туре, сообщает Радио Азатутюн.

В воскресенье вечером, после 22:00, в Нагорном Карабахе была объявлена чрезвычайная ситуация сроком на один месяц, до 12 мая. Здесь также была создана комендатура, комендантом был назначен госминистр Григорий Мартиросян.

Несмотря на чрезвычайную ситуацию, выборы не были отменены, их отметили бы в случае введения чрезвычайного положения.

По последним данным, число инфицированных коронавирусом в Карабахе составляет 6 человек, число изолированных - 17.