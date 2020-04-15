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Патриархия Грузии обнародовала правила проведения пасхальной литургии
«Мы решили, что прихожане придут в церковь до начала комендантского часа и покинут церковь после службы, в 06:00. Это самое приемлемое условие в этой сложной ситуации», - сказал глава пресс-центра патриархии Грузии протоиерей Андрия Джагмаидзе, который ознакомил общественность с позицией патриархии по случаю празднования Пасхи.
По поводу того, что касается расположения прихожан в храмах, священнослужитель сказал: «В больших храмах говорят о том, что нужно соблюдать расстояние в 2 метра, в маленьких храмах должно быть как можно больше прихожан во дворе, с соблюдением соответствующей дистанции. В некоторых храмах, где есть возможность, должна пройти и утренняя служба. Прихожанам, которые испытывают трудности с ночным пребыванием в храме, будет предоставлена возможность посетить утреннюю службу. Таким образом, паства будет распределена, и будет легче придерживаться дистанцирования. Если сказать коротко, то весь смысл нашего обращения состоит в том, чтобы соблюдать закон, соблюдать комендантский час, соблюдать правила безопасности, соблюдать правила безопасности, о чем мы слышим от Центра по контролю заболеваний, и отмечать праздник».
Как объясняет протоиерей, прихожане смогут в полной мере участвовать в пасхальном богослужении, однако обязательно должны быть учтены и другие ограничения.
«Это касается возрастной группы, всех людей, которые входят в группу риска, в не зависимости от того, больны ли они или имеют ли какие-либо симптомы, а также детей. Этим людям церковь рекомендует неукоснительно соблюдать рекомендации здравоохранительной системы. Это также важно для тех, у кого кто-либо из семьи подвержен хроническим заболеваниям или пониженный иммунитет. Им всем необходимо помнить, что эта болезнь, о которой известно далеко не все, представляет опасность, возможно, не для них, а для их близких, которые находятся дома. Поэтому мы должны проявлять гражданскую ответственность перед нашими близкими», - сказал Джагмаидзе.
По словам главы пресс-центра патриархии, пасхальная литургия пройдет без изменений. Граждане по-прежнему смогут присутствовать на службе в храмах.
Другие новости дня
«Новая газета» по требованию властей заблокировала статью о Чечне
«Новая газета» по требованию Роскомнадзора заблокировала статью о коронавирусе в Чечне.
Об этом сообщил главный редактор издания Дмитрий Муратов. Он не исключил, что после получения разъяснений от прокуратуры по поводу материала спецкорра Елены Милашиной газета обжалует решение.
Пока же, как сказал Муратов «Интерфаксу», «в подарок своим читателям» издание оставляет на сайте комментарий главы Чечни Рамзана Кадырова по поводу удаленной статьи.
Ранее сегодня, 15 апреля, редакция сообщила, что Генрокуратура России потребовала от Роскомнадзора заблокировать статью «Смерть от коронавируса – меньшее зло». В документе, которые есть в распоряжении «Новой», говорится, что в материале Милашиной от 12 апреля прокуратура нашла «недостоверную общественно значимую информацию, которая создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, а также угрозу общественной безопасности».
Что именно в статье трактуется как фейкньюс в письме не указано, отмечают в «Новой».
Как напомнили в редакции, в статье Елены Милашиной говорится о том, что врачам в Чечне не хватает средств защиты, а местные власти проводят массовые задержания за нарушение режима самоизоляции. Вскоре после публикации с критикой «Новой газеты» выступил Рамзан Кадыров. Он назвал информацию о проблемах в регионе «чушью», заявил, что газету якобы курирует ФСБ, а также публично угрожал журналистке.
Оперштаб: за сутки в Абхазии тестирование на коронавирус прошли 14 человек
Оперативный штаб по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавирусной инфекции проинформировал об эпидемиологической ситуации на сегодняшний день, 15 апреля.
В сообщении оперштаба говорится, что все три пациента с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» продолжают получать лечение. У двоих из них выраженная положительная динамика. Пациент 1925 года рождения продолжает оставаться на самоизоляции без отрицательной динамики. В очередной раз была предложена госпитализация, от которой он отказался.
