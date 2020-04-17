Новости
Собаку, прилетевшую из Таиланда, взяли под карантин "без права выгула"
Собаку, которая вернулась вместе с хозяином из Таиланда в Россию, отправили на карантин в обсерватор под Иркутском "без права выгула". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
15 апреля в международный аэропорт Иркутска прибыл рейс из Бангкока, один из пассажиров которого следовал транзитом в Красноярск и вёз с собой шпица.
Россельхознадзор предписал хозяину вместе с собакой пробыть 14 дней в обсерваторе в городе Шелехов под Иркутском. При этом выгуливать собаку запретили. За нарушение этого требования хозяину собаки пригрозили штрафом до 4 тысяч рублей.
В Россельхознадзоре подчеркнули, что это первое домашнее животное, отправленное в карантин. При этом у Всемирной организации здравоохранения и Всемирной организации здравоохранения животных нет подтверждений, что собаки или кошки могут заразить человека коронавирусом.
Другие новости дня
В СГБ Грузии сообщили о незаконном монтаже заграждений в Карельском районе
В Службе государственной безопасности (СГБ) Грузии сегодня сообщили о незаконном монтаже заграждений в Карельском районе.
«Представители российских оккупационных сил 17 апреля осуществляли незаконный процесс так называемой бордеризации у села Тахтисдзири Карельского муниципалитета», – заявили в ведомстве.
В СГБ отметили, что уже активизирована «горячая линия» и о происходящем проинформирована Миссия наблюдателей Евросоюза, а также сопредседатели международных Женевских дискуссий.
Действия российских военных осудили в МИД Грузии и аппарате госминистра по вопросам примирения и гражданского равноправия.
«Плановые учебные мероприятия» - абхазское Минобороны о переброске военных из Крыма
В пресс-службе министерства обороны самопровозглашенной республики Абхазия подтвердили, что колонна спецавтомобилей Черноморского флота выдвинулась из Крыма.
«Колонна едет в Абхазию по плану подготовки частей подразделений радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота. Они проводят плановые учебные мероприятия. Но в случае необходимости, в ходе учебных мероприятий может быть оказана помощь в дезинфекции тех или иных объектов в Абхазии по решению нашего правительства», – пояснил начальник пресс-службы ведомства Роланд Джоджуа.
Он добавил, что колонна едет сюда не по запросу абхазского правительства, - сообщает «Нужная газета».
«То есть они не целенаправленно едут что-то тут делать. Они едут по своему плану. Но если их понадобится задействовать у нас, они окажут эту помощь», – подчеркнул Джоджуа.
Подразделения радиационной химической и биологической защиты Черноморского флота перебрасываются в Абхазию для помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу флота.
«Подразделения РХБЗ Черноморского флота (ЧФ) помогут в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Республике Абхазия. В настоящее время колонна из 13 специальных автомобилей, в том числе мобильные комплексы аэрозольной дезинфекции, авторазливочные станции АРС-14М и тепловые машины ТМС-65У с реактивным двигателем совершает марш с Крымского полуострова в Республику Абхазия», - заявили в пресс-службе.
Сообщается, что по прибытию на место подразделения развернут временный автопарк и пункты спецобработки техники, задействованной в процессе дезинфекции. Затем российские специалисты вместе с абхазскими медиками оценят объем предстоящих работ и приступят к дезинфекции.
- К этому времени в Абхазии подтверждены три случая заражения коронавирусом. Первый случай был зафиксирован 30 марта, а второй – 6 апреля, третий - 11 апреля. С 28 марта по решению абхазских властей в республике было объявлено чрезвычайное положение.
- На территории российской военной базы в Абхазии уже развернули полевой госпиталь.
С 21 апреля в Гагрском и Гальском районах отменят комендантский час
Исполняющий обязанности президента самопровозглашенной республики Абхазия, премьер-министр Валерий Бганба сегодня провёл заседание абхазского Совбеза. На встрече обсудили вопросы защиты населения от новой коронавирусной инфекции.
Сообщается о решении отменить с 21 апреля ограничения по въезду на территорию Гагрского и Гальского районов и отмене комендантского часа.
При этом будет усилен контроль на де-факто границе по реке Псоу - все пересекающие её граждане будут размещены в объекте обязательного карантина на 14 дней.
