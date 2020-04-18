Важа Сирадзе: В церквях не наблюдается большое количество прихожан

По заявлению директора Департамента патрульной полиции МВД Грузии Важи Сирадзе, во всех храмах в масштабе Грузии мобилизована патрульная полиция. По его словам, в церквях не наблюдается большое количество людей и во всех храмах соблюдается социальная дистанция.

«Во всех церквях в масштабе Грузии мобилизованы представители МВД, которые обеспечат соблюдение гражданами социальной дистанции и требований, установленных постановлением правительства и условий чрезвычайного положения.

Что касается нарушений, как вам известно, с 21:00 начался комендантский час, и на этом этапе нарушения не выявлены. Что касается того, как будет в дальнейшем, сообщу позже. На данном этапе положение спокойное, в церквях не наблюдается большое количество прихожан, и я хочу поблагодарить каждого гражданина за то, что с пониманием отнеслись к этой ситуации, и во всех храмах в масштабе Грузии соблюдается социальная дистанция и соответствующие мероприятия проходят в спокойной обстановке», - заявил Сирадзе.