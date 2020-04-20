В Тбилиси шальной пулей убили женщину – оппозиция обвинила сотрудника МВД

50-летняя женщина в Тбилиси убита шальной пулей в собственной квартире. Трагедия произошла накануне в одной из жилых многоэтажек в районе Ваке-Сабуртало.

По имеющейся информации, стреляли из корпуса напротив – пуля разбила оконное стекло и попала в женщину. Знакомый семьи рассказал журналистам, что полиция уже задержала предполагаемого преступника.

В МВД при этом официальную информацию пока не распространяли. Расследование ведется по статьям 108 и 236 УК Грузии — умышленное убийство и противоправные приобретение, хранение, ношение, изготовление огнестрельного оружия

Один из лидеров оппозиционного «Национального движения» Ника Мелия написал в Facebook, что стрелял сотрудник МВД. «Как в тёмные 90-е: шальная пуля убила женщину, которая у себя дома смотрела телевизор», - написал Мелия.