«По предварительным данным, некоторые меры по защите населения от коронавирусной инфекции будут продлены до первых чисел мая», - сказано в сообщении пресс-службы Кабмина.
На заседании обсудили и лечение пациентов с коронавирусом. По словам министра здравоохранения и социального обеспечения Тамаза Цахнакия, ситуация стабильная, с положительной динамикой. У первого пациента Гудаутской ЦРБ, заражённого инфекцией COVID-2019, диагностируются отрицательные тесты на вирус. После повторных исследований пациента будут готовить к выписке, - сообщил Цахнакия.
- К этому времени в Абхазии подтверждены три случая заражения коронавирусом. Первый случай был зафиксирован 30 марта, а второй – 6 апреля, третий - 11 апреля. С 28 марта по решению абхазских властей в республике было объявлено чрезвычайное положение.
Экономика Китая в первом квартале упала почти на 7 процентов
ВВП Китая в первом квартале 2020 года сократился на 6,8 процента по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на отчёт Государственного статистического управления КНР.
Китай начал публиковать квартальную отчётность в 1992 году, и с тех пор ни разу ВВП за квартал не снижался по отношению к такому же периоду предыдущего года. Financial Times указывает, что Китай признал подобное падение впервые с 1976 года.
Главной причиной падения стала эпидемия коронавирусной инфекции, из-за которой, в частности, был введён карантин в провинции Хубэй. Жёсткие ограничительные меры коснулись более 65 миллионов человек. В других регионах Китая также были введены ограничения. В течение марта и апреля работа промышленных и иных предприятий в Китае постепенно возобновлялась.
Wall Street Journal отмечает, что падение китайской экономики оказалось более сильным, чем предсказывали аналитики. Китайские данные могут служить предзнаменованием для всей мировой экономики: в ряде высокоразвитых стран, включая большинство стран ЕС и США, также введены карантинные ограничения, которые затронули целые секторы экономики, прежде всего сферу услуг.
Пандемия COVID-19 окажет на мировую экономику гораздо большее влияние, чем оказал финансовый кризис 2007–2008 годов, заявила ранее управляющий директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. "Никогда прежде в истории МВФ мы не наблюдали остановку мировой экономики", – подчеркнула глава МВФ. "Мы вступили в рецессию", – заявила Георгиева.
По прогнозу МВФ, российская экономика из-за пандемии коронавируса сократится на пять с половиной процентов.
В Соединённых Штатах в связи с эпидемией зафиксирован беспрецедентный подъём безработицы. Президент США Дональд Трамп в четверг изложил основные принципы, с учетом которых американская экономика сможет "открыться", что позволит вернуть в страну миллионы рабочих мест. Как сообщает "Голос Америки", президент отметил, что план будет реализовываться с учетом специфики и ситуации в каждом отдельно взятом штате. Штатам при этом следует применять поэтапный подход возвращения американцев к своим рабочим местам – в случае, если будет складываться благоприятная эпидемиологическая ситуация.
Из плана становится понятно, что возвращение к нормальной жизни будет гораздо более длительным процессом, чем первоначально предполагал сам Дональд Трамп, при этом администрация предупреждает, что некоторые меры по социальному дистанцированию, возможно, останутся в силе до конца 2020 года, чтобы предотвратить новую вспышку COVID-19.
На Северном Кавказе стало больше на 254 заболевших короновирусом
Согласно последним данным Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, за сутки в регионах Северного Кавказа умерли пять больных инфекцией COVID-19. Трое скончались в Дагестане, а в Адыгее и Калмыкии – по одному человеку.
Число зараженных коронавирусом на Северном Кавказе стало больше на 254 человека. Вчера по региону было выявлено 206.
Больше всего новых случаев заражения зарегистрировано в Дагестане – 59 человек. В Ингушетии выявлено 38 случаев, в Адыгее – 36, в Краснодарском крае – 30, в Кабардино-Балкарии – 23, в Карачаево-Черкесии – 19, в Калмыкии – 17, в Северной Осетии - 13, в Ставропольском крае – 12, а в Чечне – семь.
Согласно данным оперативного штаба, количество заболевших коронавирусной инфекцией в России с начала вспышки болезни превысило 32 тысячи.
Помощь США другим странам превысит 500 млн долларов, Грузии достанется 1.7 млн
Соединенные Штаты по-прежнему возглавляют усилия международного сообщества по борьбе с пандемией коронавируса, а также оказанию гуманитарной помощи пострадавшим странам, несмотря на то что им самим приходится бороться с эпидемией на своей территории. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента.
