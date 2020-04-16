Число больных коронавирусной инфекцией в России превысило 25 тысяч

Власти ряда стран, международные объединения и представители общественности указали на важную роль Всемирной организации здравоохранения в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 после заявления президента Дональда Трампа о том, что США приостанавливают финансирование ВОЗ.

Накануне американский лидер обвинил ВОЗ в том, что она не справилась со своими задачами в ситуации с коронавирусом. По словам Трампа, организация допустила "губительные ошибки" и чересчур доверяла Китаю, откуда в декабре прошлого года заболевание начало распространяться. Как сказал Трамп, его страна временно прекратит финансировать структуру, пока в Вашингтоне не разберутся в "провалах управления" со стороны ВОЗ.

Бизнесмен и филантроп Билл Гейтс – один из крупнейших спонсоров ВОЗ – подверг решение Трампа резкой критике. Гейтс назвал его крайне опасным шагом.

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что действиям Дональда Трампа нет оправдания в нынешней ситуации, при которой Всемирная организация здравоохранения нуждается в поддержке больше, чем когда-либо.

Офис премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заявил, что у Лондона нет планов приостанавливать финансирование ВОЗ, поскольку эта организация выполняет важную функцию в глобальных усилиях по охране здоровья.

Министерство иностранных дел Китая подчеркнуло, что решение президента США подорвёт международное сотрудничество в борьбе с коронавирусом.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сказал, что понимает критику Трампа, но ВОЗ, по его словам, делает "много важной работы".

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус подчеркнул, что сейчас все усилия направлены на то, чтобы остановить вспышку, и время не должно быть упущено. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш указал, что ВОЗ должна продолжать получать ресурсы для своей работы.

Самого Дональда Трампа не раз критиковали за недостаточные усилия по сдержанию эпидемии в своей стране. США оказались на первом месте по числу заражений коронавирусом – более 600 тысяч человек, и по числу смертей – 26 тысяч умерших от COVID-19. "Сейчас президент Трамп делает всё, чтобы отвлечь внимание от того факта, что его администрация не справляется с кризисом", – заявил демократ Элиот Энгель, заседающий в Палате представителей. Многие республиканцы, сопартийцы Трампа, напротив, назвали решение президента по ВОЗ "точным и верным".