За прошедшие сутки тестирование на коронавирус прошли 14 человек. У всех тест показал отрицательный результат. Оперштаб в очередной раз напомнил гражданам о необходимости продолжать соблюдать режим чрезвычайного положения и не покидать свои дома без острой необходимости, сообщает информагентство «Апсныпресс».
- К этому времени в Абхазии подтверждены три случая заражения коронавирусом. Первый случай был зафиксирован 30 марта, а второй – 6 апреля, третий - 11 апреля. С 28 марта по решению абхазских властей в республике было объявлено чрезвычайное положение. Позже, 31 числа, в Гальском районе был ужесточен режим комендантского часа.
- 13 марта было принято решение о закрытии де-факто границы по реке Ингури. С 8 апреля абхазские власти закрыли и де-факто границу по реке Псоу для всех категорий граждан.
Иеромонах Иоанн Свинухов: Своим прихожанам объясняю, что не смогу их принять
Нейрохирург Республиканской больницы и настоятель храма села Одиши Сухумского района самопровозглашенной республики Абхазия Александр Свинухов (иеромонах Иоанн Свинухов) рассказал, что в связи с ситуацией с коронавирусом в республике он не будет принимать прихожан.
«Нужно соблюдать все, что рекомендовали власти. Это первое. Второе: по медицинской части тоже нужно опасаться заражения. Это эпидемия, это пандемия, поэтому надо стараться выполнять все рекомендации, которые будут способствовать недопущению распространения вируса. В этот период, который проходит сейчас, нужно пропустить немножко. Даже после революции сколько времени не ходили в храм, все было закрыто, в Великую Отечественную войну тоже было все закрыто. Люди не ходили в церкви. Сейчас какой-то короткий период необходимо переждать. В Китае уже вирус утих, сейчас в Соединенных Штатах идет спад. Все будет нормально, но меры безопасности необходимо соблюдать. Я своим прихожанам объясняю, что не смогу их принять. Единственное, придут местные жители, это два-три человека. Они на самоизоляции и никуда не выходят. А так массовых приемов я не буду делать», - сказал Александр Свинухов.
9 апреля исполняющий обязанности президента Валерий Бганба подписал Декрет о введении дополнительных ограничительных мер на территории Абхазии с 11 апреля до окончания режима чрезвычайного положения, сообщает «Апсадгьыл-инфо». 10 апреля и. о. президента издал распоряжение до 20 апреля о приостановлении посещения гражданами религиозных организаций.
В Южной Корее прошли выборы при строгих мерах из-за COVID-19
В Южной Корее в среду прошли парламентские выборы – при соблюдении строгих мер предосторожности из-за эпидемии коронавируса.
За голосованием пристально следили во всем мире, поскольку многие страны из-за пандемии вынуждены менять свое политическое расписание, отмечает агентство Reuters.
Экзит-поллы предсказывают победу правящей партии президента Мун Чжэ Ина, которого впереди ждут еще два года на посту главы государства.
В целом по стране работали 14 тысяч избирательных участков. Все они были продезинфицированы. Избирателей обязали иметь при себе защитные маски, антисептики и перчатки для рук. У всех, кто приходил голосовать, измеряли температуру.
Рейтинг президентской Совместной демократической партии заметно вырос – на фоне успехов правительства в борьбе с коронавирусной инфекцией. Мун Чжэ Ин и его сторонники могут получить 177 из 300 депутатских кресел.
Всплеск COVID-19 в Южной Корее некогда считался самой серьезной вспышкой заболевания за пределами Китая. Сейчас же ежедневный прирост заболевших в стране составляет около 30 человек. Такие данные контролирующие органы получали всю последнюю неделю. При этом большинство новых заражений– это завозные случаи. В целом коронавирусом в Южной Корее заразились около 10,5 тысяч человек, умерли – 229. Власти одновременно предупреждают, что в любой момент может начаться новая водная заболеваемости, поэтому необходимо строго следовать всем врачебным предписаниям.
Явка на выборах составила более 66 процентов. Это самая высокая явка со времен парламентских выборов в Южной Корее в 1992 году.
В ЕС разработаны критерии снятия карантинов: точных дат нет
Еврокомиссия разработала три критерия для отмены карантинов в странах ЕС на фоне пандемии коронавируса нового типа. Однако точные даты снятия ограничений в Евросоюзе пока неизвестны. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Согласно документу на сайте ведомства, первым критерием для снятия ограничений должно стать снижение распространения COVID-19, в частности сокращение новых случаев болезни и госпитализаций.
