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«Карфур» и «Гудвил» оштрафованы за нарушение социальной дистанции
Сети гипермаркетов «Карфур» и «Гудвил» оштрафованы на сумму по 15 тысяч лари. Об этом «ИнтерпрессНьюс» стало известно неофициально. Причиной стало нарушение социальной дистанции, возложенной правительством на компании.
Сегодня с утра у магазинов было многолюдно. Чтобы купить продукты, населению приходилось стоять в длинной очереди. На месте была мобилизована полиция, пытавшаяся организовать соблюдение социальной дистанции между людьми.
Другие новости дня
Повторное тестирование первого пациента с COVID-19 в Абхазии дало отрицательный результат
Оперативный штаб по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавирусной инфекции проинформировал об эпидемиологической ситуации на сегодняшний день, 17 апреля.
В сообщении оперштаба отмечается, что первому заболевшему пациенту COVID-19 после проведенного курса лечения дважды было проведено повторное тестирование, согласно которому коронавирус выявлен не был. Пациент остается в Гудаутской центральной районной больнице под наблюдением врачей и в течение нескольких дней планируется его выписка.
Кроме того, двое других пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» продолжают получать необходимое медикаментозное лечение. Пациент 1925 года рождения продолжает оставаться на самоизоляции. У обоих – состояние без отрицательной динамики.
За прошедшие сутки тестирование прошли 10 человек. Результат тестирования – отрицательный.
При этом в оперативном штабе подчеркнули, что, несмотря на относительно стабильную ситуацию в республике, необходимо продолжать соблюдать режим чрезвычайного положения и не покидать свои дома без острой необходимости, передает информагентство «Апсныпресс».
- В Абхазии подтверждены три случая заражения коронавирусом. Первый случай был зафиксирован 30 марта, второй – 6 апреля, третий - 11 апреля. С 28 марта по решению абхазских властей в республике было объявлено чрезвычайное положение.
Пресс-служба кабмина: подразделения РХБЗ Черноморского флота РФ направили в Абхазию колонну спецавтотехники
Пресс-служба кабинета министров самопровозглашенной республики Абхазия сообщает, что подразделения РХБЗ (радиационной, химической и биологической защиты) Черноморского флота Российской Федерации направили в Абхазию колонну спецавтотехники, предназначенной для осуществления локальной дезинфекции в рамках двустороннего сотрудничества оборонных ведомств.
Местом дислокации спецтехники в Абхазии станет 7-я Краснодарская Краснознаменная орденов Кутузова и Красной Звезды военная база Минобороны РФ в Гудауте. При необходимости техника по запросу абхазской стороны может быть использована в мероприятиях по дезинфекции площадей, фасадов зданий, прилегающих к ним территорий, военнослужащие с помощью переносных комплектов дезинфекции могут принять участие в обработке внутренних помещений предприятий универсальными дезрастворами.
Ранее абхазское правительство направляло ряд писем в Российскую Федерацию с просьбой об оказании помощи по защите населения республики от коронавирусной инфекции. На данный момент на уровне межведомственного взаимодействия Минобороны Абхазии и Минобороны России устанавливается, направляется ли техника в ответ на запрос об оказании помощи в борьбе с коронавирусом.
Анатолий Бибилов из-за угрозы COVID-19 продлил своим указом нерабочие дни до 30 апреля
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов в связи с распространением коронавируса продлил своим указом нерабочие дни до 30 апреля, при этом зарплата работникам будет сохранена. Ранее указом президента нерабочие дни были объявлены с 8 по 20 апреля.
По данным информагентства «Рес», президентский указ не распространяется на следующие организации (работодателей и их работников): непрерывно действующие организации; медицинские и аптечные организации; организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости; организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия населения; организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы; организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам); стратегические предприятия и неотложные производства, перечень которых установлен Министерством экономического развития.
Госорганам, органам управления внебюджетными фондами поручено определить численность работников, обеспечивающих с 21 по 30 апреля включительно функционирование этих органов. Организациям, осуществляющим производство и выпуск средств массовой информации, поручено определить численность работников, обеспечивающих с 21 по 30 апреля включительно функционирование этих организаций.
