Верующие Северной Осетии отнеслись с пониманием к карантину в храмах

Православные Северной Осетии назвали введение в церквях карантинных мер в условиях пандемии необходимостью. В праздновании Пасхи дома нет ничего противоречащего вере, а ее глубина не зависит от регулярного посещения храмов, считают опрошенные «Кавказским узлом» прихожане.

В регионах СКФО из-за пандемии ограничено проведение религиозных обрядов. В частности архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам призвал православных Чечни, Дагестана и Ингушетии не посещать церкви на Пасху из-за эпидемии коронавируса, а в Дагестане запрещено посещение храмов и кладбищ для богослужений.

По данным сайта «Стопкоронавирус.рф» на 17 апреля, общее число зараженных коронавирусом в Северной Осетии составило 65 человек, трое выздоровели, двое скончались.

Православные верующие в условиях распространения пандемии могут освятить куличи самостоятельно, трижды пропев тропарь Пасхи. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих оставаться дома, соблюдать введенные из-за коронавируса санитарные предписания, а пасхальную службу смотреть по видео-трансляции. Церковные службы во время Страстной седмицы и Пасхи с 13 по 19 апреля пройдут без прихожан в связи с требованием санитарных властей, в богослужениях примут участие только священники, сообщило сегодня, 18 апреля, агентство ТАСС.

Власти Северной Осетии с 1 по 19 апреля из-за распространения коронавируса ввели карантинные меры. В частности образовательные учреждения переведены на дистанционное обучение, жителям старше 65 лет, а также страдающим хроническими заболеваниями, запрещено покидать места проживания. Указ предписывает социальное дистанцирование, ограничивает передвижение для жителей и временно приостановил работу ряда объектов.

Несмотря на действующие до 19 апреля в Северной Осетии карантинные меры, в графике, размещенном на сайте Владикавказской и Аланской епархии, начало пасхальных богослужений указано на 18 апреля. В пресс-службе епархии отказались от комментариев о форме проведения службы.