Вторым критерием Еврокомиссия называет достаточный потенциал местных систем здравоохранения. Он включает в себя достаточное количество мест для размещения пациентов, наличие медоборудования и необходимых препаратов.
Третий критерий — мониторинг болезни и контактов инфицированных жителей. Этот пункт предполагает широкие возможности тестирования.
4 мая Еврокомиссия проведет конференцию доноров для сбора помощи в борьбе с коронавирусом - в первую очередь для создания вакцины.
По последним данным число выявленных случаев COVID-19 в европейских странах превышает миллион. Это половина от всех заражений в мире. В некоторых странах количество заражений коронавирусом начинает снижаться, но о том, сто эпидемия пошла на спад заявлений пока нет. Власти время от времени делают небольшие послабления для жителей, однако карантинные меры в большинстве стран ЕС продлены до середины мая.
Владикавказ закрыли на въезд и выезд из-за коронавируса
Столица Северной Осетии закрыта на въезд и выезд. Об этом жители республики узнали постфактум: утром 15 апреля сотрудники ДПС и Росгвардии ограничили движение. Проехать во Владикавказ могут лишь те, кто имеет спецпропуск или прописку в городе.
В пресс-службе МВД поясняют, что карантинные меры решили ужесточить по причине увеличения количества заражённых коронавирусной инфекцией.
Сотрудники полиции патрулируют зоны отдыха. Парки, скверы и набережные реки Терек обнесли сигнальной лентой. Всех гуляющих полицейские в вежливой форме просят соблюдать режим самоизоляции.
В Северной Осетии 52 лабораторно подтверждённых случая инфицирования коронавирусом.
Зурабишвили и Алиев поговорили по видеосвязи: «Необходима региональная солидарность»
В разгар кризиса COVID-19 необходима региональная солидарность, - заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили после разговора по видеосвязи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
«Солидарность поможет нам преодолеть кризис и двигаться вперед, когда победим этот вирус», - написала Зурабишвили в Twitter.
Как сообщили в администрации грузинского лидера, Зурабишвили пригласила Алиева посетить с визитом Грузию после окончания кризиса. Она также поблагодарила Азербайджан за демонстрацию поддержки. Накануне здание Центра Гейдара Алиева в Баку окрасилось в цвета государственного флага Грузии.
В Тбилиси осудили действия цхинвальских властей, не выпускающих жителей Ахалгори на лечение
Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия нарушают фундаментальные права жителей Ахалгори, не выпуская их лечиться на подконтрольную центральным властям Грузии территорию, - заявила госминистр Грузии по делам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили.
Накануне корреспондент «Эха Кавказа» сообщил, что в районной больнице Ахалгори на прошлой скончались два пациента. Жизни еще двух в опасности из-за того, что их не выпускают в тбилисские медучреждения. После закрытия границы на карантин власти не делают исключений даже для экстренных больных.
«Ситуация в Цхинвальском регионе принимает чрезвычайно тревожный характер», - заявила Кетеван Цихелашвили. По её информации, после закрытия пропускного пункта в Ахалгори (4 сентября прошлого года) в районе умерли 13 человек. «Это – результат действий режима, которые не соответствуют принципам гуманности и полностью незаконны», - отметила Цихелашвили.
Член грузинского правительства также напомнила, что жителей Абхазии и Южной Осетии в грузинских клиниках лечат бесплатно – вне зависимости от их этнической принадлежности.
«Известия» сообщают о перевооружении российской базы в Абхазии
Танки Т-90 7-ой российской военной базы в Гудауте первыми пройдут модернизацию по проекту Т-90М «Прорыв», - сообщает российское издание «Известия».
«После обновления Т-90 отправят прикрывать западные рубежи страны. Вместо них размещенные в Абхазии части получат Т-72Б3», - говорится в статье.
Перевооружение военной базы завершится к лету этого года, сообщили источники «Известий» в Минобороны.
- 7-я российская военная база была размещена на территории самопровозглашенной республики Абхазия в феврале 2009 года. Её сформировали на базе 131-й отдельной мотострелковой бригады, которая до этого располагалась в Майкопе.
