Новости
Число выявленных случаев коронавируса в России превысило три тысячи за сутки
За последние сутки в России выявлено 3388 случаев заражения коронавирусом нового типа в 65 регионах. Умерли 28 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
Всего с начала эпидемии зафиксировано 24 490 случаев COVID-19 в 84 российских регионах. Число смертей достигло 198.
В Москве заболели 1774 человека, в Московской области – 272. В тройку лидеров по числу заболевших вошла Мурманская область — там выявлено 137 случаев инфицирования коронавирусом нового типа. Регион обошёл по этому показателю Санкт-Петербург, где за последние сутки заболели 130 человек.
- По данным статистического портала Worldometer, число заражений короновирусной инфекцией в мире превысило 2 миллиона человек. Из них выздоровели около 485 тысяч человек, число жертв инфекции - почти 127 тысяч.
Другие новости дня
Центр Гейдара Алиева в Баку окрасился в цвета грузинского флага. ВИДЕО
Здание Центра Гейдара Алиева в Баку окрасилось в цвета государственного флага Грузии. Таким образом Азербайджан выразил поддержку Грузии в её борьбе с коронавирусом.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили поблагодарила народ Азербайджана и президента страны Ильхама Алиева за поддержку и солидарность.
«Нет лучшего пути к победе, чем протянуть друг другу руку помощи», - написал в Twitter глава МИД Грузии Давид Залкалиани.
МВФ зачислит 200 миллионов долларов в бюджет Грузии
Международный валютный фонд (МВФ) выделит Грузии дополнительное финансирование, - говорится в пресс-релизе организации.
Решение должен утвердить исполнительный совет фонда, после чего около 200 миллионов долларов направят непосредственно в бюджет Грузии – чтобы страна успешно справилась с пандемией коронавируса. Деньги правительство потратит на медицинские и социально-экономические нужды.
В целом финансирование Грузии будет увеличено на 375 миллионов долларов, - говорится в пресс-релизе.
Руководитель миссии МВФ Мерседес Вера-Мартин заявила, что продолжение структурных реформ будет способствовать сохранению потенциала экономического роста Грузии и оздоровлению экономики после завершения пандемии.
- Накануне МВФ опубликовал прогноз по экономическому росту Грузии. В фонде считают, что экономика страны из-за пандемии коронавируса в текущем году сократится на 4 процента, в 2021-м вырастет на 3 процента.
- По словам премьер-министра Грузии Георгия Гахария, достигнуто предварительное соглашение с другими донорами, от которых Тбилиси получит 1.5 млрд долларов до конца года.
На въездах в Москву образовались пробки, в метро - очереди на вход
В первый день действия пропускного режима в Москве на въездах в город образовались заторы, а на входах в метро – очереди. Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", автомобили стоят в пробках практически на всех крупных магистралях в сторону центра: на Варшавском, Симферопольском, Каширском, Можайском, Ярославском, Новоегорьевском, Новорязанском, Щелковском, Осташковском, Алтуфьевском, Дмитровском шоссе и др.
Пассажиры жалуются на очереди в метро из-за проверки пропусков. На фотографиях, которые выкладывают пользователи социальных сетей, видно, что люди не соблюдают дистанции в полтора метра, которая необходима для снижения риска заражения коронавирусом. Некоторые пишут, что ожидание в очереди достигает 30-40 минут.
Московские таксисты должны будут проверять номера цифровых пропусков у пассажиров перед через приложение "Помощник Москвы".
В случае недействительного номера пропуска водитель должен отказать в поездке. Такси также могут остановить полицейские для проверки пропусков и паспортов у всех находящихся в машине.
Как водители будут проверять пассажиров, имеющих право передвигаться по городу без пропусков, в департаменте не уточнили.
