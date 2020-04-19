В России - 6060 новых случаев COVID-19. Больше только в США

В России за минувшие сутки зафиксировано 6060 новых случаев заражения коронавирусом. Таковы последние данные оперативного штаба.

Это новый суточный рекорд. Число зараженных продолжает расти быстрыми темпами. Накануне было выявлено 4765 новых заражённых. Больше новых случаев инфекции, чем в России, теперь фиксируется только в США.

За минувшие сутки жертвами коронавируса в России стали 48 человек - это тоже самый высокий показатель за все время. Всего от инфекции COVID-19 в России по официальным данным умер 361 человек.

Общее число случаев инфекции в России достигло 42853. Это 10-е место в мире. Выздоровевшими признан 3291 человек.

В сообщении оперативного штаба отмечается, что более 40 процентов тех, у кого в последние сутки выявлен коронавирус, не испытывают никаких симптомов.

В Москве выявлено 3570 новых зараженных. За неделю число инфицированных коронавирусом в российской столице увеличилось в 2,5 раза. В Московской области 709 новых инфицированных, в других регионах существенно меньше. Коронавирус выявлен уже во всех российских регионах.