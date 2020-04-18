226 случаев заражения коронавирусом выявлены в Ингушетии

73 новых случая инфицирования коронавирусом зафиксированы в Ингушетии с 17 апреля, и общее число больных составило 226 человек.

Как сообщает «Кавказский узел», 3 апреля стало известно о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом в Ингушетии. 11 апреля умер муфтий Ингушетии Абдурахман Мартазанов, у которого первичный тест показал коронавирус. 16 апреля число зараженных увеличилось до 153, умерших - до четырех.

На 17 апреля в Ингушетии были выявлены 38 случаев заражения, и число заболевших составило 191, сообщил в тот же день Минздрав Ингушетии на своей странице в Instagram. За минувшие сутки к числу зараженных прибавилось еще 35 человек, и общее число инфицированных достигло 226, говорится в сегодняшнем сообщении ведомства.

«Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции - 13 человек, госпитализированы с подтверждением и подозрительных на COVID-2019 - 55 человек», - сказано в сегодняшнем сообщении республиканского Роспотребнадзора в Instagram.

По данным ведомства, 19 пациентов находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 11 человек - на аппарате искусственной вентиляции легких. «Все остальные, с подозрением и подтверждением на COVID-2019, ввиду удовлетворительного состояния, наблюдаются на дому», - отмечено в сообщении Роспотребнадзора.