- С 15 апреля для поездок по городу и области нужно предъявлять специальные цифровые пропуска. Их оформление начали 13 апреля. Пропуска действуют в трех категориях: для поездок на работу, для посещения медицинского учреждения и для перемещения в личных целях (не более двух раз в неделю). По двум последним категориям срок действия пропуска составляет один день, для поездок на работу он действителен месяц.
- Для передвижения по городу пешком цифровой пропуск не требуется. Пропуск, который был получен на территории Москвы, также действует в Московской области.
«Распространяли китайскую дезинформацию о COVID-19»: Трамп приостановил финансирование ВОЗ
Президент США Дональд Трамп объявил, что распорядился приостановить выплату американских взносов в бюджет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) - из-за того, что она, по его мнению, не справилась с пандемией коронавируса. Об этом сообщает Би-Би-Си.
«Реальность такова, что ВОЗ в достаточной мере не получала, не проверяла и не распространяла информацию своевременным и прозрачным образом, - заявил Трамп на своей ежедневной пресс-конференции в Белом доме. - Мир рассчитывает, что ВОЗ будет работать со странами с тем, чтобы точная информация о международных угрозах здоровью распространялась своевременно, а если этого не происходит, - самостоятельно доносить миру правду о происходящем. ВОЗ не выполнила этот свой основной долг и должна понести ответственность. После стольких десятилетий время пришло».
По словам президента, агентство ООН распространяло китайскую дезинформацию, что привело к более масштабным последствиям эпидемии.
Трамп дал указание приостановить финансирование до выяснения роли организации в событиях, приведших в распространению вируса по планете далеко за пределы Китая, где он изначально появился.
США - крупнейший источник финансирования ВОЗ. Только в прошлом году их взнос составил 400 млн долларов, или 15% бюджета организации.
Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш заявил, что сейчас – «не время сокращать ресурсы для деятельности Всемирной организации здравоохранения или любой иной гуманитарной организации, борющейся с вирусом». «Сейчас - время для единства и для совместной, солидарной работаы международного сообщества ради обуздания этого вируса и катастрофических последствий его [эпидемии]», - цитирует Рейтер генсека ООН.
- Соединенные Штаты на первом месте в мире по количеству жертв эпидемии и по темпам распространения коронавируса. В стране зарегистрировано более 600 тысяч заражений, более 26 тысяч человек умерли.
Дональд Трамп: «Власть президента США – абсолютна»
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо во вторник заявил о готовности оспорить в суде любой указ Трампа о возобновлении экономической деятельности во время эпидемии - если это будет угрожать здоровью жителей штата. В интервью CNN Куомо уточнил, что конституционный спор между штатом и федеральным правительством может стать предметом судебного разбирательства. "И это было бы худшим из всего, что мог бы сделать сейчас президент - следовать диктаторским методам", подчеркнул губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.
Дональд Трамп, выступая в понедельник перед журналистами в Белом доме, заявил, что штаты «не могут ничего сделать без одобрения президента». Он сослался на конституцию США и добавил: "Когда кто-то является президентом США, его власть абсолютна".
Своё несогласие с утверждением Трамп выразили двое видных сенаторов-республиканцев. Сенатор от штата Вайоминг Лиз Чейни написала в Твиттере, что "федеральное правительство не обладает абсолютной властью". Сенатор от штата Флорида Марко Рубио заявил в Твиттере: заявил: "Федеральные рекомендации Центров по контролю и предотвращению заболеваний и Белого дома будут иметь больше значение, но Конституция и здравый смысл диктуют, что эти решения должны приниматься на уровне штатов".
В статье на сайте "Голоса Америки", в связи с произошедшим столкновением позиций президента и его однопартийцев-губернаторов, отмечается, что "в соответствии с Конституцией, полномочия, не переданные федеральному правительству, остаются штатам".
Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии превысило 300
В Грузии уже 306 лабораторно подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом. Обновлённые данные опубликованы на правительственном портале StopCov.ge.