Югоосетинское правительство сегодня, 17 апреля, также продлило срок ограничительных мероприятий, связанных с противодействием коронавирусной инфекции до 26 апреля включительно. Общеобразовательные учреждения будут закрыты до 30 апреля, там продлено дистанционное обучение. Также из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции все медицинские учреждения закрыты на карантин и работают в особом режиме.
Случаи заболевания коронавирусной инфекцией в республике не зафиксированы.
В Болнисском районе начнут массовый термоскрининг населения
В Болнисском районе, где выявлено уже 47 случаев инфицирования коронавирусом, будет проводится массовый термоскрининг и тестирование. Об этом сегодня, 17 апреля, на брифинге заявил советник премьер-министра Грузии по вопросам регионального развития Созар Субари.
Только за последние сутки в Болниси было выявлено 19 фактов коронавирусной инфекции, сообщает агентство «Новости-Грузия». Среди заболевших оказались священник и сотрудник муниципальной компании, который общался с большим количеством людей, а также родственники врачей «скорой», у которых коронавирус подтвердился ранее на этой неделе. Чтобы предотвратить распространение заболевания, местные власти закрыли село Рачисубани и райцентр Болниси.
«Это обусловлено тем, что рост числа инфицированных есть уже непосредственно в Болниси. Что самое главное, среди инфицированных много представителей медицинского персонала», - отметил Субари.
- За последние сутки число подтвержденных случаев коронавируса в стране выросло на 34 и достигло 370. Выздоровели 77 человек. Трое пациентов в возрасте 86, 81 и 76 лет скончались. В карантине находятся 5079 граждан, под наблюдением врачей в стационарах - 558.
- В Грузии из-за пандемии коронавируса объявлено чрезвычайное положение до 21 апреля. Планируется продлить режим ЧП по 10 мая. В стране действует комендантский час - с 21:00 до 06:00, а строгий карантин объявлен в нескольких муниципалитетах и сёлах страны. Ранее правительство запретило въезд и выезд из Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси на 10 дней.
- В целях превенции распространения коронавирусной инфекции, с сегодняшнего дня до окончания режима чрезвычайного положения, 21 апреля, в Грузии полностью запрещают передвижение легковых автомобилей. Запрет не касается грузовых перевозок, в том числе машин дистрибуции.
- Кроме того, обязательным становится ношение медицинских масок в закрытых общественных местах. В правительстве официально сообщили и о временном закрытии кладбищ.
В Сухуми надеются на помощь ПРООН в приобретении компьютерного томографа
Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Даур Кове сегодня провел встречу с постоянным представителем Программы развития ООН (ПРООН) Луизой Винтон.
«В ходе беседы, министр обратился с просьбой к Луизе Винтон о возможности помочь в приобретении компьютерного томографа для Гудаутской центральной районной больницы, которая является резервным госпиталем для пациентов с коронавирусной инфекцией. Глава внешнеполитического ведомства страны подчеркнул, что вирус еще может прийти в республику и очень важно быть готовым к пику эпидемии и здесь безусловно помощь международных организаций будет неоценимой», - говорится в сообщении пресс-службы МИД.
Даур Кове поблагодарил Луизу Винтон за оказание помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Накануне ПРООН в партнерстве с Европейским Союзом осуществила в Абхазию третью поставку защитного снаряжения и расходных материалов.
- В Абхазии подтверждены три случая заражения коронавирусом. Первый случай был зафиксирован 30 марта, второй – 6 апреля, третий - 11 апреля. С 28 марта по решению абхазских властей в республике было объявлено чрезвычайное положение.
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- МИД Грузии призвал Сухуми и Цхинвали не политизировать вопрос гуманитарной помощи.
В СГБ Грузии сообщили о незаконном монтаже заграждений в Карельском районе
В Службе государственной безопасности (СГБ) Грузии сегодня сообщили о незаконном монтаже заграждений в Карельском районе.
«Представители российских оккупационных сил 17 апреля осуществляли незаконный процесс так называемой бордеризации у села Тахтисдзири Карельского муниципалитета», – заявили в ведомстве.
В СГБ отметили, что уже активизирована «горячая линия» и о происходящем проинформирована Миссия наблюдателей Евросоюза, а также сопредседатели международных Женевских дискуссий.
