На Северном Кавказе выявлено 158 новых случаев коронавируса

Мировой спрос на нефть в 2020 году сократится на рекордные 9,3 миллиона баррелей в сутки. В апреле спрос упадёт на 29 миллионов баррелей в день по сравнению с апрелем прошлого года и вернется на уровень 1995 года. Об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства.

После выхода отчёта июньские фьючерсы на нефть Brent усилили падение, опустившись примерно до 28 с половиной долларов за баррель, уточняет РБК.

На фоне пандемии коронавируса спрос на нефть стал падать.

При этом на мировом рынке был переизбыток нефти на 20 млн баррелей в день. Последствия распространения коронавируса усугубили разногласия между Россией и Саудовской Аравией по условиям сделки о сокращении добычи. В результате в марте цены на нефть упали в несколько раз, в какой-то момент оказавшись ниже 20 долларов за баррель.

В апреле страны, входящие в группу ОПЕК+, включая Россию, договорились сократить добычу на рекордные 9,7 миллиона баррелей в сутки – в мае и июне этого года. Впоследствии ограничения будут ослабляться. Эксперты российского "Форбс" тогда заявили, что крупнейшее сокращение добычи не убережет нефтяные цены от нового падения.