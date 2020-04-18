В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь

В Великую субботу в храме Гроба Господня в Иерусалиме (Иерусалимский храм Воскресения Христова) сошел Благодатный огонь. Из небольшой молельни, кувуклии, находящейся над местом погребения Иисуса, Благодатный огонь вынес Патриарх Святого Града Иерусалима и всея Палестины. Благодатный огонь впервые снизошел в Иерусалимском храме Воскресения Христова в III веке.

Небесный огонь сошел в храме Гроба Господня в 14:50 по тбилисскому времени, сообщает «ИнтерпрессНьюс». В отличие от предыдущих лет, в храме находились лишь несколько человек, представляющих восточные православные церкви.

В Грузию благодатный огонь доставят спецрейсом Тбилиси – Тель-Авив – Тбилиси. По данным МИД Грузии, самолет Georgian Airways также заберет из Израиля грузинских граждан, которые на фоне пандемии долгое время не могли вернуться на родину. В министерстве отметили, что среди пассажиров есть несовершеннолетние, студенты, люди с хроническими заболеваниями, а также граждане, которые возвращаются на родину из США транзитом. Уже известно, что самолет с благодатным огнем и грузинскими мигрантами должен приземлиться в Тбилисском международном аэропорту в 23:15.

Из-за существующих ограничений традиционной встречи огня в столичном аэропорту не будет. Представители патриархии доставят его в тбилисский Кафедральный собор Святой Троицы (Самеба), где пасхальное богослужение начнется в 23:00. Возглавит там службу Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй.