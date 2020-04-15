В Южной Корее прошли выборы при строгих мерах из-за COVID-19

В Южной Корее в среду прошли парламентские выборы – при соблюдении строгих мер предосторожности из-за эпидемии коронавируса.

За голосованием пристально следили во всем мире, поскольку многие страны из-за пандемии вынуждены менять свое политическое расписание, отмечает агентство Reuters.

Экзит-поллы предсказывают победу правящей партии президента Мун Чжэ Ина, которого впереди ждут еще два года на посту главы государства.

В целом по стране работали 14 тысяч избирательных участков. Все они были продезинфицированы. Избирателей обязали иметь при себе защитные маски, антисептики и перчатки для рук. У всех, кто приходил голосовать, измеряли температуру.

Рейтинг президентской Совместной демократической партии заметно вырос – на фоне успехов правительства в борьбе с коронавирусной инфекцией. Мун Чжэ Ин и его сторонники могут получить 177 из 300 депутатских кресел.

Всплеск COVID-19 в Южной Корее некогда считался самой серьезной вспышкой заболевания за пределами Китая. Сейчас же ежедневный прирост заболевших в стране составляет около 30 человек. Такие данные контролирующие органы получали всю последнюю неделю. При этом большинство новых заражений– это завозные случаи. В целом коронавирусом в Южной Корее заразились около 10,5 тысяч человек, умерли – 229. Власти одновременно предупреждают, что в любой момент может начаться новая водная заболеваемости, поэтому необходимо строго следовать всем врачебным предписаниям.

Явка на выборах составила более 66 процентов. Это самая высокая явка со времен парламентских выборов в Южной Корее в 1992 году.