В Китае постфактум объявили о смерти 1290 граждан от коронавируса

Первый заразившийся коронавирусной инфекцией работал в вирусологической лаборатории китайского города Ухань, откуда началось распространение болезни по всему миру. Об этом сообщает канал Fox News со ссылкой на несколько источников, знакомых с решениями властей Китая на ранних этапах эпидемии. В Ухане расположен один из крупнейших вирусологических центров страны, сертифицированный для работы с самыми опасными вирусами.

Предполагается, что сотрудник Института вирусологии Уханя Китайской академии наук подхватил вирус от летучей мыши и вынес его в город. Канал настаивает, что у источников, знакомых с темой, есть "растущая уверенность", что вирус не был передан человеку из природы. При этом издание не пишет, что он может иметь искусственное происхождение.

По официальной версии, вспышка началась на рынке в Ухане. В одном из первых исследований болезни в авторитетном медицинском журнале Lancet ровно половина пациентов оказалась связаны с уханьским рынком. Однако в другом исследовании в том же журнале другая группа китайских учёных настаивает на том, что болезнь была впервые диагностирована у человека, не имевшего к рынку никакого отношения.

Источник Fox News настаивает, что переместить начало вспышки на рынок было стратегией Китая по защите от обвинений в лабораторном происхождении. По утверждению канала, на этом рынке никогда не продавались летучие мыши.

Гипотеза о лабораторном происхождении вируса появилась сразу после начала вспышки болезни. Её сторонники в основном базируются на том, что эпидемия началась в городе, в котором расположен один из крупнейших в мире центров по исследованию коронавирусов. В Ухане, в частности, изучали вирус атипичной пневмонии SARS, близкий к коронавирусу COVID-19.

После вспышки атипичной пневмонии в 2002-2003 годах ВОЗ обращала внимание на недостатки в системах безопасности китайских биолабораторий, инциденты связанные с несоблюдением правил работы происходят и в других странах, что даёт возможность предположить, что содержащийся в лаборатории вирус теоретически мог покинуть её пределы.

В 2018 году американские чиновники предупреждали о неадекватных опасности мерах предосторожности в Уханьской лаборатории и приводящихся там опасных экспериментах с летучими мышами, — сообщила во вторник газета The Washington Post.

Учёные проверяли гипотезу о лабораторном проихождении вируса. Но не нашли ей подтверждений. В начале недели стало известно, что власти Китая наложили ограничения на публикацию исследований о происхождении коронавируса. По данным CNN, исследования не могут быть опубликованы, пока их не одобрит научно-технический отдел министерства образования и рабочая группа при Госсовете Китая. Только после этого они могут быть направлены в научные журналы. Однако исследования по теме уже публикуются западными учёными.

В феврале в авторитетном научном журнале Nature была опубликована статья, в которой отмечается, что вирус выглядит логично для развитого эволюционно, но нелогично — для созданного искусственно. Там же утверждается, что в вирусе не обнаружено компонентов, из которых учёные могли бы "собрать" его в лаборатории (подробнее об этом можно прочитать в Science News).

Ряд учёных обращает внимание на то, что коронавирус плохо пригоден для военного использования. Fox News настаивают, что в институте вирусологии вирус изучался не для использования в качестве биологического оружия, а чтобы доказать, что научный потенциал Пекина в вирусологии не ниже американского.

О предварительном отказе от версии о том, что вирус возник не из природы сообщил ранее на пресс-конференции в Пентагоне и глава Комитета начальника штабов США Марк Майли.

"Я бы сказал, что версия о лабораторном происхождении вируса выглядит неубедительно. Но пока что мы не можем сказать об этом с полной уверенностью", — цитирует его журнал Newsweek.