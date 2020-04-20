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Число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 399
В Грузии число лабораторно подтверждённых случаев коронавируса выросло до 399. Данные опубликованы на правительственном портале StopCov.ge.
Выздоровели 93 человека, в том числе жительница Гальского района Абхазии.
Четыре пациента в возрасте 86, 81, 76 и 70 лет скончались. В карантине находятся 4782 гражданина, под наблюдением врачей в стационарах - 503.
Два гражданина Австрии, у которых вирус обнаружили во время их нахождения в Грузии, вернулись на родину. Между тем в Грузию на лечение доставили трех соотечественников, у которых вирус был подтвержден на территории Турции и Армении. В самопровозглашенной республике Абхазия выявлено три случая инфицирования.
- В Грузии из-за пандемии коронавируса объявлено чрезвычайное положение до 21 апреля. Планируется продлить режим ЧП по 10 мая. В стране действует комендантский час - с 21:00 до 06:00, а строгий карантин объявлен в нескольких муниципалитетах и сёлах страны. Правительство запретило въезд и выезд из Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси на 10 дней, позже – полностью ограничило передвижение легковых автомобилей.
Другие новости дня
В Армении скончались еще два пациента с COVID-19
Число случаев коронавируса в Армении за последние сутки увеличилось на 48, в общем составив 1339. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 20 апреля число выздоровевших пациентов увеличилось на 35 и сейчас составляет 580.
Согласно сообщению, за прошедшие сутки зафиксировано еще две смерти пациентов с диагнозом COVID-19. Таким образом, всего с начала эпидемии коронавируса нового типа в Армении скончалось 22 пациента с этим диагнозом.
Отметим также, что количество пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, на данный момент в Армении составляет 737, а из проведенных тестов на коронавирус 13373 дали отрицательный результат.
В Тбилиси шальной пулей убили женщину – оппозиция обвинила сотрудника МВД
50-летняя женщина в Тбилиси убита шальной пулей в собственной квартире. Трагедия произошла накануне в одной из жилых многоэтажек в районе Ваке-Сабуртало.
По имеющейся информации, стреляли из корпуса напротив – пуля разбила оконное стекло и попала в женщину. Знакомый семьи рассказал журналистам, что полиция уже задержала предполагаемого преступника.
В МВД при этом официальную информацию пока не распространяли. Расследование ведется по статьям 108 и 236 УК Грузии — умышленное убийство и противоправные приобретение, хранение, ношение, изготовление огнестрельного оружия
Один из лидеров оппозиционного «Национального движения» Ника Мелия написал в Facebook, что стрелял сотрудник МВД. «Как в тёмные 90-е: шальная пуля убила женщину, которая у себя дома смотрела телевизор», - написал Мелия.
Полиция задержала поджигателя Президентской библиотеки Саакашвили
В Тбилиси задержан предполагаемый поджигатель Президентской библиотеки Михаила Саакашвили. По данным МВД, это ранее судимый гражданин Б.К. 1991 года рождения.
Мужчина совершил преступление в прямом эфире на Facebook. Видео до сих пор доступно в социальной сети.
Уголовное дело возбуждено по факту повреждения или уничтожения чужой вещи путем поджога. Задержанному грозит лишение свободы на срок от трёх до пяти лет.
По информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, в одном из помещений библиотеки на 15 квадратных метрах горел офисный инвентарь. На месте были мобилизованы четыре группы пожарных-спасателей.
Основанная третьим президентом Грузии библиотека открылась в 2013 году, за месяц до завершения срока полномочий Саакашвили на посту главы государства. В начале марта там начал работу штаб политика, к работе которого он подключен дистанционно.
В Канаде в результате стрельбы убиты не менее 16 человек
В канадской провинции Новая Шотландия в результате стрельбы погибли по меньшей мере 16 человек, в том числе сотрудница полиции. Нападавший убит. Сообщается, что стрелок переоделся в полицейскую форму и передвигался на автомобиле, который был похож на полицейский.
В нападении подозревается 51-летний Гэбриел Уортман. Глава канадской полиции Бренда Луцки сообщила Си-би-си, что инцидент пока не рассматривается как теракт, и полиция продолжает изучать мотивы подозреваемого. Она добавила, что в начале нападения у него, возможно, был конкретный мотив, однако затем его действия "стали беспорядочными".