Мировой спрос на чёрное золото упал до уровня 1995 года
Мировой спрос на нефть в 2020 году сократится на рекордные 9,3 миллиона баррелей в сутки. В апреле спрос упадёт на 29 миллионов баррелей в день по сравнению с апрелем прошлого года и вернется на уровень 1995 года. Об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства.
После выхода отчёта июньские фьючерсы на нефть Brent усилили падение, опустившись примерно до 28 с половиной долларов за баррель, уточняет РБК.
На фоне пандемии коронавируса спрос на нефть стал падать.
При этом на мировом рынке был переизбыток нефти на 20 млн баррелей в день. Последствия распространения коронавируса усугубили разногласия между Россией и Саудовской Аравией по условиям сделки о сокращении добычи. В результате в марте цены на нефть упали в несколько раз, в какой-то момент оказавшись ниже 20 долларов за баррель.
В апреле страны, входящие в группу ОПЕК+, включая Россию, договорились сократить добычу на рекордные 9,7 миллиона баррелей в сутки – в мае и июне этого года. Впоследствии ограничения будут ослабляться. Эксперты российского "Форбс" тогда заявили, что крупнейшее сокращение добычи не убережет нефтяные цены от нового падения.
Facebook удалил фейк-аккаунты Амирана Гамкрелидзе по просьбе правительства Грузии
В грузинском правительстве заявили, что активно сотрудничают с социальной сетью Facebook для предотвращения распространения фейков в условиях пандемии коронавируса.
Аккаунты, якобы принадлежащие главе Национального центра по контролю заболеваний Амирану Гамкрелидзе, уже удалены, - сообщили в пресс-службе грузинского кабмина.
«Конкретные группы целенаправленно распространяли дезинформацию», - сказано в заявлении правительства.
Сегодня же о фейк-аккаунте сообщила медицинский директор инфекционной клиники Тбилиси. Марина Эзугбая заявила, что социальной сетью не пользуется.
«Опубликованная информация не соответствует действительности. Не обращайте внимания на такие сообщения», - заявила она.
На Северном Кавказе выявлено 158 новых случаев коронавируса
В регионах Северного Кавказа число выявленных случаев коронавируса выросло на 158 человек.
Лидером по количеству заболевших за последние сутки является Ингушетия, где выявлены 56 новых случаев заражения.
В Чеченской республике ещё у 41 человека подтвердился диагноз, в Краснодарском крае – у 24, в Ставропольском крае – у 20, в Карачаево-Черкесии – у семерых, в Калмыкии и Дагестане – у пятерых.
Собянин обвинил в коллапсе московского метро городскую полицию
Пропуска в транспорт ввела мэрия
Мэр Москвы Сергей Собянин возложил ответственность на утренние очереди на вход в московское метро на городское управление МВД. Он заявил, что попросил начальника городской полиции организовать проверки так, чтобы ситуация не повторилась. Об этом он написал в своём твиттере.
Утром в среду, 15 апреля, в Москве начали действовать введённые мэрией разрешения на право пользования транспортом. Без пропуска горожане не могут пользоваться как частными автомобилями, так и общественным транспортом. По задумке городских властей, эта мера должна помочь в сдерживании распространения в столице коронавирусной инфекции.
Пропуска проверяются на всех въездах в город и на входе в метро, что привело к парализации движения автомобилей на ряде магистралей и масштабным очередям на вход в общественный транспопорт.
По утверждению Собянина, к 11 часам утра очереди были устранены. "Но в дальнейшем надо будет переходит к автоматизированному контролю", — написал он.
По официальным данным, Москва остаётся регионом с наибольшим распространением коронавирусной инфекции. По состоянию на утро 15 апреля в городе выявлены 14776 заболевших. 1205 человек выздоровели. 106 умерли. Городские власти предупредили, что система здравоохранения достигла предельной нагрузки, а места в больницах почти закончились.
- Цифровой пропуск можно получить после регистрации на портале столичной мэрии. Пропуска действуют в трех категориях: для поездок на работу, для посещения медицинского учреждения и для перемещения в личных целях (не более двух раз в неделю). По двум последним категориям срок действия пропуска составляет один день, для поездок на работу он действителен месяц. За перемещение без пропуска положен штраф.