Внешнеполитическое ведомство США подчёркивает, что Вашингтон выделил около 508 миллионов долларов на помощь десяткам стран по всему миру. "Эти средства призваны поддержать важнейшую деятельность по сдерживанию распространения заболевания, такую как кампании по своевременному информированию населения, водоснабжение и водоотведение, профилактика и контроль над инфекционными заболеваниями в медицинских учреждениях", – отмечают в ведомстве.
Особенно отмечена помощь, которую США оказывают странам Африки. Однако средства выделены и ряду европейских стран, включая Италию. Среди тех, кому помогают США, и ряд стран бывшего СССР, отмечает "Голос Америки".
В частности, Беларусь получит 1,3 миллиона долларов на подготовку лабораторий, поддержку технических экспертов, усовершенствование системы информирования о рисках и так далее.
Украина получит 9,1 миллиона долларов, помимо прочего, на усовершенствование систем водоснабжения и водоотведения в наиболее уязвимых районах Донецкой и Луганской областей, отмечают в Госдепартаменте.
По 1,7 миллиона долларов получат Грузия, Армения и Азербайджан.
Президент США Дональд Трамп ранее также не исключал, что Соединённые Штаты могут оказать помощь России, в частности, поставками аппаратов ИВЛ. Трамп отметил, что в Москве сейчас сложилась сложная ситуация с распространением коронавирусной инфекции.
- Ранее ряд СМИ и оппонентов Трампа критиковали его за договорённость с президентом России Владимиром Путиным, согласно которой Россия поставила в США медицинское оборудование. В Кремле назвали это гуманитарной помощью, в Госдепартаменте же отметили, что эти поставки были оплачены.
- В ООН также подвергли Соединённые Штаты критике за недавнее решение Трампа приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения. Трамп обвинил эту организацию в том, что она пошла на поводу у властей Китая, преуменьшая, как утверждает американский президент, масштабы эпидемии. В ВОЗ эти обвинения отвергли.
Россия из-за коронавируса перебрасывает военных из Крыма в Абхазию
Подразделения радиационной химической и биологической защиты Черноморского флота перебрасываются в самопровозглашенную республику Абхазия для помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу флота.
«Подразделения РХБЗ Черноморского флота (ЧФ) помогут в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Республике Абхазия. В настоящее время колонна из 13 специальных автомобилей, в том числе мобильные комплексы аэрозольной дезинфекции, авторазливочные станции АРС-14М и тепловые машины ТМС-65У с реактивным двигателем совершает марш с Крымского полуострова в Республику Абхазия», - заявили в пресс-службе.
Сообщается, что по прибытию на место подразделения развернут временный автопарк и пункты спецобработки техники, задействованной в процессе дезинфекции. Затем российские специалисты вместе с абхазскими медиками оценят объем предстоящих работ и приступят к дезинфекции.
- К этому времени в Абхазии подтверждены три случая заражения коронавирусом. Первый случай был зафиксирован 30 марта, а второй – 6 апреля, третий - 11 апреля. С 28 марта по решению абхазских властей в республике было объявлено чрезвычайное положение.
- На территории российской военной базы в Абхазии развернули полевой госпиталь.
Глава минздрава о риске заражения через ложку для причастия: научных исследований нет
Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе затруднилась ответить на вопрос, можно ли подхватить коронавирус, используя общую ложку во время причастия.
«В целом, в науке и медицине важно, чтобы всё было основано на доказательствах. По этому вопросу не было проведено научных исследований. Соответственно, в утвердительной форме ответить вам не могу», - сказала Тикарадзе.
Ранее патриархия Грузии заявила, что из-за угрозы распространения коронавируса церковные службы не могут быть прерваны, а двери церквей не могут быть закрыты. При этом серьезный резонанс вызвало решение Священного синода, отказавшегося менять обряд причастия. Священнослужители заявили, что подхватить инфекцию из-за использования общей ложки во время таинства невозможно.
Несколько дней назад коронавирус выявили у священника из церкви Иоанна Богослова, расположенной в центре Тбилиси. Сегодня стало известно, что вирусом заразилась одна из прихожанок церкви Успения Богородицы в пригороде Тбилиси. Храм сейчас закрыт, а священнослужителей поместили в карантин.
