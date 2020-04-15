Патриархия Грузии обнародовала правила проведения пасхальной литургии

«Мы решили, что прихожане придут в церковь до начала комендантского часа и покинут церковь после службы, в 06:00. Это самое приемлемое условие в этой сложной ситуации», - сказал глава пресс-центра патриархии Грузии протоиерей Андрия Джагмаидзе, который ознакомил общественность с позицией патриархии по случаю празднования Пасхи.

По поводу того, что касается расположения прихожан в храмах, священнослужитель сказал: «В больших храмах говорят о том, что нужно соблюдать расстояние в 2 метра, в маленьких храмах должно быть как можно больше прихожан во дворе, с соблюдением соответствующей дистанции. В некоторых храмах, где есть возможность, должна пройти и утренняя служба. Прихожанам, которые испытывают трудности с ночным пребыванием в храме, будет предоставлена возможность посетить утреннюю службу. Таким образом, паства будет распределена, и будет легче придерживаться дистанцирования. Если сказать коротко, то весь смысл нашего обращения состоит в том, чтобы соблюдать закон, соблюдать комендантский час, соблюдать правила безопасности, соблюдать правила безопасности, о чем мы слышим от Центра по контролю заболеваний, и отмечать праздник».

Как объясняет протоиерей, прихожане смогут в полной мере участвовать в пасхальном богослужении, однако обязательно должны быть учтены и другие ограничения.

«Это касается возрастной группы, всех людей, которые входят в группу риска, в не зависимости от того, больны ли они или имеют ли какие-либо симптомы, а также детей. Этим людям церковь рекомендует неукоснительно соблюдать рекомендации здравоохранительной системы. Это также важно для тех, у кого кто-либо из семьи подвержен хроническим заболеваниям или пониженный иммунитет. Им всем необходимо помнить, что эта болезнь, о которой известно далеко не все, представляет опасность, возможно, не для них, а для их близких, которые находятся дома. Поэтому мы должны проявлять гражданскую ответственность перед нашими близкими», - сказал Джагмаидзе.

По словам главы пресс-центра патриархии, пасхальная литургия пройдет без изменений. Граждане по-прежнему смогут присутствовать на службе в храмах.