Действия российских военных осудили в МИД Грузии и аппарате госминистра по вопросам примирения и гражданского равноправия.
«Плановые учебные мероприятия» - абхазское Минобороны о переброске военных из Крыма
В пресс-службе министерства обороны самопровозглашенной республики Абхазия подтвердили, что колонна спецавтомобилей Черноморского флота выдвинулась из Крыма.
«Колонна едет в Абхазию по плану подготовки частей подразделений радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота. Они проводят плановые учебные мероприятия. Но в случае необходимости, в ходе учебных мероприятий может быть оказана помощь в дезинфекции тех или иных объектов в Абхазии по решению нашего правительства», – пояснил начальник пресс-службы ведомства Роланд Джоджуа.
Он добавил, что колонна едет сюда не по запросу абхазского правительства, - сообщает «Нужная газета».
«То есть они не целенаправленно едут что-то тут делать. Они едут по своему плану. Но если их понадобится задействовать у нас, они окажут эту помощь», – подчеркнул Джоджуа.
Подразделения радиационной химической и биологической защиты Черноморского флота перебрасываются в Абхазию для помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу флота.
«Подразделения РХБЗ Черноморского флота (ЧФ) помогут в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Республике Абхазия. В настоящее время колонна из 13 специальных автомобилей, в том числе мобильные комплексы аэрозольной дезинфекции, авторазливочные станции АРС-14М и тепловые машины ТМС-65У с реактивным двигателем совершает марш с Крымского полуострова в Республику Абхазия», - заявили в пресс-службе.
Сообщается, что по прибытию на место подразделения развернут временный автопарк и пункты спецобработки техники, задействованной в процессе дезинфекции. Затем российские специалисты вместе с абхазскими медиками оценят объем предстоящих работ и приступят к дезинфекции.
- К этому времени в Абхазии подтверждены три случая заражения коронавирусом. Первый случай был зафиксирован 30 марта, а второй – 6 апреля, третий - 11 апреля. С 28 марта по решению абхазских властей в республике было объявлено чрезвычайное положение.
- На территории российской военной базы в Абхазии уже развернули полевой госпиталь.
С 21 апреля в Гагрском и Гальском районах отменят комендантский час
Исполняющий обязанности президента самопровозглашенной республики Абхазия, премьер-министр Валерий Бганба сегодня провёл заседание абхазского Совбеза. На встрече обсудили вопросы защиты населения от новой коронавирусной инфекции.
Сообщается о решении отменить с 21 апреля ограничения по въезду на территорию Гагрского и Гальского районов и отмене комендантского часа.
При этом будет усилен контроль на де-факто границе по реке Псоу - все пересекающие её граждане будут размещены в объекте обязательного карантина на 14 дней.
«По предварительным данным, некоторые меры по защите населения от коронавирусной инфекции будут продлены до первых чисел мая», - сказано в сообщении пресс-службы Кабмина.
На заседании обсудили и лечение пациентов с коронавирусом. По словам министра здравоохранения и социального обеспечения Тамаза Цахнакия, ситуация стабильная, с положительной динамикой. У первого пациента Гудаутской ЦРБ, заражённого инфекцией COVID-2019, диагностируются отрицательные тесты на вирус. После повторных исследований пациента будут готовить к выписке, - сообщил Цахнакия.
- К этому времени в Абхазии подтверждены три случая заражения коронавирусом. Первый случай был зафиксирован 30 марта, а второй – 6 апреля, третий - 11 апреля. С 28 марта по решению абхазских властей в республике было объявлено чрезвычайное положение.
Экономика Китая в первом квартале упала почти на 7 процентов
ВВП Китая в первом квартале 2020 года сократился на 6,8 процента по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на отчёт Государственного статистического управления КНР.
Китай начал публиковать квартальную отчётность в 1992 году, и с тех пор ни разу ВВП за квартал не снижался по отношению к такому же периоду предыдущего года. Financial Times указывает, что Китай признал подобное падение впервые с 1976 года.
Главной причиной падения стала эпидемия коронавирусной инфекции, из-за которой, в частности, был введён карантин в провинции Хубэй. Жёсткие ограничительные меры коснулись более 65 миллионов человек. В других регионах Китая также были введены ограничения. В течение марта и апреля работа промышленных и иных предприятий в Китае постепенно возобновлялась.