Первое нападение произошло в субботу в небольшом городке Портапик. Там внутри и снаружи одного из домов были найдены несколько тел. Ряд домов в городе загорелись.
Полиция пыталась обезвредить нападавшего в течение 12 часов.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал нападение "ужасающей ситуацией". Глава правительства Новой Шотландии Стивен Макнил заявил, что это был "один из самых бессмысленных актов насилия в истории провинции".
Нынешнее нападение стало одним из самых смертоносных в истории Канады.
Предыдущая атака со сравнимым числом жертв произошла в Квебеке в 1989 году. Тогда стрелок ворвался в университет Монреаля и убил 14 женщин.
В тбилисском районе Варкетили задержаны шестеро нарушителей ЧП
Шесть человек, нарушивших условия чрезвычайного положения, задержаны за сопротивление полиции в районе Варкетили на окраине Тбилиси. Об этом сообщает Общественный вещатель.
Инцидент произошел в сквере одного из микрорайонов. Полицейские призвали группу людей, собравшихся в парке, соблюдать положения декрета президента о ЧП. Граждане отказались выполнить требования полиции. Споры переросли в стычку.
В результате, полиция задержала двоих человек по статье «сопротивление, угроза или насилие в отношении защитников общественного порядка и других представителей правительства, совершенные группой лиц». Данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от четырех до семи лет.
Еще четверых задержали на основании статьи «неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительных органов». Им грозит штраф в размере от 1 до 4 тысяч лари (от 320 до 1,2 тысячи долларов) или административное заключение сроком на 15 суток.
В соцсетях очевидцы распространили кадры перепалки. На них видно, что во двор стянуто несколько экипажей патрульной полиции.
В Грузии от коронавируса вылечились уже 93 человека
Число излечившихся от коронавируса в Грузии за сегодняшний день увеличилось с 86 до 93. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge. В режиме карантина находятся 5094 человека, а в стационаре под наблюдением врачей – 547 лиц.
Согласно информации Общественного вещателя, среди выздоровевших пятеро пациентов батумской клиники «Медальфа».
«По результатам повторных тестов пяти инфицированных получен отрицательный ответ. Это означает, что они полностью излечились от коронавируса», - сказала журналистам заместитель министра здравоохранения Аджарии Нино Нижарадзе. Она добавила, что в общей сложности в «Медальфа» вылечили уже 13 пациентов с коронавирусом.
По данным ВОЗ, в среднем пациент, зараженный коронавирусом, способен полностью выздороветь за 20 дней. Из больниц выписывают только после получения отрицательных результатов двух тестов, проведенных с разницей в 24 часа. После выписки человек обязан две недели провести в режиме самоизоляции.
- Первый случай инфицирования коронавирусом в Грузии зафиксировали 26 февраля. С тех пор в стране COVID-19 был подтвержден у 394 человек. Четверо из них скончались.
- В настоящее время в карантине остаются около 5,1 тысячи человек, а в стационарах под наблюдением врачей – 547.
День черкесского флага решено отмечать онлайн с символикой на балконах
В условиях самоизоляции День черкесского флага будет отмечаться в онлайн-формате. Черкесам предложено 25 апреля демонстрировать флаги с балконов, установить их на крышах домов и на автомобилях.
Как сообщает «Кавказский узел», черкесские общественные организации по причине распространения коронавируса отказались от проведения массовых мероприятий в День черкесского флага, который отмечается 25 апреля в Карачаево-Черкесии, Адыгее и Кабардино-Балкарии.
Ко Дню черкесского флага приурочены различные онлайн-мероприятия, сообщил председатель общественной организации «Кабардинский конгресс» Аслан Бешто. «Объявлен конкурс на лучшее стихотворение на черкесском языке по тематике флага среди детей. Призовой фонд составляет 50 тысяч рублей. Планируются онлайн-конференции на тему истории черкесского флага», - рассказал он.
Кроме того, «Кабардинский конгресс» призвал 25 апреля установить черкесский флаг на балконах, крышах домов, на автомобилях. «Призываем использовать все доступные средства, которые не будут нарушать режим самоизоляции», - добавил Бешто.
Диаспора в Китае передала Грузии защитные маски, очки и перчатки
Представители грузинской диаспоры в Китае провели благотворительную акцию, чтобы собрать гуманитарную помощь для Грузии. Об этом сообщили в посольстве Грузии в КНР.
