В Грузии от коронавируса вылечились уже 93 человека

Число излечившихся от коронавируса в Грузии за сегодняшний день увеличилось с 86 до 93. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge. В режиме карантина находятся 5094 человека, а в стационаре под наблюдением врачей – 547 лиц.

Согласно информации Общественного вещателя, среди выздоровевших пятеро пациентов батумской клиники «Медальфа».

«По результатам повторных тестов пяти инфицированных получен отрицательный ответ. Это означает, что они полностью излечились от коронавируса», - сказала журналистам заместитель министра здравоохранения Аджарии Нино Нижарадзе. Она добавила, что в общей сложности в «Медальфа» вылечили уже 13 пациентов с коронавирусом.

По данным ВОЗ, в среднем пациент, зараженный коронавирусом, способен полностью выздороветь за 20 дней. Из больниц выписывают только после получения отрицательных результатов двух тестов, проведенных с разницей в 24 часа. После выписки человек обязан две недели провести в режиме самоизоляции.