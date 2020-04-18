За последние сутки полиция выявила в Грузии 321 факт нарушения режима ЧП

За последние 24 часа в Грузии выявлен 321 новый факт нарушения режима чрезвычайного положения. Об этом «ИнтерпрессНьюс» сообщили в МВД Грузии. По информации ведомства, в масштабе страны полицией оштрафованы 85 граждан за нарушение т.н. комендантского часа.

«Полиция продолжает работу в 24-часовом режиме с целью выявления лиц, нарушающих ограничения, установленные правительством Грузии в рамках чрезвычайного положения и т.н. комендантского часа. Сотрудники соответствующих подразделений Министерства внутренних дел в целях предотвращения и превенции распространения коронавируса в стране оперативно реагирует на все факты правонарушений.

За последние 24 часа, в результате осуществленного правоохранителями мониторинга, в масштабе всей страны выявлен 321 новый факт нарушения ограничений режима чрезвычайного положения и т.н. комендантского часа. С 21:00 часов 17 апреля до 06:00 часов 18 апреля в масштабе всей страны полиция оштрафовала 85 граждан за нарушение т.н. комендантского часа. Кроме того, за нарушение ограничения на собрание более 3-х человек в публичном пространстве и несоблюдение 2-метровой социальной дистанции сотрудниками МВД оштрафованы в общей сложности 140 граждан. За нарушение правил перевозки граждан и перемещения на автомобиле правоохранителями оштрафовано еще 96 лиц.

МВД вновь призывает граждан соблюдать ограничения, установленные в рамках чрезвычайного положения, в противном случае будут применяться предполагаемые законом, соответствующие меры. Все находящиеся на территории Грузии лица обязаны соблюдать чрезвычайный режим и подчиняться требованиям действующего в Грузии в сфере здравоохранения законодательства. Нарушение режима чрезвычайного положения влечет административную ответственность – штрафование физических лиц на 3 000 лари, а юридических лиц – на 15 000 лари», - отмечается в информации.