Друзья Грузии в Китае помогли диаспоре приобрести 11 тысяч масок, 7 тысяч пар перчаток, 200 пар защитных очков, 50 дистанционных термометров, а также 200 упаковок медицинской жидкости. Инициатором акции под названием «Сила в единстве» стал Альберт Саная. 15 апреля он передал собранные средства защиты чрезвычайному и полномочному послу Грузии в КНР Арчилу Каландия. Со своей стороны дипломатическая миссия обещает обеспечить транспортировку груза в Тбилиси.
«Посольство благодарит организаторов благотворительной акции, представителей грузинской диаспоры в Китае и китайских друзей за поддержку нашей страны во время этого глобального вызова», - говорится в сообщении посольства.
- С 26 февраля и по сегодняшний день в Грузии зафиксировали 394 случая COVID-19. Четверо пациентов скончались. 86 человек выздоровели.
Георгий Гахария: Вчерашний день показал нам, что так строится успешное государство
«Вчерашний день показал нам, что так строится успешное государство», - написал в социальной сети премьер-министр Грузии Георгий Гахария. По его словам, «такой ответственностью, отношением и единством мы непременно преодолеем этот сложнейший вызов». Глава правительства благодарит граждан, врачей, полицию и армию.
«Вчерашний день показал нам, что так строится успешное государство! Вчера грузинский народ, помимо своей преданности и уважения вере и Церкви, проявил высокую гражданскую ответственность перед государством. Вчерашний день еще раз убедил нас в том, что, стоя рядом друг с другом, мы обязательно достигнем окончательной победы!
Я хочу поблагодарить каждого, кто встретил этот светлый праздник дома. Спасибо тем, кто, находясь вчера в храме, следовал всем призывам и рекомендациям, которые дают нам наши врачи. Спасибо нашим врачам, которые стоят на переднем плане этой борьбы, нашей полиции и армии, которые заботятся не только о соблюдении закона, но и о здоровье наших граждан. Спасибо каждому из вас, кто сегодня ставит общественные интересы и благополучие выше личных.
Впереди у нас тяжелая борьба, но с такой ответственностью, отношением и единством мы непременно преодолеем этот сложнейший вызов. Именно так, индивидуальной гражданской ответственностью, благоразумием и совместными усилиями строится успешное государство! Мы должны еще потерпеть, оставаться дома, чтобы как можно быстрее всем вместе вернуться к привычному ритму жизни. Еще раз поздравляю с праздником Пасхи», - написал премьер.
Express.co.uk: Грузинский бизнесмен пожертвовал 25,5 млн. фунтов стерлингов на борьбу с коронавирусом
«Бизнесмен пожертвовал 25,5 млн. фунтов стерлингов на борьбу с коронавирусом», - статью под таким заголовком опубликовало британское издание express.co.uk. Автор статьи - политический редактор Daily Express Дэвид Мэддокс отмечает, что грузинский бизнесмен является крупнейшим частным донором в мире в борьбе с коронавирусом.
Согласно статье, бывший премьер-министр Грузии миллиардер Бидзина Иванишвили вместе со своей семьей перечислил 100 миллионов лари в фонд правительства Грузии STOPCOV, что составляет около 25,5 миллиона фунтов стерлингов.
«Сегодня население Грузии может видеть, как работает эта страховка в реальной жизни. Эти деньги спасут множество жизней и помогут всем грузинам преодолеть этот кризис. Г-н Иванишвили и его семья через Фонд «Карту» пожертвовали более 3 миллиардов долларов на благотворительность в различных сферах Грузии, начиная со строительства театров и спортивных центров и заканчивая реставрацией объектов культурного наследия. Пожертвования Иванишвили только на здравоохранение составляют 500 миллионов долларов», - говорится в статье.
Число инфицированных коронавирусом в Болниси увеличилось до 54
Еще у трех жителей Болнисского района подтвержден коронавирус – общее число инфицированных в муниципалитете увеличилось до 54 человек. Как сообщил журналистам мэр Болниси Давид Шеразадишвили, все новые случаи COVID-19 – это контакты сотрудников «скорой», у которых заболевание диагностировали ранее на этой неделе.
Чтобы предотвратить распространение коронавируса в районе, 16 апреля местные власти закрыли села Баличеби и Казрети, где добывает золото компания RMG. На рудниках трудоустроены сотни людей. Их передвижение по району, который объявлен красной зоной, ограничили в целях превенции.