Рекордный прирост случаев коронавируса в России фиксируется шестой день подряд
Количество заболевших коронавирусной инфекцией в России с начала вспышки болезни достигло 32007 человек. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.
За последние сутки число инфицированных увеличилось на 4069, это новый ежедневный рекорд.
Умер за сутки 41 человек с COVID-19 - это тоже рекордный показатель. Всего с начала эпидемии умерли 273 человека.
С начала вспышки болезни 2590 человек выздоровели. За неделю количество зафиксированных случаев болезни выросло почти в 3 раза, неделю назад, 10 апреля, их было 11 917.
В стране не осталось ни одного региона без зарегистрированных пациентов с COVID-19, больше всего инфицированных в Москве.
Мотоциклы, мопеды и велосипеды – на кого не распространяется запрет правительства?
С сегодняшнего дня до конца режима чрезвычайного положения (21 апреля) в Грузии полностью запрещают передвижение легковых автомобилей. Администрация правительства Грузии пояснила, кого не затронет ужесточение режима чрезвычайного положения.
К примеру, не запрещено передвижение на мотоциклах, мопедах и велосипедах. Запрет действует на передвижение такси.
Если компания занимается разрешенной экономической деятельностью, для передвижения необходим пропуск. Его выдаст отраслевое министерство (к примеру, министерство экономики). Если передвижение необходимо, а отраслевого министерства нет, можно позвонить на горячую линию правительства - 144.
Добираться на работу (в рамках разрешенной экономической деятельности) будет возможно при помощи работодателей. Компании должны обеспечить передвижение сотрудников на автотранспорте категории M2 (микроавтобус) и M3 (автобус). Разрешение выдаст соответствующий муниципалитет.
Разрешено передвижение с сопровождающим лицом для получения медицинской помощи – например, при родах или переломе.
Для получения плановой медицинской помощи необходима справка, выданная медицинским учреждением. Возможно получить электронное разрешение.
Запрет не касается служб доставки – для продовольственных и медицинских товаров.
С сегодняшнего дня на всей территории страны запретили вход на территорию кладбищ (запрет не касается похорон).
Кроме того, обязательным становится ношение медицинских масок во всех закрытых общественных местах (например, в аптеке или продовольственном магазине).
В правительстве уточнили, что разрешается передвижение на сельскохозяйственной технике (трактор, комбайн) для осуществления сельскохозяйственных работ.
При наличии разрешения на передвижение в служебных целях, перевозить на автомобиле членов семьи запрещено, а сотрудников – можно.
- В Грузии из-за пандемии коронавируса объявлено чрезвычайное положение до 21 апреля. Планируется продлить режим ЧП по 10 мая. В стране действует комендантский час - с 21:00 до 06:00, а строгий карантин объявлен в нескольких муниципалитетах и сёлах страны. Ранее правительство запретило въезд и выезд из Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси на 10 дней.
«Аэрофлот» закрыл продажи билетов за рубеж до августа
"Аэрофлот" остановил продажи билетов на международные рейсы до 1 августа. Ранее на сайте авиакомпании можно было купить билеты на международные рейсы с вылетом после 30 апреля.
Российские власти с 27 марта закрыли международное пассажирское авиасообщение для предотвращения распространения эпидемии COVID-19. Сейчас выполняются только рейсы по вывозу граждан России из зарубежных стран. Власти пока не объявляют дату возобновления международного авиасообщения: она будет зависеть от сроков преодоления пандемии.
Ранее в апреле "Аэрофлот" сократил количество полетов внутри России, объяснив это снижением спроса из-за введенных ограничений на фоне распространения коронавируса. Частота полетов была сокращена более чем по 60 направлениям.
Также с 1 апреля все полеты приостановила авиакомпания "Победа", которая входит в группу "Аэрофлот".
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта ранее подсчитала, что из-за введенных ограничений на полеты за рубеж российские авиакомпании теряют не менее 500 миллионов рублей в сутки.
Президент Владимир Путин предложил выделить на поддержку авиакомпаний 23 миллиарда рублей.
Из-за пандемии коронавируса по всему миру отменена большая часть как международных, так и внутренних рейсов авиакомпаний. По данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), на земле стоит не менее трети мирового флота гражданских судов.
В Грузии запрет на международные полёты продлён до 10 мая.
