Заявление Макрона вызвало настороженность пожилых французов

Во Франции, как и в Испании, Италии и многих других странах ЕС, режим карантина сохранится, по меньшей мере, до 11 мая. Это, в частности, означает, что по сокращенному расписанию продолжат работать магазины, ограниченным останется передвижение людей. Обо всем это на днях говорил в своем обращении президент Франции Эммануэль Макрон. После 11 мая, вероятно, может настать черед для возобновления работы по нормальной схеме торговых предприятий и учебных заведений.

Остается однако неясным, как скоро будут сняты ограничения на работу гостиниц, кафе и ресторанов и когда власти намерены отменить меры самоизоляции для жителей разных регионов Франции. Агентство Reuters отмечает волну недовольства, поднявшуюся в последние дни в ответ на слова Макрона, что пожилым людям, входящим в так называемую группу риска, вероятно, придется оставаться дома дольше остальных французов.

Председатель научного совета при правительстве Франции по вопросам эпидемии Жан-Франсуа Дельфресси добавил остроты общественным спорам, заявив, что людям в возрасте более 65 лет следует и далее оставаться в самоизоляции.

Президент Макрон следит за общественной дискуссией режима ограничений после 11 мая, сообщила канцелярия президента Макрона в письме, направленном агентству Reuters в ответ на просьбу о комментариях. «Глава государства не намерен допускать дискриминации между гражданами в период после 11 мая, когда будет ослаблен режим карантина. Президент призовет сограждан к проявлению их индивидуальной ответственности», говорится в ответе канцелярии президента Франции.

Тем не менее, правительство республики, порекомендует некоторым категориям граждан оставаться дома - ради их же собственной безопасности, отмечает агентство.

К настоящему времени во Франции зарегистрировано около 19 тысяч смертей, связанных с коронавирусной инфекцией. Большинство статистических данных указывают на наметившуюся тенденцию к замедлению скорости распространения коронавируса. Агентство Reuters связывает эту тенденцию с общенациональным режимом карантина, продолжающимся во Франции уже месяц.