Из-за выявленных фактов инфицирования режим строго карантина ввели в селе Саванети и общине Квемо Болниси. 17 апреля въезд и выезд также был ограничен из райцентра Болниси и села Рачисубани.
Болнисский и соседний Марнеульский район стали первыми муниципалитетами Грузии, где был установлен жесткий карантин. Это произошло еще 23 марта. В двух районах выявлено уже более 80 случаев заболевания, один из которых с летальным исходом. Помимо Марнеули и Болниси, красной зоной объявлены Лентехский муниципалитет в Нижней Сванетии, село Хидискури Хашурского района, а также селах Гвара, Мухаестате, Легва и Цкаврока Кобулетского района.
По состоянию на 19 апреля в Грузии зарегистрировано 394 случая инфицирования COVID-19. 86 пациентов выздоровели, четверо скончались.
Число зараженных коронавирусом в Кабардино-Балкарии увеличилось до 136
Подтверждены 22 новых случая заражения COVID-19 в Кабардино-Балкарии, всего их теперь 136. В реанимации находятся семь жителей республики. Запрет на работу местных организаций продлен до 26 апреля.
О первых двух случаях заражения в Кабардино-Балкарии власти объявили 21 марта. В больницах находятся 57 человек с подтвержденным коронавирусом, а еще 71 зараженный - дома, под наблюдением медиков, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в Оперативном штабе. Шесть человек находятся на обсервации, добавил представитель штаба. Выздоровело восемь человек. Официально подтвержденных случаев смерти от коронавируса в регионе нет.
Среди зараженных восемь детей, причем двое из них госпитализированы. Один подросток находится в тяжелом состоянии, отметили в штабе. В реанимации находятся семь человек, из них четверо подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Всего в республике протестированы 7800 человек. Тестированием занимаются три лаборатории. Одна из них частная, анализ там платный и стоит 2200 рублей.
Как сообщили в Оперативном штабе, вирус распространился в 28 населенных пунктах. Больше всего заболевших в Нальчике – 44. На втором месте поселок Кашкатау, где 12 заболевших. В поселках Шалушка и Чегем по 11 заболевших, в поселке Чегем Второй - 9, во всех остальных селах по 1-2 заболевших.
Президент Грузии поблагодарила население за ответственность в условиях ЧП
Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила верующих с праздником Воскресения Христова, поблагодарив население страны за проявленную ответственность. «Счастливой Пасхи! Спасибо за высокое гражданское самосознание, проявленное вчера грузинским народом… Спасибо всем вам. Христос воскрес!», - написала Зурабишвили на своей странице в Facebook.
Из-за эпидемии коронавируса в Грузии действует чрезвычайное положение и комендантский час. Выходить на улицу с 21:00 до 6:00 запрещено без специального пропуска. Верующим все же была предоставлена возможность посетить службы в церквях Грузии в пасхальную ночь. Правительство и патриархия договорились о том, что двери храмов не будут закрыты для прихожан при условии соблюдения социального дистанцирования.
Несмотря на договоренности, власти и ведущие эпидемиологи страны неоднократно призвали население встретить праздник Пасхи дома, чтобы не допустить резкого роста числа инфицированных. Большинство граждан учли эти рекомендации. В храмах, где проводились службы, собралось минимальное количество верующих.
Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении за сутки увеличилось на 43
Число случаев коронавируса в Армении за последние сутки увеличилось на 43, в общем составив 1291. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 сегодняшнего дня, 19 апреля, число выздоровевших пациентов увеличилось на 22 и сейчас составляет 545.
Таким образом, количество пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, на данный момент в Армении составляет 726, а из проведенных тестов на коронавирус 12680 дали отрицательный результат.
Всего с начала эпидемии коронавируса нового типа в Армении скончались 19 пациентов с диагнозом COVID-19, сообщает Радио Азатутюн.
Согласно решению коменданта действующего в Армении режима чрезвычайного положения, вице-премьера Тиграна Авиняна, с сегодняшнего дня до 26 апреля в связи с эпидемиологической ситуацией закрыты въезды и выезды из сел Маралик и Дзоракап Ширакской области Армении.