- В первый день выдачи пропусков сайт мэрии не выдержал нагрузки и работал со сбоями. Власти объяснили это хакерской атакой.
Победителем выборов в Нагорном Карабахе стал Араик Арутюнян
По официальным предварительным результатам состоявшегося накануне второго тура президентских выборов в самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республике, победу одержал бывший премьер-министр Араик Арутюнян.
Как сообщает ЦИК Карабаха, Арутюнян набрал 88% голосов, а его соперник Масис Маилян – 12%.
Президент Армении Армен Саркисян поздравил Араика Арутюняна с победой на выборах.
Из-за коронавируса в Нагорном Карабахе была объявлена чрезвычайная ситуация сроком на один месяц - до 12 мая. Несмотря на это, выборы не были отменены. По последним данным, число инфицированных составляет 6 человек, число изолированных - 17.
Центр Гейдара Алиева в Баку окрасился в цвета грузинского флага. ВИДЕО
Здание Центра Гейдара Алиева в Баку окрасилось в цвета государственного флага Грузии. Таким образом Азербайджан выразил поддержку Грузии в её борьбе с коронавирусом.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили поблагодарила народ Азербайджана и президента страны Ильхама Алиева за поддержку и солидарность.
«Нет лучшего пути к победе, чем протянуть друг другу руку помощи», - написал в Twitter глава МИД Грузии Давид Залкалиани.
Число выявленных случаев коронавируса в России превысило три тысячи за сутки
За последние сутки в России выявлено 3388 случаев заражения коронавирусом нового типа в 65 регионах. Умерли 28 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
Всего с начала эпидемии зафиксировано 24 490 случаев COVID-19 в 84 российских регионах. Число смертей достигло 198.
В Москве заболели 1774 человека, в Московской области – 272. В тройку лидеров по числу заболевших вошла Мурманская область — там выявлено 137 случаев инфицирования коронавирусом нового типа. Регион обошёл по этому показателю Санкт-Петербург, где за последние сутки заболели 130 человек.
- По данным статистического портала Worldometer, число заражений короновирусной инфекцией в мире превысило 2 миллиона человек. Из них выздоровели около 485 тысяч человек, число жертв инфекции - почти 127 тысяч.
МВФ зачислит 200 миллионов долларов в бюджет Грузии
Международный валютный фонд (МВФ) выделит Грузии дополнительное финансирование, - говорится в пресс-релизе организации.
Решение должен утвердить исполнительный совет фонда, после чего около 200 миллионов долларов направят непосредственно в бюджет Грузии – чтобы страна успешно справилась с пандемией коронавируса. Деньги правительство потратит на медицинские и социально-экономические нужды.
В целом финансирование Грузии будет увеличено на 375 миллионов долларов, - говорится в пресс-релизе.
Руководитель миссии МВФ Мерседес Вера-Мартин заявила, что продолжение структурных реформ будет способствовать сохранению потенциала экономического роста Грузии и оздоровлению экономики после завершения пандемии.
- Накануне МВФ опубликовал прогноз по экономическому росту Грузии. В фонде считают, что экономика страны из-за пандемии коронавируса в текущем году сократится на 4 процента, в 2021-м вырастет на 3 процента.
- По словам премьер-министра Грузии Георгия Гахария, достигнуто предварительное соглашение с другими донорами, от которых Тбилиси получит 1.5 млрд долларов до конца года.
На въездах в Москву образовались пробки, в метро - очереди на вход
В первый день действия пропускного режима в Москве на въездах в город образовались заторы, а на входах в метро – очереди. Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", автомобили стоят в пробках практически на всех крупных магистралях в сторону центра: на Варшавском, Симферопольском, Каширском, Можайском, Ярославском, Новоегорьевском, Новорязанском, Щелковском, Осташковском, Алтуфьевском, Дмитровском шоссе и др.
Пассажиры жалуются на очереди в метро из-за проверки пропусков. На фотографиях, которые выкладывают пользователи социальных сетей, видно, что люди не соблюдают дистанции в полтора метра, которая необходима для снижения риска заражения коронавирусом. Некоторые пишут, что ожидание в очереди достигает 30-40 минут.