Выздоровели 69 человек. Трое пациентов в возрасте 86, 81 и 76 лет скончались. В карантине находятся 4990 граждан, под наблюдением врачей в стационарах - 462.
Два гражданина Австрии, у которых вирус обнаружили во время их нахождения в Грузии, вернулись на родину. Между тем в Грузию на лечение доставили трех соотечественников, у которых вирус был подтвержден на территории Турции и Армении. В самопровозглашенной республике Абхазия выявлено три случая инфицирования.
Глава центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе накануне заявил, что страна перешла на этап быстрого распространения вируса. Гамкрелидзе призвал всех граждан выполнять рекомендации госструктур, в противном случае, по его словам, в начале мая в стране будет несколько тысяч инфицированных.
В США умер бывший президент корпорации РСЕ/РС Джин Пелл
Ему было 83 года
В Соединённых Штатах умер бывший президент корпорации Радио Свобода / Радио Свободная Европа Джин Пелл. Ему было 83 года.
Эрнест Юджин Пелл родился в 1937 году в Кентукки в семье радио и телеинженера, одного из организаторов телевещания во Вьетнаме. Выступать у микрофона Пелл начал ещё в старших классах школы в качестве хобби, затем продолжил своё увлечение в радиорубке на кампусе Гарвардского университета, который закончил с дипломом по английской литературе. Служил во флоте, возглавляя программный отдел Радио Вооружённых сил, затем получил диплом магистра по журналистике Бостонского университета, работал телерепортёром, позднее ведущим и начальником отдела новостей на станциях в Бостоне, Вашингтоне и Лондоне.
С 1978 по 1980-й работал корреспондентом NBC в Москве, позже — на Голосе Америки. Осенью 1985-го назначен президентом Радио Свобода / Радио Свободная Европа. На период руководства Джина Пелла пришлись годы перестройки, отразившиеся на структурных и кадровых изменениях радиостанции.
Джин Пелл не раз выступал у микрофона, обращаясь к аудитории на русском языке, который хорошо знал по работе в Москве. После ухода с поста президента он продолжил выступать по американскому радио и основал конкурс молодых ораторов с целью вырастить новую смену журналистов.
Число зарегистрированных заражений коронавирусной инфекцией в мире превысило 2 миллиона человек
По данным статистического портала Worldometer, число заражений короновирусной инфекцией в мире превысило 2 миллиона человек. Из них выздоровели около 485 тысяч человек, число жертв инфекции - почти 127 тысяч. Пандемия охватывает 185 стран и территорий.
Соединенные Штаты «опережают» другие страны по количеству жертв эпидемии и по темпам распространения коронавируса. В стране зарегистрировано более 600 тысяч заражений, более 26 тысяч человек умерли.
В первой "пятерке" стране по числу жертв остаются развитые страны Запада - Италия, Испания, Франция и Великобритания, в которых умирают сотни людей каждый день.
В Нагорном Карабахе прошел второй тур президентских выборов
Сегодня, 14 апреля, в Нагорном Карабахе в условиях объявленной в связи с коронавирусом чрезвычайной ситуации прошел второй тур президентских выборов.
Голосование на более чем 280 избирательных участках началось в 8:00 и продлилось до 20:00. По состоянию на 20:00, в выборах приняли участие 47 тыс. 50 человек или 44,9% от общего числа избирателей.
Во втором туре президентских выборов соперничают бывший премьер-министр Араик Арутюнян и действующий министр иностранных дел Масис Маилян.
В первом туре выборов, который состоялся 31 марта, Арутюнян набрал 49,2% голосов, а Маилян - 26,4%. После первого тура Маилян призвал избирателей не участвовать во втором туре, сообщает Радио Азатутюн.
В воскресенье вечером, после 22:00, в Нагорном Карабахе была объявлена чрезвычайная ситуация сроком на один месяц, до 12 мая. Здесь также была создана комендатура, комендантом был назначен госминистр Григорий Мартиросян.
