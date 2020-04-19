День черкесского флага решено отмечать онлайн с символикой на балконах

В условиях самоизоляции День черкесского флага будет отмечаться в онлайн-формате. Черкесам предложено 25 апреля демонстрировать флаги с балконов, установить их на крышах домов и на автомобилях.

Как сообщает «Кавказский узел», черкесские общественные организации по причине распространения коронавируса отказались от проведения массовых мероприятий в День черкесского флага, который отмечается 25 апреля в Карачаево-Черкесии, Адыгее и Кабардино-Балкарии.

Ко Дню черкесского флага приурочены различные онлайн-мероприятия, сообщил председатель общественной организации «Кабардинский конгресс» Аслан Бешто. «Объявлен конкурс на лучшее стихотворение на черкесском языке по тематике флага среди детей. Призовой фонд составляет 50 тысяч рублей. Планируются онлайн-конференции на тему истории черкесского флага», - рассказал он.

Кроме того, «Кабардинский конгресс» призвал 25 апреля установить черкесский флаг на балконах, крышах домов, на автомобилях. «Призываем использовать все доступные средства, которые не будут нарушать режим самоизоляции», - добавил Бешто.