Амиран Гамкрелидзе: Говорить о снятии ограничений преждевременно
По заявлению директора Национального центра по контролю заболеваний Грузии Амирана Гамкрелидзе, в условиях отсутствия вакцины и этиотропных препаратов, строгие ограничения являются одним из самых мощных инструментов борьбы с коронавирусом.
Гамкрелидзе поблагодарил граждан, которые вчера проявили социальную ответственность. Однако, по словам Амирана Гамкрелидзе, по-прежнему ожидается рост новых случаев коронавируса, и какую роль сыграло применение ограничений, а в некоторых случаях их несоблюдение, проявится через 10 дней. По заявлению Гамкрелидзе, говорить об отмене ограничений преждевременно.
- В Грузии на текущий момент подтверждено 394 случая коронавируса, в том числе 86 инфицированных выздоровели, четверо скончались. 5094 граждан находятся в режиме карантина, а 547 - в стационарах.
- 17 апреля президент Грузии подписала указ о продлении режима чрезвычайного положения до 10 мая. В стране действует комендантский час - с 21:00 до 06:00, а строгий карантин объявлен в нескольких муниципалитетах и селах страны. Ранее правительство запретило въезд и выезд из Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси на 10 дней.
- В целях превенции распространения коронавирусной инфекции, до 21 апреля в Грузии полностью запрещено передвижение легковых автомобилей. Запрет не касается грузовых перевозок, в том числе машин дистрибуции.
- Кроме того, обязательным становится ношение медицинских масок в закрытых общественных местах. В правительстве официально сообщили и о временном закрытии кладбищ.
В Президентской библиотеке Саакашвили в Тбилиси произошел пожар
Пожар произошел в Президентской библиотеке Михаила Саакашвили в Тбилиси. Об этом сообщает Общественный вещатель. По информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, в одном из помещений библиотеки на 15 квадратных метрах горел офисный инвентарь.
На месте были мобилизованы четыре группы пожарных-спасателей. К настоящему времени пожар локализован. О пострадавших в результате происшествия не сообщается. Что стало причиной пожара, пока не известно.
Основанная третьим президентом Грузии библиотека открылась в 2013 году, за месяц до завершения срока полномочий Саакашвили на посту главы государства. В начале марта там начал работу штаб политика, к работе которого он подключен дистанционно.
Трамп: Если Китай сознательно допустил эпидемию, его ждут последствия
Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай может столкнуться с «последствиями», если выяснится, что он сознательно допустил вспышку коронавирусной инфекции, которая впоследствии переросла в пандемию.
На ежедневном брифинге в Белом Доме, посвященном борьбе с коронавирусом, Трамп сообщил, что Соединенные Штаты расследуют обстоятельства начала распространения коронавируса. Он подчеркнул, что Китай мог допустить случайную ошибку, и в этом случае говорить о его вине нельзя. Совсем другое дело - если речь идет о «сознательных» действиях. Трамп не пояснил, что именно он имеет в виду.
«Это можно было остановить в Китае, прежде чем началось распространение, но этого не было сделано, и теперь весь мир страдает» - подчеркнул Трамп. Соединенные Штаты на первом месте в мире по числу инфицированных новым коронавирусом и по числу смертей от инфекции.
Трамп также вновь заявил, что не доверяет официальной китайской статистике, согласно которой от коронавирусной инфекции в Китае умерли более 4 тысяч человек. В США число жертв уже приближается к 40 тысячам.
- Несколько дней назад американский телеканал Fox News со ссылкой на источники в спецслужбах выступил с утверждением, что первый заразившийся коронавирусной инфекцией работал в вирусологической лаборатории китайского города Ухань, откуда и началось распространение болезни по всему миру.
- Предполагается, что сотрудник Института вирусологии Уханя Китайской академии наук подхватил вирус от летучей мыши во время работы в лаборатории и вынес его в город. Канал настаивает, что у источников, знакомых с темой, есть «растущая уверенность», что вирус не был передан человеку из природы.
- При этом Fox News не утверждает, что вирус имел искусственное происхождение и тем более что он был распространен нарочно. По данным телеканала, американские власти ведут «полномасштабное расследование» обстоятельств появления вируса.
- Консенсус большинства специалистов-вирусологов заключается в том, что вирус имеет естественное происхождение. Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь подчеркнул, что версия об искусственном создании коронавируса не подкреплена какими-либо доказательствами.
