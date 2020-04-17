Пресс-служба кабмина: подразделения РХБЗ Черноморского флота РФ направили в Абхазию колонну спецавтотехники

ВВП Китая в первом квартале 2020 года сократился на 6,8 процента по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на отчёт Государственного статистического управления КНР.

Китай начал публиковать квартальную отчётность в 1992 году, и с тех пор ни разу ВВП за квартал не снижался по отношению к такому же периоду предыдущего года. Financial Times указывает, что Китай признал подобное падение впервые с 1976 года.

Главной причиной падения стала эпидемия коронавирусной инфекции, из-за которой, в частности, был введён карантин в провинции Хубэй. Жёсткие ограничительные меры коснулись более 65 миллионов человек. В других регионах Китая также были введены ограничения. В течение марта и апреля работа промышленных и иных предприятий в Китае постепенно возобновлялась.

Wall Street Journal отмечает, что падение китайской экономики оказалось более сильным, чем предсказывали аналитики. Китайские данные могут служить предзнаменованием для всей мировой экономики: в ряде высокоразвитых стран, включая большинство стран ЕС и США, также введены карантинные ограничения, которые затронули целые секторы экономики, прежде всего сферу услуг.

Пандемия COVID-19 окажет на мировую экономику гораздо большее влияние, чем оказал финансовый кризис 2007–2008 годов, заявила ранее управляющий директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. "Никогда прежде в истории МВФ мы не наблюдали остановку мировой экономики", – подчеркнула глава МВФ. "Мы вступили в рецессию", – заявила Георгиева.

По прогнозу МВФ, российская экономика из-за пандемии коронавируса сократится на пять с половиной процентов.

В Соединённых Штатах в связи с эпидемией зафиксирован беспрецедентный подъём безработицы. Президент США Дональд Трамп в четверг изложил основные принципы, с учетом которых американская экономика сможет "открыться", что позволит вернуть в страну миллионы рабочих мест. Как сообщает "Голос Америки", президент отметил, что план будет реализовываться с учетом специфики и ситуации в каждом отдельно взятом штате. Штатам при этом следует применять поэтапный подход возвращения американцев к своим рабочим местам – в случае, если будет складываться благоприятная эпидемиологическая ситуация.

Из плана становится понятно, что возвращение к нормальной жизни будет гораздо более длительным процессом, чем первоначально предполагал сам Дональд Трамп, при этом администрация предупреждает, что некоторые меры по социальному дистанцированию, возможно, останутся в силе до конца 2020 года, чтобы предотвратить новую вспышку COVID-19.