Число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 370
За сутки число подтверждённых случаев коронавируса выросло на 34 и достигло 370. Данные опубликованы на правительственном портале StopCov.ge.
Выздоровели 77 человек. Трое пациентов в возрасте 86, 81 и 76 лет скончались. В карантине находятся 5079 граждан, под наблюдением врачей в стационарах - 558.
Два гражданина Австрии, у которых вирус обнаружили во время их нахождения в Грузии, вернулись на родину. Между тем в Грузию на лечение доставили трех соотечественников, у которых вирус был подтвержден на территории Турции и Армении. В самопровозглашенной республике Абхазия выявлено три случая инфицирования.
- В Грузии из-за пандемии коронавируса объявлено чрезвычайное положение до 21 апреля. Планируется продлить режим ЧП по 10 мая. В стране действует комендантский час - с 21:00 до 06:00, а строгий карантин объявлен в нескольких муниципалитетах и сёлах страны. Ранее правительство запретило въезд и выезд из Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси на 10 дней.
В Китае постфактум объявили о смерти 1290 граждан от коронавируса
Власти китайского города Уханя (провинция Хубэй), который считается эпицентром распространения коронавируса COVID-19, уточнили количество инфицированных и скончавшихся во время эпидемии.
По новым данным, в городе число скончавшихся во время эпидемии увеличилось на 1 290 человек и составило 3 869. Число случаев заражения выросло на 325 - до 50 333, - сообщает «Интерфакс».
Таким образом, всего в Китае с начала эпидемии в декабре умерли 4 632 человека с коронавирусом, зарегистрировано 82 692 случаев заболевания.
Китайское агентство «Синьхуа» со ссылкой на муниципальные власти приводит четыре причины, по которым данные были изменены:
- Система здравоохранения в разгар эпидемии была перегружена, и многие пациенты умерли до проведения теста на COVID-19;
- Врачи на пике эпидемии были заняты спасением пациентов, что приводило к запоздалым, пропущенным и ошибочным сообщениям;
- Пациентов лечили в многочисленных медучреждениях разного подчинения, в том числе частных, что усложнило сбор данных;
- Зарегистрированная информация о некоторых умерших пациентах была неполной, в отчетах были повторения и ошибки.
Ранее в пятницу Госкомздрав КНР сообщил о 82 367 инфицированных и 3 342 случаях смерти.
В Грузии подтверждено 348 случаев инфицирования коронавирусом, 76 человек выздоровели
В Грузии выявлено 8 новых случаев инфицирования коронавирусом. Обновленная информация доступна на созданном правительством Грузии специальном веб-сайте stopcov.ge.
Согласно официальным данным, к этому времени в Грузии подтверждены 348 случаев заражения коронавирусом, 76 пациентов вылечились. Вместе с тем, трое граждан Грузии переведены для лечения от коронавируса из-за границы. От коронавируса скончались 3 пациента. В режиме карантина находятся 5000 человек, в стационарах под наблюдением врачей - 494.
Между тем, грузинские медики заявляют, что если люди не будут следовать рекомендации о социальном дистанцировании, система здравоохранения просто не справится с наплывом пациентов, и далее все может пойти по «итальянскому сценарию».
В целях превенции распространения коронавирусной инфекции, с завтрашнего дня (с 12:00) до окончания режима чрезвычайного положения, 21 апреля, в Грузии полностью запрещают передвижение легковых автомобилей. Как сообщил пресс-спикер премьер-министра Грузии Ираклий Чиковани, запрет не касается грузовых перевозок, в том числе машин дистрибуции.
Кроме того, обязательным становится ношение медицинских масок в закрытых общественных местах. В правительстве официально сообщили и о временном закрытии кладбищ. По заявлению Чиковани, если граждане не будут выполнять установленные ограничения, в стране возникнет необходимость объявления полного карантина.
- В Грузии из-за пандемии коронавируса объявлено чрезвычайное положение до 21 апреля. Планируется продлить режим ЧП по 10 мая. В стране действует комендантский час - с 21:00 до 06:00, а строгий карантин объявлен в Марнеульском, Болнисском, Лентехском муниципалитетах, четырёх сёлах Кобулетского и одном селе Хашурского муниципалитета. Ранее правительство запретило въезд и выезд из Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси на 10 дней.