Московские таксисты должны будут проверять номера цифровых пропусков у пассажиров перед через приложение "Помощник Москвы".
В случае недействительного номера пропуска водитель должен отказать в поездке. Такси также могут остановить полицейские для проверки пропусков и паспортов у всех находящихся в машине.
Как водители будут проверять пассажиров, имеющих право передвигаться по городу без пропусков, в департаменте не уточнили.
- С 15 апреля для поездок по городу и области нужно предъявлять специальные цифровые пропуска. Их оформление начали 13 апреля. Пропуска действуют в трех категориях: для поездок на работу, для посещения медицинского учреждения и для перемещения в личных целях (не более двух раз в неделю). По двум последним категориям срок действия пропуска составляет один день, для поездок на работу он действителен месяц.
- Для передвижения по городу пешком цифровой пропуск не требуется. Пропуск, который был получен на территории Москвы, также действует в Московской области.
«Распространяли китайскую дезинформацию о COVID-19»: Трамп приостановил финансирование ВОЗ
Президент США Дональд Трамп объявил, что распорядился приостановить выплату американских взносов в бюджет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) - из-за того, что она, по его мнению, не справилась с пандемией коронавируса. Об этом сообщает Би-Би-Си.
«Реальность такова, что ВОЗ в достаточной мере не получала, не проверяла и не распространяла информацию своевременным и прозрачным образом, - заявил Трамп на своей ежедневной пресс-конференции в Белом доме. - Мир рассчитывает, что ВОЗ будет работать со странами с тем, чтобы точная информация о международных угрозах здоровью распространялась своевременно, а если этого не происходит, - самостоятельно доносить миру правду о происходящем. ВОЗ не выполнила этот свой основной долг и должна понести ответственность. После стольких десятилетий время пришло».
По словам президента, агентство ООН распространяло китайскую дезинформацию, что привело к более масштабным последствиям эпидемии.
Трамп дал указание приостановить финансирование до выяснения роли организации в событиях, приведших в распространению вируса по планете далеко за пределы Китая, где он изначально появился.
США - крупнейший источник финансирования ВОЗ. Только в прошлом году их взнос составил 400 млн долларов, или 15% бюджета организации.
Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш заявил, что сейчас – «не время сокращать ресурсы для деятельности Всемирной организации здравоохранения или любой иной гуманитарной организации, борющейся с вирусом». «Сейчас - время для единства и для совместной, солидарной работаы международного сообщества ради обуздания этого вируса и катастрофических последствий его [эпидемии]», - цитирует Рейтер генсека ООН.
- Соединенные Штаты на первом месте в мире по количеству жертв эпидемии и по темпам распространения коронавируса. В стране зарегистрировано более 600 тысяч заражений, более 26 тысяч человек умерли.
Дональд Трамп: «Власть президента США – абсолютна»
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо во вторник заявил о готовности оспорить в суде любой указ Трампа о возобновлении экономической деятельности во время эпидемии - если это будет угрожать здоровью жителей штата. В интервью CNN Куомо уточнил, что конституционный спор между штатом и федеральным правительством может стать предметом судебного разбирательства. "И это было бы худшим из всего, что мог бы сделать сейчас президент - следовать диктаторским методам", подчеркнул губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.
Дональд Трамп, выступая в понедельник перед журналистами в Белом доме, заявил, что штаты «не могут ничего сделать без одобрения президента». Он сослался на конституцию США и добавил: "Когда кто-то является президентом США, его власть абсолютна".
Своё несогласие с утверждением Трамп выразили двое видных сенаторов-республиканцев. Сенатор от штата Вайоминг Лиз Чейни написала в Твиттере, что "федеральное правительство не обладает абсолютной властью". Сенатор от штата Флорида Марко Рубио заявил в Твиттере: заявил: "Федеральные рекомендации Центров по контролю и предотвращению заболеваний и Белого дома будут иметь больше значение, но Конституция и здравый смысл диктуют, что эти решения должны приниматься на уровне штатов".
В статье на сайте "Голоса Америки", в связи с произошедшим столкновением позиций президента и его однопартийцев-губернаторов, отмечается, что "в соответствии с Конституцией, полномочия, не переданные федеральному правительству, остаются штатам".
Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии превысило 300
В Грузии уже 306 лабораторно подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом. Обновлённые данные опубликованы на правительственном портале StopCov.ge.
