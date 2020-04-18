Скончался известный грузинский кинорежиссер Резо Эсадзе

Известный грузинский кинорежиссер, сценарист, актер, художник и поэт Резо Эсадзе скончался на 87 году жизни. Об этом члены семьи режиссера сообщили в комментарии Общественному вещателю.

Резо Эсадзе родился 18 февраля 1934 в селе Шемокмеди (Гурия). В 1956 году окончил физико-математический факультет Тбилисского университета по специальности «геофизика». Преподавал физику и астрономию в школе, младший научный сотрудник астрофизической станции Тбилисского университета.

В 1964 году Эсадзе окончил режиссерский факультет ВГИКа, уже через два года стал режиссером киностудии «Ленфильм», а с 1972 года - киностудии «Грузия-фильм». Актер Резо Эсадзе снимался в фильмах «Девять дней одного года» Михаила Ромма, «Покаяние» Тенгиза Абуладзе, «Городок Анара» Ираклия Квирикадзе, «Из жизни отдыхающих» Николая Губенко, «Волкодав из рода Серых Псов» Николая Лебедева.

В качестве режиссера работал над 11 картинами, среди которых «Четыре страницы одной молодой жизни» (1967), «Секундомер»(1970), «Любовь с первого взгляда» (1975), «Свадебный подарок» (1982) и другие фильмы. Последней работой Эсадзе стала кинокартина «Месяц, как один день», которую он снял в 2016 году вместе с режиссером Лашей Миндиашвили.

Резо Эсадзе - заслуженный артист Грузии, лауреат премии имени Шота Руставели, победитель многочисленных республиканских, всесоюзных и международных фестивалей, член Союзов художников России и Грузии. На XVII Тбилисском международном кинофестивале в 2016 году получил приз за лучший полнометражный художественный фильм («Месяц, как один день»). На этом же форуме удостоен приза «Золотого Прометея» за исключительный вклад в развитие грузинского кино.

В феврале 2019 года по случаю 85-летнего юбилея известного кинорежиссера перед кинотеатром «Руставели» была открыта его именная звезда.