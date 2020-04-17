Собаку, прилетевшую из Таиланда, взяли под карантин "без права выгула"

Собаку, которая вернулась вместе с хозяином из Таиланда в Россию, отправили на карантин в обсерватор под Иркутском "без права выгула". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

15 апреля в международный аэропорт Иркутска прибыл рейс из Бангкока, один из пассажиров которого следовал транзитом в Красноярск и вёз с собой шпица.

Россельхознадзор предписал хозяину вместе с собакой пробыть 14 дней в обсерваторе в городе Шелехов под Иркутском. При этом выгуливать собаку запретили. За нарушение этого требования хозяину собаки пригрозили штрафом до 4 тысяч рублей.

В Россельхознадзоре подчеркнули, что это первое домашнее животное, отправленное в карантин. При этом у Всемирной организации здравоохранения и Всемирной организации здравоохранения животных нет подтверждений, что собаки или кошки могут заразить человека коронавирусом.