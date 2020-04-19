Президент Грузии поблагодарила население за ответственность в условиях ЧП

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила верующих с праздником Воскресения Христова, поблагодарив население страны за проявленную ответственность. «Счастливой Пасхи! Спасибо за высокое гражданское самосознание, проявленное вчера грузинским народом… Спасибо всем вам. Христос воскрес!», - написала Зурабишвили на своей странице в Facebook.

Из-за эпидемии коронавируса в Грузии действует чрезвычайное положение и комендантский час. Выходить на улицу с 21:00 до 6:00 запрещено без специального пропуска. Верующим все же была предоставлена возможность посетить службы в церквях Грузии в пасхальную ночь. Правительство и патриархия договорились о том, что двери храмов не будут закрыты для прихожан при условии соблюдения социального дистанцирования.

Несмотря на договоренности, власти и ведущие эпидемиологи страны неоднократно призвали население встретить праздник Пасхи дома, чтобы не допустить резкого роста числа инфицированных. Большинство граждан учли эти рекомендации. В храмах, где проводились службы, собралось минимальное количество верующих.