Несмотря на чрезвычайную ситуацию, выборы не были отменены, их отметили бы в случае введения чрезвычайного положения.
По последним данным, число инфицированных коронавирусом в Карабахе составляет 6 человек, число изолированных - 17.
Главный редактор «Новой газеты» ответил Кадырову на угрозы
Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов ответил президенту Чечни Рамзану Кадырову, который накануне обвинил издание в «античеченской травле» и пригрозил смертью журналистке издания Елене Милашиной.
В комментарии интернет-сайту Znak.сom Муратов заявил, что когда Кадыров или его пресс-секретарь пришлют в редакцию письмо, в котором будут изложены внятные аргументы несогласия со статьей, опубликованной в «Новой газете», он непременно его напечатает. Главред подчеркнул, что «предложение действительно вплоть до 30 апреля».
Он также назвал Кадырова «бьюти-блогером» и отметил, что глава Чечни опубликовал свои посты про «Новую газету» в телеграме, который «мечтал заблокировать Роскомнадзор» и который сам Муратов не считает официальным источником. «В сообщении американского мессенджера Рамзан Ахматович Кадыров упрекает нас в том, что мы являемся трансляторами американских ценностей. Поэтому мы не читаем телеграм!» – заявил Муратов.
Вместе с тем он попросил корреспондента Znak.com опубликовать и «добрые слова» в адрес Кадырова. Муратов подчеркнул, что глава Чечни оплатил лечение одного из российских детей, страдающих от смертельного заболевания – спинальной мышечной атрофии. Главный редактор отметил, что не может это не приветствовать и что если ему предложат пожать руку Кадырову, он, безусловно, это сделает.
Накануне, 13 апреля, Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале, а также на своей странице в инстаграме резко высказался в адрес «Новой газеты» и редактора отдела спецпроектов издания Елены Милашиной. Поводом для этого стал ее материал о преследованиях в Чечне людей, зараженных коронавирусом, в связи с чем, как написала Милашина, «они начали скрывать свою болезнь и умирать дома», а «Кадыров публично приравнял зараженных коронавирусом к террористам и призвал бороться с ними соответствующими методами».
Глава Чечни обвинил «Новую газету» в «откровенной лжи», «продажности» и работе на западные спецслужбы, призвал ФСБ и корпорацию «Газпром», которую он ошибочно посчитал спонсором издания, разобраться с ним, а кроме того, намекнул на возможность физического устранения Елены Милашиной.
«Если вы хотите, чтобы мы совершили преступление и стали преступниками, то так и скажите! – написал Кадыров. – Один возьмет на себя этот груз ответственности и понесет по закону наказание. Посидит в тюрьме и выйдет!»
В мире выявлено около 2 миллионов зараженных коронавирусом. ВИДЕО
В мире растет число инфицированных коронавирусом, вызывающим заболевание COVID-19. Статистика пандемии приближается к отметке «2 миллиона зараженных». К сегодняшнему вечеру, 14 апреля, по данным университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено 1 945 055 зараженных коронавирусом, пандемия охватывает 185 стран и территорий. От последствий инфицирования умерли более 121 тысячи человек.
Соединенные Штаты «опережают» другие страны по количеству жертв эпидемии и по темпам распространения коронавируса. В США 583 220 инфицированных, в Испании – 172 541, Италии – 159 516, во Франции – 137 887, в Германии – 130 434.
В России на сегодняшний день 21 102 выявленных случая заражения коронавирусом. Коронавирус никуда не исчезнет, ВОЗ предупреждает: носить маски придется долго.
- Международный валютный фонд объявил о списании долгов 19 африканским государствам, среди которых Мали, Буркина-Фасо, Нигер, Малави и Мозамбик. Управляющий директор МВФ Кристалина Георгиева заявила, что списание долга даст возможность самым бедным и слабым государствам направить финансовые средства на борьбу с COVID-19.