За сутки перед Пасхой в Грузии оштрафовали более 200 человек
За последние сутки сотрудники полиции выписали 230 штрафов за нарушение правил чрезвычайного положения в Грузии, говорится в сообщении на сайте МВД страны.
21 марта в Грузии было объявлено чрезвычайное положение, а 31 марта – комендантский час с 9 вечера до 6 утра. К 18 апреля правила ужесточили еще больше – до 21 апреля запрещено передвижение на легковых автомобилях всем, у кого нет специального разрешения.
Как сообщает МВД, за нарушение комендантского часа за последние сутки был оштрафован 71 человек. Еще 91 человек получил штраф за нарушение запрета на передвижение на легковом автомобиле. Кроме того, полицейские выписали 68 штрафов за нарушение гражданами установленной допустимой дистанции в 2 метра.
Штраф за нарушение правил ЧП и комендантского часа составляет 3 тысячи лари (957 долларов) для физических лиц и 15 тысяч для юридических (почти 4,8 тысячи долларов). Оплатить его можно в течение 30 дней или обжаловать после снятия режима чрезвычайного положения.
Чрезвычайное положение сначала было объявлено до 21 апреля, однако власти приняли решение продлить его срок до 10 мая.
Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля. С этого дня по 19 апреля новым коронавирусом в стране заразились 394 человека, из них четверо скончались, выздоровели 86.
В Германию из Греции прибыли 47 детей, ищущих убежища
Группа из 47 детей из Афганистана, Сирии и Эритреи, без сопровождения, прибыла в Германию из лагеря для беженцев, находящегося на территории Греции. Некоторых из них дожидались родители, прибывшие в Германию ранее.
Как сообщают официальные представители правительства ФРГ, прибывшие дети ранее размещались в лагерях для беженцев на греческих островах Лесбос, Самос и Киос. Правозащитники неоднократно заявляли, что эти острова не приспособлены для проживания детей.
Министр внутренних дел Германии сообщил журналистам, что группа прибыла в аэропорт Ганновера рейсом из Афин. Все дети прошли проверку на коронавирус перед вылетом из Греции и останутся в течение двух недель в карантине, прежде чем продолжат путь по территории Германии.
Глава МВД Германии Хорст Зеехофер выразил надежду, что и другие страны вскоре также смогут принимать детей, чьи родители стали беженцами в Европе или не смогли покинуть родину. В марте власти Германии обязались принять не менее 350 детей из числа находившихся в греческих лагерях для беженцев. Эти обязательства Берлина стали частью общеевропейских усилий по спасению детей из стран, охваченных внутренними вооруженными конфликтами. Но общеевропейский план забуксовал в некоторых государствах из-за пандемии коронавируса. Представитель ООН Стефан Дужарич заявил, что в начале апреля в Греции находились без сопровождения более 5200 детей, ожидавших убежища в Европе.
26 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Северной Осетии
Количество пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией в Северной Осетии, достигло 120, сообщил Роспотребнадзор.
Первые случаи заражения коронавирусом были подтверждены в Северной Осетии 1 апреля, после чего местным жителям из группы риска запретили выходить из дома, были закрыты детские и спортивные площадки, общественные строения во дворах, нерабочие дни продлены до 30 апреля, а также приостановлена работа общественного транспорта.
«Всего под медицинским наблюдением на самоизоляции остаются – 1104 жителя республики, сняты с медицинского наблюдения (самоизоляция) - 1701 человек», - говорится в сообщении Роспотребнадзор.
В регионах СКФО из-за пандемии были ограничено проведение религиозных обрядов. Православные Северной Осетии назвали введение в церквях карантинных мер в условиях пандемии необходимостью. В праздновании Пасхи дома нет ничего противоречащего вере, а ее глубина не зависит от регулярного посещения храмов, считают опрошенные «Кавказским узлом» прихожане.
В Нью-Йорке первые признаки возможного ослабления эпидемии
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо на пресс-конференции в субботу заявил, что в минувшую пятницу в штате от последствий коронавируса умерли 540 человек - это самый низкий показатель за последние две недели. Он сообщил также, что в пятницу в больницы были доставлены 2 тысячи человек с осложнениями, вызванными COVID-19. Такие цифры последний раз регистрировались в конце марта, перед началом волны сильного роста заражений и смертности. Как сообщает «Голос Америки», из этого можно сделать предположение, что штат преодолел стадию плато.