Wall Street Journal отмечает, что падение китайской экономики оказалось более сильным, чем предсказывали аналитики. Китайские данные могут служить предзнаменованием для всей мировой экономики: в ряде высокоразвитых стран, включая большинство стран ЕС и США, также введены карантинные ограничения, которые затронули целые секторы экономики, прежде всего сферу услуг.
Пандемия COVID-19 окажет на мировую экономику гораздо большее влияние, чем оказал финансовый кризис 2007–2008 годов, заявила ранее управляющий директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. "Никогда прежде в истории МВФ мы не наблюдали остановку мировой экономики", – подчеркнула глава МВФ. "Мы вступили в рецессию", – заявила Георгиева.
По прогнозу МВФ, российская экономика из-за пандемии коронавируса сократится на пять с половиной процентов.
В Соединённых Штатах в связи с эпидемией зафиксирован беспрецедентный подъём безработицы. Президент США Дональд Трамп в четверг изложил основные принципы, с учетом которых американская экономика сможет "открыться", что позволит вернуть в страну миллионы рабочих мест. Как сообщает "Голос Америки", президент отметил, что план будет реализовываться с учетом специфики и ситуации в каждом отдельно взятом штате. Штатам при этом следует применять поэтапный подход возвращения американцев к своим рабочим местам – в случае, если будет складываться благоприятная эпидемиологическая ситуация.
Из плана становится понятно, что возвращение к нормальной жизни будет гораздо более длительным процессом, чем первоначально предполагал сам Дональд Трамп, при этом администрация предупреждает, что некоторые меры по социальному дистанцированию, возможно, останутся в силе до конца 2020 года, чтобы предотвратить новую вспышку COVID-19.
Собаку, прилетевшую из Таиланда, взяли под карантин "без права выгула"
Собаку, которая вернулась вместе с хозяином из Таиланда в Россию, отправили на карантин в обсерватор под Иркутском "без права выгула". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
15 апреля в международный аэропорт Иркутска прибыл рейс из Бангкока, один из пассажиров которого следовал транзитом в Красноярск и вёз с собой шпица.
Россельхознадзор предписал хозяину вместе с собакой пробыть 14 дней в обсерваторе в городе Шелехов под Иркутском. При этом выгуливать собаку запретили. За нарушение этого требования хозяину собаки пригрозили штрафом до 4 тысяч рублей.
В Россельхознадзоре подчеркнули, что это первое домашнее животное, отправленное в карантин. При этом у Всемирной организации здравоохранения и Всемирной организации здравоохранения животных нет подтверждений, что собаки или кошки могут заразить человека коронавирусом.
На Северном Кавказе стало больше на 254 заболевших короновирусом
Согласно последним данным Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, за сутки в регионах Северного Кавказа умерли пять больных инфекцией COVID-19. Трое скончались в Дагестане, а в Адыгее и Калмыкии – по одному человеку.
Число зараженных коронавирусом на Северном Кавказе стало больше на 254 человека. Вчера по региону было выявлено 206.
Больше всего новых случаев заражения зарегистрировано в Дагестане – 59 человек. В Ингушетии выявлено 38 случаев, в Адыгее – 36, в Краснодарском крае – 30, в Кабардино-Балкарии – 23, в Карачаево-Черкесии – 19, в Калмыкии – 17, в Северной Осетии - 13, в Ставропольском крае – 12, а в Чечне – семь.
Согласно данным оперативного штаба, количество заболевших коронавирусной инфекцией в России с начала вспышки болезни превысило 32 тысячи.
Помощь США другим странам превысит 500 млн долларов, Грузии достанется 1.7 млн
Соединенные Штаты по-прежнему возглавляют усилия международного сообщества по борьбе с пандемией коронавируса, а также оказанию гуманитарной помощи пострадавшим странам, несмотря на то что им самим приходится бороться с эпидемией на своей территории. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента.