Барак Обама поддержал кандидатуру Джо Байдена на пост президента
Бывший президент США Барак Обама сегодня, 14 апреля, выразил официальную поддержку бывшему вице-президенту Джо Байдену, борющемуся за номинацию кандидатом в президенты США от Демократической партии на выборах 2020 года. Как отмечает Reuters, заявление Обамы должно консолидировать силы демократов.
«Выбрав Джо на пост вице-президента [в моей администрации], я принял одно из лучших своих решений, и мы стали близкими друзьями. И я верю, что Джо обладает всеми качествами, которые необходимы сейчас президенту», сказал Барак Обама в видеообращении к избирателям.
Официальная поддержка со стороны Обамы последовала после того, как последний из остававшихся соперников Байдена в гонке среди демократов, сенатор Берни Сандерс, официально поддержал кандидатуру Байдена в понедельник.
Спустя три года после окончания президентства Обамы он и его супруга Мишель, по-прежнему, пользуются огромной популярностью в рядах Демократической партии, отмечает «Голос Америки» в публикации, посвященной заявлению Барака Обамы.
Абхазская Общественная палата призвала граждан отпраздновать Пасху дома
Общественная палата самопровозглашенной республики Абхазия призвала граждан отпраздновать Пасху дома, руководствуясь рамками строгого карантина, что позволит соблюсти предосторожности, необходимые для борьбы с коронавирусом.
Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время проповеди в храме Христа Спасителя призвал верующих воздержаться от посещения храмов до его особого благословения в связи с распространением коронавируса и молиться дома. Он назвал неразумными священнослужителей, проповедующих отказ от мер предосторожности во время пандемии.
Несколько дней назад в прямом эфире на портале Jesus-portal.ru председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что прихожане Русской православной церкви (РПЦ) должны быть готовы к тому, что многим из них придется ограничиться трансляцией пасхального богослужения Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Печальная история, случившаяся в Киевско-Печерской лавре, где не приняли вовремя необходимых мер предосторожности, подтверждает необходимость строгих карантинных мер. На сегодня на территории монастыря зафиксировано почти 100 случаев заражения коронавирусом, что составляет одну шестую от общего количества зараженных в Киеве. С этим же диагнозом госпитализирован и сам наместник Лавры, митрополит Павел. Сотрудники украинской полиции и Национальной гвардии заблокировали все входы и выходы из Киево-Печерской лавры.
«В условиях Абхазии тоже можно организовать онлайн-трансляцию пасхального богослужения, что позволит верующим сохранить единство переживания великого праздника. Вспомним, как тысячелетия назад верующие праздновали его в катакомбах, и это лишь возвышало их молитвы. Наши дома и квартиры будут освящены нашими переживаниями, и это поможет нам выстоять в борьбе с пандемией», - говорится в обращении к гражданам Общественной палаты.
Георгий Гахария: Церковь не закроется, особенно в пасхальную ночь
«Лично я скажу, что церковь не закроется, особенно в пасхальную ночь», - заявил на брифинге премьер-министр Грузии Георгий Гахария. По его словам, закон не должен нарушаться, и таким будет призыв как государства, так и церкви.
«Я лично надеюсь на разумность и мудрость наших граждан. А почему? Потому, что исполнение закона и защита здоровья – это прямая обязанность государства, которую государство должно исполнять. Однако и незакрытие церкви, и ее функционирование для многих наших граждан является экзистенциальным вопросом.
В этом случае, я убежден, что разумный, мудрый гражданин поймет и не станет перекладывать ответственность на Церковь, и не будет ждать ее призыва не приходить в храмы, и не ждать призыва государства не нарушать закон. В этом выход и золотая середина, и я убежден, что каждый из наших граждан найдет правильный выход.
