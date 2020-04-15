МВФ зачислит 200 миллионов долларов в бюджет Грузии

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов ответил президенту Чечни Рамзану Кадырову, который накануне обвинил издание в «античеченской травле» и пригрозил смертью журналистке издания Елене Милашиной.

В комментарии интернет-сайту Znak.сom Муратов заявил, что когда Кадыров или его пресс-секретарь пришлют в редакцию письмо, в котором будут изложены внятные аргументы несогласия со статьей, опубликованной в «Новой газете», он непременно его напечатает. Главред подчеркнул, что «предложение действительно вплоть до 30 апреля».

Он также назвал Кадырова «бьюти-блогером» и отметил, что глава Чечни опубликовал свои посты про «Новую газету» в телеграме, который «мечтал заблокировать Роскомнадзор» и который сам Муратов не считает официальным источником. «В сообщении американского мессенджера Рамзан Ахматович Кадыров упрекает нас в том, что мы являемся трансляторами американских ценностей. Поэтому мы не читаем телеграм!» – заявил Муратов.

Вместе с тем он попросил корреспондента Znak.com опубликовать и «добрые слова» в адрес Кадырова. Муратов подчеркнул, что глава Чечни оплатил лечение одного из российских детей, страдающих от смертельного заболевания – спинальной мышечной атрофии. Главный редактор отметил, что не может это не приветствовать и что если ему предложат пожать руку Кадырову, он, безусловно, это сделает.

Накануне, 13 апреля, Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале, а также на своей странице в инстаграме резко высказался в адрес «Новой газеты» и редактора отдела спецпроектов издания Елены Милашиной. Поводом для этого стал ее материал о преследованиях в Чечне людей, зараженных коронавирусом, в связи с чем, как написала Милашина, «они начали скрывать свою болезнь и умирать дома», а «Кадыров публично приравнял зараженных коронавирусом к террористам и призвал бороться с ними соответствующими методами».

Глава Чечни обвинил «Новую газету» в «откровенной лжи», «продажности» и работе на западные спецслужбы, призвал ФСБ и корпорацию «Газпром», которую он ошибочно посчитал спонсором издания, разобраться с ним, а кроме того, намекнул на возможность физического устранения Елены Милашиной.

«Если вы хотите, чтобы мы совершили преступление и стали преступниками, то так и скажите! – написал Кадыров. – Один возьмет на себя этот груз ответственности и понесет по закону наказание. Посидит в тюрьме и выйдет!»