Выздоровели 69 человек. Трое пациентов в возрасте 86, 81 и 76 лет скончались. В карантине находятся 4990 граждан, под наблюдением врачей в стационарах - 462.
Два гражданина Австрии, у которых вирус обнаружили во время их нахождения в Грузии, вернулись на родину. Между тем в Грузию на лечение доставили трех соотечественников, у которых вирус был подтвержден на территории Турции и Армении. В самопровозглашенной республике Абхазия выявлено три случая инфицирования.
Глава центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе накануне заявил, что страна перешла на этап быстрого распространения вируса. Гамкрелидзе призвал всех граждан выполнять рекомендации госструктур, в противном случае, по его словам, в начале мая в стране будет несколько тысяч инфицированных.
В США умер бывший президент корпорации РСЕ/РС Джин Пелл
Ему было 83 года
В Соединённых Штатах умер бывший президент корпорации Радио Свобода / Радио Свободная Европа Джин Пелл. Ему было 83 года.
Эрнест Юджин Пелл родился в 1937 году в Кентукки в семье радио и телеинженера, одного из организаторов телевещания во Вьетнаме. Выступать у микрофона Пелл начал ещё в старших классах школы в качестве хобби, затем продолжил своё увлечение в радиорубке на кампусе Гарвардского университета, который закончил с дипломом по английской литературе. Служил во флоте, возглавляя программный отдел Радио Вооружённых сил, затем получил диплом магистра по журналистике Бостонского университета, работал телерепортёром, позднее ведущим и начальником отдела новостей на станциях в Бостоне, Вашингтоне и Лондоне.
С 1978 по 1980-й работал корреспондентом NBC в Москве, позже — на Голосе Америки. Осенью 1985-го назначен президентом Радио Свобода / Радио Свободная Европа. На период руководства Джина Пелла пришлись годы перестройки, отразившиеся на структурных и кадровых изменениях радиостанции.
Джин Пелл не раз выступал у микрофона, обращаясь к аудитории на русском языке, который хорошо знал по работе в Москве. После ухода с поста президента он продолжил выступать по американскому радио и основал конкурс молодых ораторов с целью вырастить новую смену журналистов.
Число зарегистрированных заражений коронавирусной инфекцией в мире превысило 2 миллиона человек
По данным статистического портала Worldometer, число заражений короновирусной инфекцией в мире превысило 2 миллиона человек. Из них выздоровели около 485 тысяч человек, число жертв инфекции - почти 127 тысяч. Пандемия охватывает 185 стран и территорий.
Соединенные Штаты «опережают» другие страны по количеству жертв эпидемии и по темпам распространения коронавируса. В стране зарегистрировано более 600 тысяч заражений, более 26 тысяч человек умерли.
В первой "пятерке" стране по числу жертв остаются развитые страны Запада - Италия, Испания, Франция и Великобритания, в которых умирают сотни людей каждый день.
В Нагорном Карабахе прошел второй тур президентских выборов
Сегодня, 14 апреля, в Нагорном Карабахе в условиях объявленной в связи с коронавирусом чрезвычайной ситуации прошел второй тур президентских выборов.
Голосование на более чем 280 избирательных участках началось в 8:00 и продлилось до 20:00. По состоянию на 20:00, в выборах приняли участие 47 тыс. 50 человек или 44,9% от общего числа избирателей.
Во втором туре президентских выборов соперничают бывший премьер-министр Араик Арутюнян и действующий министр иностранных дел Масис Маилян.
В первом туре выборов, который состоялся 31 марта, Арутюнян набрал 49,2% голосов, а Маилян - 26,4%. После первого тура Маилян призвал избирателей не участвовать во втором туре, сообщает Радио Азатутюн.
В воскресенье вечером, после 22:00, в Нагорном Карабахе была объявлена чрезвычайная ситуация сроком на один месяц, до 12 мая. Здесь также была создана комендатура, комендантом был назначен госминистр Григорий Мартиросян.
Несмотря на чрезвычайную ситуацию, выборы не были отменены, их отметили бы в случае введения чрезвычайного положения.
По последним данным, число инфицированных коронавирусом в Карабахе составляет 6 человек, число изолированных - 17.
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