Минздрав Грузии получил от Кореи 20 тысяч PCR-тестов высшего качества

Министерство по делам беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии и Национальный центр контроля заболеваний и общественного здоровья получили 20 тысяч корейских PCR-тестов высшего качества, передает «ИнтерпрессНьюс».

По информации МИД, при процессе выгрузки полученных из Кореи тестов в Тбилисском международном аэропорту присутствовали замглавы Минздрава Грузии Георгий Цоцколаури и заместитель министра иностранных дел Грузии Александр Хвтисиашвили.

«Эти тесты были приобретены и транспортированы при тесном сотрудничестве с корейской стороной, благодаря поддержке «Банка Грузии» и усилиям посольства Грузии в Корее. Тесты приобретены при активной вовлеченности и финансовой поддержке «Банка Грузии».

Представители дипломатических представительств Грузии за рубежом по поручению координационного совета, действующего под руководством премьер-министра, при сотрудничестве с Минздравом, активно участвуют в процессе снабжения медицинским оснащением и препаратами, необходимыми во время пандемии COVID-19.

Следует отметить, что в упомянутом процессе МИД находится в активной координации с министром охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леваном Давиташвили, который по поручению премьер-министра курирует управлением запасов медицинского сырья», - заявляют во внешнеполитическом ведомстве.