Внешнеполитическое ведомство США подчёркивает, что Вашингтон выделил около 508 миллионов долларов на помощь десяткам стран по всему миру. "Эти средства призваны поддержать важнейшую деятельность по сдерживанию распространения заболевания, такую как кампании по своевременному информированию населения, водоснабжение и водоотведение, профилактика и контроль над инфекционными заболеваниями в медицинских учреждениях", – отмечают в ведомстве.
Особенно отмечена помощь, которую США оказывают странам Африки. Однако средства выделены и ряду европейских стран, включая Италию. Среди тех, кому помогают США, и ряд стран бывшего СССР, отмечает "Голос Америки".
В частности, Беларусь получит 1,3 миллиона долларов на подготовку лабораторий, поддержку технических экспертов, усовершенствование системы информирования о рисках и так далее.
Украина получит 9,1 миллиона долларов, помимо прочего, на усовершенствование систем водоснабжения и водоотведения в наиболее уязвимых районах Донецкой и Луганской областей, отмечают в Госдепартаменте.
По 1,7 миллиона долларов получат Грузия, Армения и Азербайджан.
Президент США Дональд Трамп ранее также не исключал, что Соединённые Штаты могут оказать помощь России, в частности, поставками аппаратов ИВЛ. Трамп отметил, что в Москве сейчас сложилась сложная ситуация с распространением коронавирусной инфекции.
- Ранее ряд СМИ и оппонентов Трампа критиковали его за договорённость с президентом России Владимиром Путиным, согласно которой Россия поставила в США медицинское оборудование. В Кремле назвали это гуманитарной помощью, в Госдепартаменте же отметили, что эти поставки были оплачены.
- В ООН также подвергли Соединённые Штаты критике за недавнее решение Трампа приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения. Трамп обвинил эту организацию в том, что она пошла на поводу у властей Китая, преуменьшая, как утверждает американский президент, масштабы эпидемии. В ВОЗ эти обвинения отвергли.
Россия из-за коронавируса перебрасывает военных из Крыма в Абхазию
Подразделения радиационной химической и биологической защиты Черноморского флота перебрасываются в самопровозглашенную республику Абхазия для помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу флота.
«Подразделения РХБЗ Черноморского флота (ЧФ) помогут в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Республике Абхазия. В настоящее время колонна из 13 специальных автомобилей, в том числе мобильные комплексы аэрозольной дезинфекции, авторазливочные станции АРС-14М и тепловые машины ТМС-65У с реактивным двигателем совершает марш с Крымского полуострова в Республику Абхазия», - заявили в пресс-службе.
Сообщается, что по прибытию на место подразделения развернут временный автопарк и пункты спецобработки техники, задействованной в процессе дезинфекции. Затем российские специалисты вместе с абхазскими медиками оценят объем предстоящих работ и приступят к дезинфекции.
- К этому времени в Абхазии подтверждены три случая заражения коронавирусом. Первый случай был зафиксирован 30 марта, а второй – 6 апреля, третий - 11 апреля. С 28 марта по решению абхазских властей в республике было объявлено чрезвычайное положение.
- На территории российской военной базы в Абхазии развернули полевой госпиталь.
Глава Минздрава Грузии о риске заражения через ложку для причастия: научных исследований нет
Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе затруднилась ответить на вопрос, можно ли подхватить коронавирус, используя общую ложку во время причастия.
«В целом, в науке и медицине важно, чтобы всё было основано на доказательствах. По этому вопросу не было проведено научных исследований. Соответственно, в утвердительной форме ответить вам не могу», - сказала Тикарадзе.
Ранее патриархия Грузии заявила, что из-за угрозы распространения коронавируса церковные службы не могут быть прерваны, а двери церквей не могут быть закрыты. При этом серьезный резонанс вызвало решение Священного синода, отказавшегося менять обряд причастия. Священнослужители заявили, что подхватить инфекцию из-за использования общей ложки во время таинства невозможно.
Несколько дней назад коронавирус выявили у священника из церкви Иоанна Богослова, расположенной в центре Тбилиси. Сегодня стало известно, что вирусом заразилась одна из прихожанок церкви Успения Богородицы в пригороде Тбилиси. Храм сейчас закрыт, а священнослужителей поместили в карантин.
Рекордный прирост случаев коронавируса в России фиксируется шестой день подряд
Количество заболевших коронавирусной инфекцией в России с начала вспышки болезни достигло 32007 человек. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.