Абхазский оперштаб: все три пациента с коронавирусом продолжают лечение
Оперативный штаб по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавирусной инфекции проинформировал об эпидемиологической ситуации на сегодняшний день, 16 апреля.
В сообщении говорится, что все три пациента с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» продолжают получать необходимое медикаментозное лечение. Двое из них находятся в Гудаутской центральной районной больнице, их состояние с положительной динамикой. Пациент 1925 года рождения продолжает оставаться на самоизоляции, состояние без отрицательной динамики.
За прошедшие сутки тестирование прошли 5 человек. У всех у них диагноз коронавирус не был подтвержден. При этом оперативный штаб в очередной раз обратился к гражданам с просьбой соблюдать режим чрезвычайного положения и без острой необходимости не покидать свои дома.
- К этому времени в Абхазии подтверждены три случая заражения коронавирусом. Первый случай был зафиксирован 30 марта, а второй – 6 апреля, третий - 11 апреля. С 28 марта по решению абхазских властей в республике было объявлено чрезвычайное положение. Позже, 31 числа, в Гальском районе был ужесточен режим комендантского часа.
- 13 марта было принято решение о закрытии де-факто границы по реке Ингури. С 8 апреля абхазские власти закрыли и де-факто границу по реке Псоу для всех категорий граждан.
В Грузии полностью запрещают передвижение легковых автомобилей
С завтрашнего дня (с 12:00) до конца режима чрезвычайного положения, 21 апреля, в Грузии полностью запрещают передвижение легковых автомобилей. Об этом объявил пресс-спикер премьер-министра Грузии Ираклий Чиковани. Запрет не касается грузовых перевозок, в том числе машин дистрибуции.
Кроме того, обязательным становится ношение медицинских масок в закрытых общественных местах, - объявил Чиковани.
В правительстве официально сообщили и о временном закрытии кладбищ.
- В Грузии из-за пандемии коронавируса объявлено чрезвычайное положение до 21 апреля. Планируется продлить режим ЧП по 10 мая. В стране действует комендантский час - с 21:00 до 06:00, а строгий карантин объявлен в Марнеульском, Болнисском, Лентехском муниципалитетах, четырёх сёлах Кобулетского и одном селе Хашурского муниципалитета. Ранее правительство запретило въезд и выезд из Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси на 10 дней.
Амиран Гамкрелидзе: Скачки в графике инфицированных - повод для тревоги
«За последние три дня в Грузии два раза были зафиксированы по 30 новых случаев инфицирования за сутки, что очень тревожно», - заявил сегодня, 16 апреля, на брифинге глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе.
К этому времени в Грузии зафиксировано 340 случаев заражения новым коронавирусом. Первый скачок в графике заражения коронавирусной инфекцией – 30 случаев за сутки - был зафиксирован 13 апреля. На следующий день, 14 апреля, не было зафиксировано ни одного случая. Однако сегодня, 16 апреля, скачок в 30 зафиксированных случаев повторился, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«К сожалению, в последние три дня у нас уже два раза были скачки, когда было по 30 случаев. Это уже наводит на размышления и вызывает тревогу, указывает на то, что внутреннее распространение в стране уже серьезно укрепляется и мы стоим перед началом широкомасштабной эпидемии», - сказал Гамкрелидзе.
Тем не менее, инфекционист отметил, что в стране пока что низкий показатель смертности – всего 0,9%. В Грузии от коронавируса скончалось три человека. «Мы очень хотим сохранить такую тенденцию роста новых случаев, чтобы у нас не было скачков», - подчеркнул Гамкрелидзе.
В Грузии число случаев инфицирования коронавирусом увеличилось до 340
В Грузии число случаев заражения коронавирусом увеличилось до 340. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge.
В режиме карантина находятся 5000 человек, а в стационаре под наблюдением врачей – 494 лица. 76 из 340 инфицированных уже выздоровели, трое скончались. Кроме того, из-за рубежа на лечение перевезены трое гражданин Грузии.
Между тем, грузинские медики заявляют, что если люди не будут следовать рекомендации о социальном дистанцировании, система здравоохранения просто не справится с наплывом пациентов, и далее все может пойти по «итальянскому сценарию».
Владимир Путин отложил проведение парада Победы
Владимир Путин отложил проведение парада Победы из-за ситуации с коронавирусом. Соответствующее заявление он сделал во время совещания Совета безопасности России. Президент не озвучил новую возможную дату мероприятия.