Разумеется, правительство, и я лично призываем наших граждан оставаться дома, защитить нашу церковь и не ставить ее в такой кризисной ситуации перед выбором. Убежден, что мы должны прийти именно к этому. Ни в коем случае закон не должен нарушаться, и таким будет призыв как государства, так и церкви. Лично я скажу, что церковь не закроется, особенно в пасхальную ночь», - заявил Георгий Гахария.
Оперштаб: несмотря на относительно стабильную ситуацию в Абхазии, просим соблюдать режим ЧП
Оперативный штаб по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавирусной инфекции проинформировал об эпидемиологической ситуации на сегодняшний день, 14 апреля.
В сообщении говорится, что все три пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией продолжают получать необходимое медикаментозное лечение - двое из них находятся в Гудаутской центральной больнице и один - на самоизоляции. Состояние всех троих с незначительной положительной динамикой.
За прошедшие сутки тестирование на коронавирус прошли 5 человек. У всех результаты отрицательные. При этом оперштаб предупреждает: «Уважаемые граждане, несмотря на относительно стабильную ситуацию в республике, просим вас продолжать соблюдать режим чрезвычайного положения и не покидать свои дома без острой необходимости».
- К этому времени в Абхазии подтверждены три случая заражения коронавирусом. Первый случай был зафиксирован 30 марта, а второй – 6 апреля, третий - 11 апреля. С 28 марта по решению абхазских властей в республике было объявлено чрезвычайное положение. Позже, 31 числа, в Гальском районе был ужесточен режим комендантского часа.
- 13 марта было принято решение о закрытии де-факто границы по реке Ингури. С 8 апреля абхазские власти закрыли и де-факто границу по реке Псоу для всех категорий граждан.
В церкви Иоанна Богослова в Тбилиси проводят дезинфекцию и отменили пасхальную службу
Закрылась церковь Иоанна Богослова, которая находится на улице Киачели в центре Тбилиси. В храме проводятся работы по дезинфекции, а священники переходят в самоизоляцию до 20 апреля.
Как сообщил Общественному вещателю служка церкви Паата Геловани, церковь будет закрыта и на Пасху. «Сейчас в церкви проводят дезинфекционные работы. До 20 апреля все священнослужители уходят на самоизоляцию. Соответственно, храм будет закрыт и на Пасху», – заявил он.
Сегодня, 14 апреля, выяснилось, что один из священников церкви Георгий Папава, заразился коронавирусом. Кроме того, вирус выявлен у его сестры, которая работает в больнице, и у его племянника. Все они помещены на лечение в тбилисскую клинику имени Бочоришвили. Еще шестеро духовных лиц, которые служат в церкви Иоанна Богослова, после сообщения о болезни Папава перешли в карантин.
Сам Георгий Папава в телефонном интервью Общественному вещателю сообщил, что во время праздничной службы 7 апреля священники старались соблюдать социальную дистанцию, когда контактировали между собой и с прихожанами. Что касается исповеди, то, по словам отца Георгия, этот ритуал в последнее время проводят в письменном виде.
Как выясняется, уже чувствовавший себя нехорошо священник 8 апреля все-таки пришел в церковь проводить службу. «Был день моего дежурства», - объяснил отец Георгий. При этом, по его словам, на этой службе в церкви присутствовал только один прихожанин.
Священник не знает, где он мог заразиться, однако предполагает, что это произошло в больнице. По его словам, в медучреждение он обратился из-за бронхита 6 апреля. Чтобы сделать рентген, пришлось дожидаться очереди в коридоре. «6 апреля я находился в больнице вместе с моей сестрой. Она медсестра в одной из тбилисских клиник. Мне пришлось долго ждать своей очереди, а в коридоре было много людей. Мне нужно было сделать рентген», - сказал отец Георгий.
МВФ: ВВП Грузии в текущем году сократится на 4%
Грузинская экономика из-за пандемии коронавируса в текущем году сократится на 4 процента, в 2021-м вырастет на 3 процента. Прогноз опубликован на сайте Международного валютного фонда (МВФ).