За последние сутки число инфицированных увеличилось на 4069, это новый ежедневный рекорд.
Умер за сутки 41 человек с COVID-19 - это тоже рекордный показатель. Всего с начала эпидемии умерли 273 человека.
С начала вспышки болезни 2590 человек выздоровели. За неделю количество зафиксированных случаев болезни выросло почти в 3 раза, неделю назад, 10 апреля, их было 11 917.
В стране не осталось ни одного региона без зарегистрированных пациентов с COVID-19, больше всего инфицированных в Москве.
Мотоциклы, мопеды и велосипеды – на кого не распространяется запрет правительства?
С сегодняшнего дня до конца режима чрезвычайного положения (21 апреля) в Грузии полностью запрещают передвижение легковых автомобилей. Администрация правительства Грузии пояснила, кого не затронет ужесточение режима чрезвычайного положения.
К примеру, не запрещено передвижение на мотоциклах, мопедах и велосипедах. Запрет действует на передвижение такси.
Если компания занимается разрешенной экономической деятельностью, для передвижения необходим пропуск. Его выдаст отраслевое министерство (к примеру, министерство экономики). Если передвижение необходимо, а отраслевого министерства нет, можно позвонить на горячую линию правительства - 144.
Добираться на работу (в рамках разрешенной экономической деятельности) будет возможно при помощи работодателей. Компании должны обеспечить передвижение сотрудников на автотранспорте категории M2 (микроавтобус) и M3 (автобус). Разрешение выдаст соответствующий муниципалитет.
Разрешено передвижение с сопровождающим лицом для получения медицинской помощи – например, при родах или переломе.
Для получения плановой медицинской помощи необходима справка, выданная медицинским учреждением. Возможно получить электронное разрешение.
Запрет не касается служб доставки – для продовольственных и медицинских товаров.
С сегодняшнего дня на всей территории страны запретили вход на территорию кладбищ (запрет не касается похорон).
Кроме того, обязательным становится ношение медицинских масок во всех закрытых общественных местах (например, в аптеке или продовольственном магазине).
В правительстве уточнили, что разрешается передвижение на сельскохозяйственной технике (трактор, комбайн) для осуществления сельскохозяйственных работ.
При наличии разрешения на передвижение в служебных целях, перевозить на автомобиле членов семьи запрещено, а сотрудников – можно.
- В Грузии из-за пандемии коронавируса объявлено чрезвычайное положение до 21 апреля. Планируется продлить режим ЧП по 10 мая. В стране действует комендантский час - с 21:00 до 06:00, а строгий карантин объявлен в нескольких муниципалитетах и сёлах страны. Ранее правительство запретило въезд и выезд из Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси на 10 дней.
«Аэрофлот» закрыл продажи билетов за рубеж до августа
"Аэрофлот" остановил продажи билетов на международные рейсы до 1 августа. Ранее на сайте авиакомпании можно было купить билеты на международные рейсы с вылетом после 30 апреля.
Российские власти с 27 марта закрыли международное пассажирское авиасообщение для предотвращения распространения эпидемии COVID-19. Сейчас выполняются только рейсы по вывозу граждан России из зарубежных стран. Власти пока не объявляют дату возобновления международного авиасообщения: она будет зависеть от сроков преодоления пандемии.
Ранее в апреле "Аэрофлот" сократил количество полетов внутри России, объяснив это снижением спроса из-за введенных ограничений на фоне распространения коронавируса. Частота полетов была сокращена более чем по 60 направлениям.
Также с 1 апреля все полеты приостановила авиакомпания "Победа", которая входит в группу "Аэрофлот".
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта ранее подсчитала, что из-за введенных ограничений на полеты за рубеж российские авиакомпании теряют не менее 500 миллионов рублей в сутки.
Президент Владимир Путин предложил выделить на поддержку авиакомпаний 23 миллиарда рублей.
Из-за пандемии коронавируса по всему миру отменена большая часть как международных, так и внутренних рейсов авиакомпаний. По данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), на земле стоит не менее трети мирового флота гражданских судов.
В Грузии запрет на международные полёты продлён до 10 мая.