Путин объяснил решение тем, что для проведения парада подготовку к нему нужно начинать уже сейчас, но «чрезвычайно высокие риски», связанные с эпидемией, пик которой, по словам президента, не пройден, не дают ему права это сделать.
«Сейчас перед нами непростой, прямо скажем, тяжелый выбор. И дата 9 мая для нас святая, и жизнь каждого человека священна», – сказал Путин, поручив министру обороны и руководителям других силовых ведомств изменить график подготовки как к военному параду, так и к другим массовым мероприятиям, запланированным по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
Ранее представители трех ветеранских организаций обратились к Путину с просьбой перенести празднование Дня Победы с 9 мая на более поздний срок, когда – цитата из обращения – «парад станет не угрозой, а поистине торжеством мира и безопасности для всех его участников».
В этом году российские власти планировали задействовать в параде 15 тысяч человек и почти 400 единиц техники. На торжества были приглашены лидеры мировых государств, участие в них подтвердили главы Франции, Индии, Кубы, Венесуэлы и Чехии.
Изначально российские власти отрицали возможность переноса мероприятия. Министерство обороны рассматривало возможность провести военный парад без зрителей.
Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении увеличилось на 48, скончался еще один пациент
Число случаев инфицирования коронавирусом в Армении за последние сутки увеличилось на 48, составив 1159. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.
Как отмечается в сообщении, за сутки скончался еще один пациент с диагнозом COVID-19. Таким образом, с начала эпидемии коронавируса нового типа в Армении скончалось уже 18 пациентов с этим диагнозом.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 сегодняшнего дня, 16 апреля, число выздоровевших пациентов увеличилось на 61 и сейчас составляет 358.
Таким образом, количество пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, на данный момент в Армении составляет 783, а из проведенных тестов на коронавирус 9632 дали отрицательный результат, передает Радио Азатутюн.
Как сообщила пресс-секретарь министра здравоохранения Армении Алина Никогосян, скончавшийся пациент – 73-летний мужчина, у которого вследствие коронавирусной инфекции развилась двусторонняя пневмония. «Мужчина также страдал сопутствующим хроническим заболеванием - ишемической болезнью сердца, имел высокое артериальное давление. В ходе его лечения произошло обострение хронических заболеваний – нарушение ритма сердца в персистентной форме, ишемический инсульт головного мозга», - написала Алина Никогосян на своей странице в Facebook.
Дональд Трамп предупредил, что может прервать работу Конгресса
Президент США Дональд Трамп пригрозил, что может прервать работу Конгресса из-за неутвержденных кандидатур на высокие посты.
По словам Трампа, он разочарован тем, что законодатели не торопятся одобрить внесенные им предложения, включая кандидатуру на должность руководителя федерального агентства, которое курирует в том числе такие медиа, как «Голос Америки» и Радио Свободная Европа/Радио Свобода. Обе корпорации получают средства от налогоплательщиков США.
Заявление Трампа прозвучало на фоне недавних обвинений в адрес «Голоса Америки» со стороны Белого дома. Президентская администрация утверждает, что компания распространяет китайскую пропаганду, связанную с пандемией коронавируса.
«Сенату следует либо исполнить свои обязанности и проголосовать по внесенным мною кандидатурам, либо его работа официально будет приостановлена, чтобы я смог сделать межсессионные назначения», –сказал Трамп. Речь идет о применении конституционного механизма, который позволяет президенту объявить перерыв в заседаниях Конгресса и самому сделать назначения, минуя одобрение большинством членов Сената, который сейчас контролируют республиканцы – однопартийцы Трампа.
Ни один глава Белого дома до сих пор этот механизм не использовал. Президент наделен этим правом в соответствии с разделом 3 статьи 2 Конституции США.
В заявлении лидера сенатского большинства Митча Макконнелла говорится, что в то время, как сам он пообещал найти способ одобрить кандидатуры, критически важные для борьбы с коронавирусом, правила Сената обязывают получить согласие от лидера демократического меньшинства Чака Шумера.
Дональд Трамп особо выделил промедление в назначении Сенатом режиссера-документалиста Майкла Пэка на пост главы Американского агентства по глобальным медиа. «Его кандидатура застряла в комитете на два года, не позволяя нам управлять «Голосом Америки», а это важно», – заявил президент США, назвав «отвратительным» то, что он слышит от «Голоса Америки».