В международной финансовой организации считают, что уровень инфляции в стране составит 3.5 процента в текущем году, в 2021-м – 4 процента.
- Грузия в рамках программы сотрудничества получит от МВФ 447 миллионов долларов. Об этом объявил премьер-министр страны Георгий Гахария.
- По прогнозу МВФ, российская экономика сократится в 2020 году на пять с половиной процентов.
На Пасху в Тбилиси и других крупных городах могут закрыть кладбища
Из-за угрозы распространения коронавируса, на Пасху в Тбилиси и других крупных городах могут закрыть кладбища, - заявил премьер-министр Георгий Гахария.
«С большой вероятностью, нам придётся это сделать», - отметил премьер.
Сегодня стало известно, что правительство запретит въезд и выезд из Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси на 10 дней. Кроме того, режим чрезвычайного положения в стране будет продлён до 10 мая.
Прогноз МВФ: Россия потеряет 5,5 процентов ВВП из-за COVID-19
Российская экономика из-за пандемии коронавируса сократится на пять с половиной процентов. Однако роста безработицы это не повлечёт. Об этом говорится в прогнозе Международного валютного фонда (МВФ). В 2021 году, согласно прогнозам, рост российской экономики возобновится и составит три с половиной процента.
Прогноз МВФ по России близок к оценкам ведущих российских экономистов. Однако в пессимистичном сценарии они допускали падение российского ВВП до девяти процентов. Центробанк и Минэкономразвития ранее подтвердили неизбежный спад экономики, но конкретных цифр пока не привели. Экономисты призвали российские власти оказать прямую финансовую поддержку гражданам и предприятиям малого и среднего бизнеса.
Мировой ВВП из-за пандемии коронавируса сократится на три процента. Ранее предполагалось, что этот показатель вырастет более чем на три процента. Однако в 2021 году мировой ВВП составит 5,8 процента, говорится в прогнозе.
В МВФ отмечают, что мировая экономика во время COVID-19 переживёт худшую рецессию со времен Великой депрессии. Сильнее всего последствия пандемии затронут Италию. ВВП там сократится более чем на девять процентов. Экономика Испании сократится, по прогнозу МВФ, на восемь процентов. В ль США этот показатель составит почти шесть процентов, полагают в фонде.
Драйверами глобального роста останутся Китай и Индия, хотя экономика там будет расти медленнее, чем предполагалось ранее. Так, экономика Китая вырастет чуть более чем на один процент вместо шести, а Индии примерно на два процента вместо пяти.
Коронавирус нового типа начал распространяться из Китая в конце прошлого года. Вскоре центр распространения вируса переместился в Италию, а затем в США. Почти во всех странах сейчас введены серьезные ограничения. Сокращены объёмы производства, люди отправлены в отпуска или уволены. Многие предприятия малого и среднего бизнеса прекратили или приостановили свою работу.
Грузия получит от МВФ 447 млн долларов, от других доноров – 1.5 млрд долларов
Грузия в рамках программы сотрудничества получит от Международного валютного фонда (МВФ) 447 миллионов долларов в течение одного года. Об этом объявил премьер-министр страны Георгий Гахария.
Также, по словам главы правительства, достигнуто предварительное соглашение с другими донорами, от которых Тбилиси получит 1.5 млрд долларов до конца года.
Речь идёт о Евросоюзе, Европейском инвестиционном банке, Европейском банке реконструкции и развития, Азиатском банке развития, Германском фонде развития и Французском агентстве развития.
«Это бюджетная и целевая помощь, которая будет направлена и на конкретные проекты», - заявил Гахария.
По информации премьера, доноры дополнительно мобилизовали еще 1.5 млрд долларов - сумма может быть выделена для поддержки частного сектора в Грузии.