Число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 370
За сутки число подтверждённых случаев коронавируса выросло на 34 и достигло 370. Данные опубликованы на правительственном портале StopCov.ge.
Выздоровели 77 человек. Трое пациентов в возрасте 86, 81 и 76 лет скончались. В карантине находятся 5079 граждан, под наблюдением врачей в стационарах - 558.
Два гражданина Австрии, у которых вирус обнаружили во время их нахождения в Грузии, вернулись на родину. Между тем в Грузию на лечение доставили трех соотечественников, у которых вирус был подтвержден на территории Турции и Армении. В самопровозглашенной республике Абхазия выявлено три случая инфицирования.
- В Грузии из-за пандемии коронавируса объявлено чрезвычайное положение до 21 апреля. Планируется продлить режим ЧП по 10 мая. В стране действует комендантский час - с 21:00 до 06:00, а строгий карантин объявлен в нескольких муниципалитетах и сёлах страны. Ранее правительство запретило въезд и выезд из Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси на 10 дней.
В Китае постфактум объявили о смерти 1290 граждан от коронавируса
Власти китайского города Уханя (провинция Хубэй), который считается эпицентром распространения коронавируса COVID-19, уточнили количество инфицированных и скончавшихся во время эпидемии.
По новым данным, в городе число скончавшихся во время эпидемии увеличилось на 1 290 человек и составило 3 869. Число случаев заражения выросло на 325 - до 50 333, - сообщает «Интерфакс».
Таким образом, всего в Китае с начала эпидемии в декабре умерли 4 632 человека с коронавирусом, зарегистрировано 82 692 случаев заболевания.
Китайское агентство «Синьхуа» со ссылкой на муниципальные власти приводит четыре причины, по которым данные были изменены:
- Система здравоохранения в разгар эпидемии была перегружена, и многие пациенты умерли до проведения теста на COVID-19;
- Врачи на пике эпидемии были заняты спасением пациентов, что приводило к запоздалым, пропущенным и ошибочным сообщениям;
- Пациентов лечили в многочисленных медучреждениях разного подчинения, в том числе частных, что усложнило сбор данных;
- Зарегистрированная информация о некоторых умерших пациентах была неполной, в отчетах были повторения и ошибки.
Ранее в пятницу Госкомздрав КНР сообщил о 82 367 инфицированных и 3 342 случаях смерти.
В Грузии подтверждено 348 случаев инфицирования коронавирусом, 76 человек выздоровели
В Грузии выявлено 8 новых случаев инфицирования коронавирусом. Обновленная информация доступна на созданном правительством Грузии специальном веб-сайте stopcov.ge.
Согласно официальным данным, к этому времени в Грузии подтверждены 348 случаев заражения коронавирусом, 76 пациентов вылечились. Вместе с тем, трое граждан Грузии переведены для лечения от коронавируса из-за границы. От коронавируса скончались 3 пациента. В режиме карантина находятся 5000 человек, в стационарах под наблюдением врачей - 494.
Между тем, грузинские медики заявляют, что если люди не будут следовать рекомендации о социальном дистанцировании, система здравоохранения просто не справится с наплывом пациентов, и далее все может пойти по «итальянскому сценарию».
В целях превенции распространения коронавирусной инфекции, с завтрашнего дня (с 12:00) до окончания режима чрезвычайного положения, 21 апреля, в Грузии полностью запрещают передвижение легковых автомобилей. Как сообщил пресс-спикер премьер-министра Грузии Ираклий Чиковани, запрет не касается грузовых перевозок, в том числе машин дистрибуции.
Кроме того, обязательным становится ношение медицинских масок в закрытых общественных местах. В правительстве официально сообщили и о временном закрытии кладбищ. По заявлению Чиковани, если граждане не будут выполнять установленные ограничения, в стране возникнет необходимость объявления полного карантина.
- В Грузии из-за пандемии коронавируса объявлено чрезвычайное положение до 21 апреля. Планируется продлить режим ЧП по 10 мая. В стране действует комендантский час - с 21:00 до 06:00, а строгий карантин объявлен в Марнеульском, Болнисском, Лентехском муниципалитетах, четырёх сёлах Кобулетского и одном селе Хашурского муниципалитета. Ранее правительство запретило въезд и выезд из Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси на 10 дней.