Директор «Голоса Америки» Аманда Беннет отвергла ранее прозвучавшую критику из Белого дома, подчеркнув, что финансируемое обществом независимое медиа свободно в том, чтобы рассказывать о всех сторонах проблемы, и уполномочено делать это по закону.
Иностранное телерадиовещание и международные медиакорпорации США, согласно закону, не имеют права распространять и рекламировать свою продукцию и материалы аудитории внутри самих Соединенных Штатов.
Граждане Армении вернутся на родину из ОАЭ с помощью Грузии
Граждане Армении, которые остались в Объединенных Арабских Эмиратах, вернутся на родину с помощью Грузии. Об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на посольство Армении в Грузии.
Армянские СМИ пишут, что компания «Fly Dubai» планирует осуществить рейс Дубай-Тбилиси для перевозки граждан Грузии. При посредничестве посольства Армении тем же рейсом будут эвакуированы и граждане Армении.
Рейс намечен на 21 апреля. Граждан Армении доставят из тбилисского аэропорта на родину автобусами.
В Японии ввели режим ЧС и будут выплачивать 1 тысячу долларов каждому человеку
Власти Японии в связи с пандемией коронавируса расширили режим чрезвычайной ситуации на всю территорию страны.
В специальном телеобращении премьер-министр Синдзо Абэ объявил, что режим будет действовать как минимум до 7 мая. Решение он объяснил тем, что случаи заражения коронавирусом были выявлены за пределами префектур, в которых чрезвычайная ситуация была введена ранее.
По словам премьера, для прекращения роста числа заражений Япония должна добиться 80-процентного сокращения социальных контактов. На время режима ЧС правительство будет выплачивать каждому гражданину страны около тысячи долларов в месяц.
На сегодняшний день, 16 апреля, в Японии – более 8 с половиной тысяч заразившихся коронавирусом, 178 человек скончались.
Общее число зарегистрированных носителей коронавируса в мире составило 2 миллиона 72 тысячи человек. Умерли почти 134 тысячи. Наибольший прирост новых выявленных случаев за сутки зафиксирован в США, Великобритании и Франции.
Россия занимает по этому показателю 5-е место. Число заболевших коронавирусной инфекцией в стране достигло почти 27 тысяч случаев, из них почти три с половиной тысячи зарегистрированы за последние 24 часа. Суточный прирост держится пятый день подряд. Скончались, по официальным данным, 232 человека, из них 34 – за последние сутки.
Международные организации осуществили третью поставку медпомощи в Абхазию
Программа развития ООН (ПРООН) в партнерстве с Европейским Союзом осуществила третью поставку защитного снаряжения и расходных материалов в самопровозглашенную республику Абхазия.
На этот раз поставка включала 4300 респираторных масок KN95, 1000 костюмов биозащиты (спецодежда, защитные очки), 11 000 пар нитриловых перчаток, 110 защитных щитков, 1 300 литров антисептика для рук и дезинфекторов, предназначенных для использования в медицинских целях, а также 188 литров жидкого мыла. Общая стоимость данной поставки составляет 40 тысяч евро. Сумма была выделена Европейским Союзом.
Общая сумма помощи, включая две предыдущие поставки, составляет около 100 тысяч долларов, включая средства, поступившие от Агентства США по международному развитию (USAID) и из основных фондов ПРООН. Все три поставки были осуществлены при содействии совместного координационного механизма ЕС-ПРООН, созданного в 2010 году при финансировании ЕС.
«К счастью, до сих пор в Абхазии было обнаружено лишь несколько случаев заболевания COVID19. Но распространение болезни в других местах говорит о том, что у нас нет оснований для самоуспокоенности. Мы благодарны ЕС за то, что он позволил обеспечить поставки, необходимые для сдерживания вспышки эпидемии», – сказала глава ПРООН Луиза Винтон.
ПРООН также поддерживает информационно-просветительскую кампанию, направленную на осведомление широкой общественности Абхазии о рисках, связанных с пандемией, и о надлежащих профилактических мерах и практиках, а также на оказание дополнительной поддержки в форме обучения и инструктажа соответствующего медицинского персонала.
- Ранее МИД Грузии МИД Грузии призвал Сухуми и Цхинвали не политизировать вопрос гуманитарной помощи.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.