По словам губернатора Куомо, врачи отмечают снижение количества пациентов, доставляемых в отделения интенсивной терапии и требующих подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких.
В целом по США в субботу было отмечено 715 тысяч случаев заражения коронавирусом. Смертельных исходов за последние сутки 1690, общее число жертв эпидемии в США 38 844.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил в субботу, что США и Канада договорились оставить общую границу закрытой еще на 30 дней, сообщило агентство Associated Press.
В России - 6060 новых случаев COVID-19. Больше только в США
В России за минувшие сутки зафиксировано 6060 новых случаев заражения коронавирусом. Таковы последние данные оперативного штаба.
Это новый суточный рекорд. Число зараженных продолжает расти быстрыми темпами. Накануне было выявлено 4765 новых заражённых. Больше новых случаев инфекции, чем в России, теперь фиксируется только в США.
За минувшие сутки жертвами коронавируса в России стали 48 человек - это тоже самый высокий показатель за все время. Всего от инфекции COVID-19 в России по официальным данным умер 361 человек.
Общее число случаев инфекции в России достигло 42853. Это 10-е место в мире. Выздоровевшими признан 3291 человек.
В сообщении оперативного штаба отмечается, что более 40 процентов тех, у кого в последние сутки выявлен коронавирус, не испытывают никаких симптомов.
В Москве выявлено 3570 новых зараженных. За неделю число инфицированных коронавирусом в российской столице увеличилось в 2,5 раза. В Московской области 709 новых инфицированных, в других регионах существенно меньше. Коронавирус выявлен уже во всех российских регионах.
- Во многих регионах России действуют карантинные меры, наиболее жесткие они в Москве, где введен пропускной режим. При этом режим ЧС не вводился. Власти Москвы утверждают, что медицинские учреждения города способны справиться с нагрузкой.
- Эпидемия в России началась позже, чем в большинстве стран Европы и США. Резкий рост числа инфицированных начался около двух недель назад. Власти признают, что пик эпидемии еще не пройден.
В настоящее время в Грузии подтверждено 394 случая коронавируса
В Грузии зафиксировано шесть новых случаев коронавируса. Обновленная информация доступна на созданном правительством Грузии специальном веб-сайте stopcov.ge.
Согласно официальным данным, на текущий момент в Грузии подтверждено 394 случая коронавируса, в том числе 86 инфицированных выздоровели, четверо скончались. 5094 граждан находятся в режиме карантина, а 547 - в стационарах.
- 17 апреля президент Грузии подписала указ о продлении режима чрезвычайного положения до 10 мая. В стране действует комендантский час - с 21:00 до 06:00, а строгий карантин объявлен в нескольких муниципалитетах и селах страны. Ранее правительство запретило въезд и выезд из Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси на 10 дней.
- В целях превенции распространения коронавирусной инфекции, в Грузии полностью запрещено передвижение легковых автомобилей. Запрет не касается грузовых перевозок, в том числе машин дистрибуции.
- Кроме того, обязательным становится ношение медицинских масок в закрытых общественных местах. В правительстве официально сообщили и о временном закрытии кладбищ.
В храмах Южной Осетии прошли пасхальные службы
В храмах самопровозглашенной республики Южная Осетия в ночь с субботы на воскресенье прошли пасхальные службы. Угроза распространения коронавируса по всему миру внесла в этом году свои коррективы в праздничные мероприятия церквей.
Аланская епархия также ограничила праздничные мероприятия, рекомендовала верующим не посещать места массового скопления, придерживаться карантинных мер по предотвращению распространения коронавируса, принятых властями республики и молиться дома. Однако некоторые прихожане пришли в субботу вечером в храмы Рождества Пресвятой Богородицы и Пресвятой Троицы и приняли участие в ночном праздничном богослужении, крестном ходе, а также освятили куличи, яйца и другую пасхальную пищу.
В этот раз, в отличие от большинства прошлых лет, на праздничной службе не было президента республики Анатолия Бибилова. Глава республики встретил Великую Пасху дома. Он обратился накануне к православным с просьбой по возможности воздержаться от посещения храмов и соблюдать другие меры предосторожности на период карантина в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Анатолий Бибилов поздравил всех православных с праздником Воскресения Христова и выразил надежду на то, что мир выйдет из непростой ситуации, и православные в скором времени будут иметь возможность собраться на службу без всяких опасений, сообщает информагентство «Рес».
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