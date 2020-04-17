Анатолий Бибилов из-за угрозы COVID-19 продлил своим указом нерабочие дни до 30 апреля

Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов в связи с распространением коронавируса продлил своим указом нерабочие дни до 30 апреля, при этом зарплата работникам будет сохранена. Ранее указом президента нерабочие дни были объявлены с 8 по 20 апреля.

По данным информагентства «Рес», президентский указ не распространяется на следующие организации (работодателей и их работников): непрерывно действующие организации; медицинские и аптечные организации; организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости; организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия населения; организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы; организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам); стратегические предприятия и неотложные производства, перечень которых установлен Министерством экономического развития.

Госорганам, органам управления внебюджетными фондами поручено определить численность работников, обеспечивающих с 21 по 30 апреля включительно функционирование этих органов. Организациям, осуществляющим производство и выпуск средств массовой информации, поручено определить численность работников, обеспечивающих с 21 по 30 апреля включительно функционирование этих организаций.

Югоосетинское правительство сегодня, 17 апреля, также продлило срок ограничительных мероприятий, связанных с противодействием коронавирусной инфекции до 26 апреля включительно. Общеобразовательные учреждения будут закрыты до 30 апреля, там продлено дистанционное обучение. Также из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции все медицинские учреждения закрыты на карантин и работают в особом режиме.

Случаи заболевания коронавирусной инфекцией в республике не зафиксированы.