Абхазский оперштаб: все три пациента с коронавирусом продолжают лечение
Оперативный штаб по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавирусной инфекции проинформировал об эпидемиологической ситуации на сегодняшний день, 16 апреля.
В сообщении говорится, что все три пациента с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» продолжают получать необходимое медикаментозное лечение. Двое из них находятся в Гудаутской центральной районной больнице, их состояние с положительной динамикой. Пациент 1925 года рождения продолжает оставаться на самоизоляции, состояние без отрицательной динамики.
За прошедшие сутки тестирование прошли 5 человек. У всех у них диагноз коронавирус не был подтвержден. При этом оперативный штаб в очередной раз обратился к гражданам с просьбой соблюдать режим чрезвычайного положения и без острой необходимости не покидать свои дома.
- К этому времени в Абхазии подтверждены три случая заражения коронавирусом. Первый случай был зафиксирован 30 марта, а второй – 6 апреля, третий - 11 апреля. С 28 марта по решению абхазских властей в республике было объявлено чрезвычайное положение. Позже, 31 числа, в Гальском районе был ужесточен режим комендантского часа.
- 13 марта было принято решение о закрытии де-факто границы по реке Ингури. С 8 апреля абхазские власти закрыли и де-факто границу по реке Псоу для всех категорий граждан.
В Грузии полностью запрещают передвижение легковых автомобилей
С завтрашнего дня (с 12:00) до конца режима чрезвычайного положения, 21 апреля, в Грузии полностью запрещают передвижение легковых автомобилей. Об этом объявил пресс-спикер премьер-министра Грузии Ираклий Чиковани. Запрет не касается грузовых перевозок, в том числе машин дистрибуции.
Кроме того, обязательным становится ношение медицинских масок в закрытых общественных местах, - объявил Чиковани.
В правительстве официально сообщили и о временном закрытии кладбищ.
- В Грузии из-за пандемии коронавируса объявлено чрезвычайное положение до 21 апреля. Планируется продлить режим ЧП по 10 мая. В стране действует комендантский час - с 21:00 до 06:00, а строгий карантин объявлен в Марнеульском, Болнисском, Лентехском муниципалитетах, четырёх сёлах Кобулетского и одном селе Хашурского муниципалитета. Ранее правительство запретило въезд и выезд из Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси на 10 дней.
Амиран Гамкрелидзе: Скачки в графике инфицированных - повод для тревоги
«За последние три дня в Грузии два раза были зафиксированы по 30 новых случаев инфицирования за сутки, что очень тревожно», - заявил сегодня, 16 апреля, на брифинге глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе.
К этому времени в Грузии зафиксировано 340 случаев заражения новым коронавирусом. Первый скачок в графике заражения коронавирусной инфекцией – 30 случаев за сутки - был зафиксирован 13 апреля. На следующий день, 14 апреля, не было зафиксировано ни одного случая. Однако сегодня, 16 апреля, скачок в 30 зафиксированных случаев повторился, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«К сожалению, в последние три дня у нас уже два раза были скачки, когда было по 30 случаев. Это уже наводит на размышления и вызывает тревогу, указывает на то, что внутреннее распространение в стране уже серьезно укрепляется и мы стоим перед началом широкомасштабной эпидемии», - сказал Гамкрелидзе.
Тем не менее, инфекционист отметил, что в стране пока что низкий показатель смертности – всего 0,9%. В Грузии от коронавируса скончалось три человека. «Мы очень хотим сохранить такую тенденцию роста новых случаев, чтобы у нас не было скачков», - подчеркнул Гамкрелидзе.
В Грузии число случаев инфицирования коронавирусом увеличилось до 340
В Грузии число случаев заражения коронавирусом увеличилось до 340. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge.
В режиме карантина находятся 5000 человек, а в стационаре под наблюдением врачей – 494 лица. 76 из 340 инфицированных уже выздоровели, трое скончались. Кроме того, из-за рубежа на лечение перевезены трое гражданин Грузии.
Между тем, грузинские медики заявляют, что если люди не будут следовать рекомендации о социальном дистанцировании, система здравоохранения просто не справится с наплывом пациентов, и далее все может пойти по «итальянскому сценарию».
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