Правительство запретит въезд и выезд из Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси на 10 дней
Правительство Грузии с завтрашнего дня (с 21:00 15 апреля) запретит въезд и выезд из Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси на 10 дней. Об этом объявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария после заседания межведомственного совета при правительстве.
«Можно сказать, что страна перешла на полноценный этап распространения вируса внутри страны», - заявил Гахария, добавив, что впервые в стране за один день было выявлено 30 случаев инфицирования.
Кроме того, режим чрезвычайного положения в стране будет продлён до 10 мая, - объявил Гахария. Он не исключил, что введенные ограничения будут поэтапно сняты со второй половины мая.
- Чрезвычайное положение в Грузии было введено сроком на месяц – до 21 апреля. В стране действует комендантский час - с 21:00 до 06:00. При этом строгий карантин объявлен в Марнеульском, Болнисском, Лентехском муниципалитетах, четырёх сёлах Кобулетского и одном селе Хашурского муниципалитета.
- В Грузии число лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом увеличилось до 296, выздоровели 69 человек.
Власти Москвы аннулируют почти миллион цифровых пропусков
Власти Москвы аннулируют 900 тысяч цифровых пропусков, необходимых для поездок по городу на транспорте, поскольку жители подали некорректные или недостоверные данные. Об этом сообщил глава департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко.
Всего за сутки в Москве оформили более трёх миллионов пропусков. Таким образом, это почти каждое третье из выданных разрешений для передвижения по городу, которые станут обязательными с 15 апреля.
С завтрашнего дня у всех водителей и пассажиров, въезжающих в Москву, будут проверять специальные пропуска. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МВД. Отсутствие пропуска грозит штрафом до 5 тысяч рублей.
Для усиления контроля на въездах в Москву уже выставлены наряды спецназа ОМОНа московского управления Росгвардии, сообщает ТАСС.
Проверки на всех 160 въездах в город начались накануне и привели к заторам. Несмотря на то что пропуска вводятся только с 15 апреля, сотрудники Госавтоинспекции вчера оставили открытыми для въезда в столицу на большинстве магистралей только две-три полосы, а проехать разрешали только автомобилям, зарегистрированным в Москве и Московской области, при наличии безотлагательной причины.
- Цифровой пропуск представляет собой комбинацию из букв и цифр. Получить его можно после регистрации на портале столичной мэрии. Пропуска действуют в трех категориях: для поездок на работу, для посещения медицинского учреждения и для перемещения в личных целях (не более двух раз в неделю). По двум последним категориям срок действия пропуска составляет один день, для поездок на работу он действителен месяц.
Граждане Армении вернулись на родину из Судана через Грузию
Восемь граждан Армении вернулись на родину из Судана через Грузию. Об этом сообщили в посольстве Армении в Грузии.
«В результате переговоров с властями Грузии 13 апреля стало возможным перевезти 8 граждан Армении из столицы Судана Хартума в Тбилиси. Затем, благодаря специальному разрешению, полученному посольством, граждане были доставлены в Армению на микроавтобусе», - сказано в сообщении посольства.
Ранее сообщалось, что в Тбилиси из США вместе с грузинскими учащимися прилетели и школьники из Армении. Кроме того, из Грузии в Армению выехало несколько групп граждан.
Коронавирус подтвердился у охранника Патриархии Грузии
Среди инфицированных коронавирусом в Грузии – охранник Патриархии. Информацию подтвердили в службе государственной охраны Грузии.
Заражённый – житель села Ховле Хашурского муниципалитета, откуда приезжал на работу. Сейчас устанавливается круг его контактов.
Ранее в клинике имени Бочоришвили подтвердили, что среди новых пациентов с подтверждённым коронавирусом – священнослужитель. Состояние его здоровья – удовлетворительное. Заражение выявлено также у его сестры – медсестры одной из тбилисских клиник.
В Патриархии Грузии заявили, что инфицированный священнослужитель несколько дней назад участвовал в службе.
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